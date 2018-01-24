16:59, 24 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Mardin'de hudut karakoluna taciz ateÅŸi





Nusaybin ilÃ§esindeki hudut karakoluna, Suriye tarafÄ±ndan PYD/PKK mensuplarÄ±nca aÃ§Ä±lan taciz ateÅŸine misliyle karÅŸÄ±lÄ±k verilmesi sonucu 3 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Mardin'in Nusaybin ilÃ§esindeki hudut karakoluna, Suriye tarafÄ±ndan PYD/PKK mensuplarÄ±nca aÃ§Ä±lan taciz ateÅŸine misliyle karÅŸÄ±lÄ±k verilmesi sonucu 3 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, TÃ¼rk Silah Kuvvetleri tarafÄ±ndan Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinde baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan sÄ±nÄ±r birlikleri ve istihbarat birimlerince sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucu Suriye'nin KamÄ±ÅŸlÄ± bÃ¶lgesinde faaliyet gÃ¶steren PYD/PKK mensuplarÄ±nca sÄ±nÄ±r birliklerine silahlÄ± saldÄ±rÄ± ve taciz ateÅŸi yapÄ±lacaÄŸÄ± bilgisine ulaÅŸÄ±lmasÄ± Ã¼zerine Ã¶nlemler artÄ±rÄ±ldÄ±. PYD/PKK'nÄ±n iÅŸgali altÄ±ndaki Suriye'nin KamÄ±ÅŸlÄ± bÃ¶lgesinden Nusaybin Åžehit SÃ¶zleÅŸmeli Er Faruk Gezen Hudut Karakolu'na taciz ateÅŸi aÃ§Ä±lmasÄ± sonucu hudut birliklerince taciz atÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan bÃ¶lgeye tank ve obÃ¼slerle misliyle karÅŸÄ±lÄ±k verildi. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ait hedefler imha edildi, 3 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi. Taciz ateÅŸinde hudut karakolunda herhangi yaralama ya da can kaybÄ±nÄ±n yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

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