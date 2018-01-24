17:10, 24 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Pakistan'dan ABD'nin Ä°HA saldÄ±rÄ±sÄ±na kÄ±nama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Pakistan, ABD'nin insansÄ±z hava aracÄ±yla (Ä°HA) Ã¼lkenin kuzeyinde dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Pakistan'Ä±n Afganistan sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nÄ±ndaki Kurram bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen Ä°HA saldÄ±rÄ±sÄ± kÄ±nandÄ±.

"Tek taraflÄ± adÄ±mlar iki Ã¼lke arasÄ±ndaki terÃ¶rle mÃ¼cadele iÅŸ birliÄŸine darbe vuruyor." ifadesi kullanÄ±lan aÃ§Ä±klamada, terÃ¶rle mÃ¼cadelede istihbarat paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶nemine atÄ±f yapÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada, "TopraklarÄ±mÄ±zdaki terÃ¶ristlere karÅŸÄ± askerimizin gerekli adÄ±mlarÄ± atmasÄ± iÃ§in Pakistan, ABD'ye istihbarat paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n ne kadar Ã¶nemli olduÄŸunu vurgular." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.

AÃ§Ä±klamada, saldÄ±rÄ±nÄ±n Afgan mÃ¼ltecilerin kaldÄ±ÄŸÄ± bir kampa dÃ¼zenlendiÄŸi bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.

Bu sabah dÃ¼zenlenen Ä°HA saldÄ±rÄ±sÄ±nda Afgan TalibanÄ±'nÄ±n kollarÄ±ndan olan Hakkani ÅŸebekesi mensubu iki kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

PAKÄ°STAN'DAKÄ° Ä°HA SALDIRILARI

Pakistan'da 2004'te baÅŸlayan Ä°HA saldÄ±rÄ±larÄ± eski ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama'nÄ±n dÃ¶neminde zirveye Ã§Ä±ktÄ±. Pakistan ile ABD arasÄ±nda gerginliÄŸe neden olan Ä°HA saldÄ±rÄ±larÄ± Ã¶zellikle 2010'lu yÄ±llarda Pakistan'da Amerika karÅŸÄ±tÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã§aplÄ± gÃ¶sterilere neden oldu.

Ãœlkenin kuzeyindeki AÅŸiretler BÃ¶lgesi'nde yoÄŸunlaÅŸan Ä°HA saldÄ±rÄ±larÄ±nda bugÃ¼ne kadar 2 bin 500'den fazla Taliban ve El Kaide Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ancak saldÄ±rÄ±larda sivil kayÄ±plarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilemedi.

ABD'nin Ä°HA saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± izleyen ve merkezi Londra'da bulunan AraÅŸtÄ±rmacÄ± Gazetecilik Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n verilerine gÃ¶re, ABD'nin 2004 yÄ±lÄ±ndan bu yana dÃ¼zenlediÄŸi insansÄ±z hava aracÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±nda 400'den fazla PakistanlÄ± sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtiliyor.

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