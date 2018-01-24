16:16, 24 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Fransa'da DEAÅž'a haraÃ§ verdiÄŸi iddia edilen ÅŸirkette istifa





Suriye'deki faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼rebilmek iÃ§in DEAÅž'Ä±n da aralarÄ±nda olduÄŸu terÃ¶r gruplarÄ±na haraÃ§ verdiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len FransÄ±z Ã§imento devi Lafarge'Ä±n eski genel mÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n Fransa Ä°ÅŸverenler Ã–rgÃ¼tÃ¼ndeki gÃ¶revinden geÃ§en ay istifa ettiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'de DEAÅž'Ä±n da aralarÄ±nda olduÄŸu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine haraÃ§ verdiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len FransÄ±z Ã§imento devi Lafarge'Ä±n eski genel mÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n, Fransa Ä°ÅŸverenler Ã–rgÃ¼tÃ¼ MEDEF'teki gÃ¶revinden geÃ§en ay istifa ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Le Monde gazetesinde yer alan habere gÃ¶re, Lafarge'Ä±n eski Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Bruno Lafont, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne finans saÄŸladÄ±ÄŸÄ±" ve "baÅŸkalarÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± tehlikeye attÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle aÃ§Ä±lan soruÅŸturma nedeniyle MEDEF'teki gÃ¶revinden geÃ§en ay istifa etti. Haberde, MEDEF'in Genel BaÅŸkanÄ± Pierre Gattaz'Ä±n Lafont'un istifasÄ±nÄ±n kabul ettiÄŸi belirtildi. Lafont'un ÅŸu anda FransÄ±z Elektrik Åžirketi EDF'te yÃ¶netici pozisyonunda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. GeÃ§en ay Lafarge'Ä±n 2011 ve 2014 arasÄ±ndaki faaliyetlerine iliÅŸkin, 3 eski yÃ¶neticisi hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Lafarge YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Beat Hess, basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸirketin "kabul edilemez" hatalarÄ± olduÄŸunu ve Suriye'den geÃ§ Ã§ekildiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. GeÃ§en yÄ±l haziranda aÃ§Ä±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda, kasÄ±m ayÄ±nda Ã§imento ÅŸirketinin genel merkezine operasyon dÃ¼zenlenmiÅŸti.

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