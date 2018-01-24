15:38, 24 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Fransa'da 7 PYD/PKK yandaÅŸÄ±na hapis cezasÄ±





Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± protesto etmek iÃ§in TÃ¼rkiye'nin Marsilya BaÅŸkonsolosluÄŸuna ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine saldÄ±ran PYD/PKK yandaÅŸlarÄ± hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fransa'da Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± protesto etmek iÃ§in TÃ¼rkiye'nin Marsilya BaÅŸkonsolosluÄŸuna ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine saldÄ±ran 7 PYD/PKK yandaÅŸÄ±na hapis cezasÄ± verildi. Kamu yayÄ±ncÄ±sÄ± France 3 kanalÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, pazar gÃ¼nkÃ¼ gÃ¶steri sÄ±rasÄ±nda ÅŸiddete baÅŸvuran, baÅŸkonsolosluk binasÄ±na ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine saldÄ±ran 7 PYD/PKK yandaÅŸÄ± Marsilya Ceza Mahkemesi'ne Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Mahkeme, polislere ve baÅŸkonsolosluk binasÄ±na taÅŸ, sopa ve kesici aletlerle saldÄ±ran PYD/PKK yandaÅŸlarÄ±na 3 aydan 1 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± verdi. AracÄ±nÄ± polislerin Ã¼zerine sÃ¼ren bir kiÅŸinin, bir yÄ±l kesinleÅŸmiÅŸ hapse mahkum edilip cezaevine gÃ¶nderildiÄŸi belirtildi.

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