16:56, 24 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

BYEGM'den sÄ±nÄ±ra mobil basÄ±n merkezi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esindeki CilvegÃ¶zÃ¼ SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda, BasÄ±n YayÄ±n ve Enformasyon Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce (BYEGM) oluÅŸturulan mobil basÄ±n merkezi hizmet veriyor.

Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda geliÅŸmeleri takip eden gazetecilerin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmak amacÄ±yla, Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ait "mobil basÄ±n merkezi" olarak hizmet veren tÄ±r, sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nda konuÅŸlandÄ±.

Burada gÃ¶revlendirilen BYEGM personeli, basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n koordinasyonunun saÄŸlanmasÄ±na yardÄ±mcÄ± oluyor.

HarekatÄ±, TÃ¼rk basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra ABD, Japonya, Ã‡in, Fransa, Ä°talya, Ä°ngiltere, Almanya, Hollanda, Suudi Arabistan, Ä°spanya ve Suriye gibi Ã¼lkelerden gelen 180'i aÅŸkÄ±n basÄ±n mensubu takip ediyor.

Merkezde, gazetecilere internet eriÅŸimi, bilgisayar ve yazÄ±cÄ± gibi teknik destek verilmesinin yanÄ± sÄ±ra Ã§ay ve kahve ikramÄ±nda da bulunuluyor.