15:54, 24 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Tunus'ta mÃ¼hendisler grevde

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tunus MÃ¼hendisler SendikasÄ±, Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi talebiyle iki gÃ¼nlÃ¼k greve baÅŸlarken, bugÃ¼n BaÅŸbakanlÄ±k Ã¶nÃ¼nde protesto dÃ¼zenledi.

BaÅŸkent Tunus'taki BaÅŸbakanlÄ±k binasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki Kasaba MeydanÄ±'nda toplanan, kamu sektÃ¶rÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸan mÃ¼hendisler, hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± sloganlar attÄ±.

MÃ¼hendisler SendikasÄ± Genel Sekreteri Usame el-Harici, burada AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kamudaki farklÄ± sektÃ¶rlerden protestoya katÄ±lan mÃ¼hendislerin "maddi ve manevi" koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesini talep ettiklerini dile getirdi.

Harici, aynÄ± Ã§erÃ§evede sendikanÄ±n 24-25 Ocak tarihlerinde iki gÃ¼nlÃ¼k grev gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸini sÃ¶yledi.

Tunus hÃ¼kÃ¼metinden, 65 bin Ã¼yeye sahip MÃ¼hendisler SendikasÄ±nÄ±n 13 Ocak'ta aldÄ±ÄŸÄ± grev kararÄ±na iliÅŸkin ise hala bir aÃ§Ä±klama gelmedi.

YENÄ° YIL ZAMLARI

Tunus'ta devletin "kemer sÄ±kma" tedbirlerini artÄ±rmak iÃ§in geÃ§en aralÄ±k ayÄ±nda kabul ettiÄŸi bÃ¼tÃ§e, yÄ±lÄ±n ilk ayÄ±nda art arda zamlara neden olmuÅŸ, bu zamlarÄ± protesto etmek iÃ§in baÅŸlayan gÃ¶steriler de kÄ±sa sÃ¼rede Ã¼lke geneline yayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bir kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi gÃ¶sterilerde, ÅŸiddet ve yaÄŸma olaylarÄ± yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.

Tunus Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, olaylarda 800'den fazla kiÅŸinin ÅŸiddet ve yaÄŸma olaylarÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

BaÅŸkentin kalbi konumundaki Habib Burgiba Caddesi'nde 14 Ocak'ta devrimin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kutlayan ve yeni bÃ¼tÃ§e yasasÄ±nÄ± protesto eden TunuslularÄ±n, herhangi bir olaya sebebiyet vermeden yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirmesi sonrasÄ±nda gÃ¶steriler dinmiÅŸti.

Tunus hÃ¼kÃ¼meti, yeni bÃ¼tÃ§enin getirdiÄŸi hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan etkilenen dÃ¼ÅŸÃ¼k gelirli ailelere 40 milyon dolarlÄ±k sosyal yardÄ±m; 200 bin aileye de Ã¼cretsiz saÄŸlÄ±k hizmeti saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Ã–te yandan, fosfatÄ±n yoÄŸunlukta bulunduÄŸu Gafsa vilayetinde, kamuya ait maden ÅŸirketinin iÅŸe alÄ±m kurasÄ± sonrasÄ±nda, "istihdam talebiyle" hafta baÅŸÄ±nda Ã¼Ã§ ayrÄ± kentte gerÃ§ekleÅŸen protestolar ÅŸiddet olaylarÄ±na sahne olmuÅŸtu.