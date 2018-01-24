DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi,
TÃ¼rkiye GÃ¶nÃ¼llÃ¼ TeÅŸekkÃ¼ller VakfÄ± (TGTV)Â Â "Zeytin DalÄ±" harekÃ¢tÄ± ile ilgili destek bildirisi yayÄ±nladÄ±.
TGTV basÄ±n bildirisi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde:
BazÄ± Ã¼lkeler, sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¼neyinde, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerini biraraya getirerek, adeta silahlÄ± bir ordu mahiyetinde oluÅŸturduklarÄ± illegal gÃ¼Ã§lerle gÃ¼venliÄŸimizi tehdit edecek adÄ±mlar atmÄ±ÅŸlardÄ±r. BÃ¶lgemiz ateÅŸten bir Ã§ember haline gelmiÅŸtir. Son 10 yÄ±lda komÅŸu kardeÅŸ Ã¼lkelerde 1 milyondan fazla insan iÃ§ savaÅŸ sebebiyle Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. YÃ¼zbinlerce muhacir, Ã¼lkemize sÄ±ÄŸÄ±narak canlarÄ±nÄ± kurtarabilmiÅŸlerdir.
OrtadoÄŸuyu parÃ§alamak isteyen emperyalistlerin karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en TÃ¼rkiye, maalesef ayni pakta yer alan Ã¼lkelerin destek verdiÄŸi terÃ¶r gruplarÄ±nca gÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±ndan "terÃ¶r koridoru" ile ablukaya alÄ±nmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmaktadÄ±r. TerÃ¶r ateÅŸiyle Ã¼lkemizi yakmak ve parÃ§alamak Ã¼zere planlar yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve adÄ±mlar atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.
Devleti ve milletiyle dÃ¼nya barÄ±ÅŸÄ±na bÃ¼yÃ¼k katkÄ± saÄŸlayan TÃ¼rkiye, sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak iÃ§in tÃ¼m diplomatik sÃ¼reÃ§leri iÅŸletmiÅŸ, Ã¼yesi olduÄŸu uluslararasÄ± gÃ¼venlik Ã¶rgÃ¼tlerini terÃ¶re karÅŸÄ± birlikte hareket etmeye davet etmiÅŸ ve sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸinin tehlikede olduÄŸunu tÃ¼m dÃ¼nyaya ilan etmiÅŸtir. Bu Ã§abalardan bir sonuÃ§ alÄ±namamÄ±ÅŸtÄ±r. Dost bildiÄŸimiz Ã¼lkeler ve kuruluÅŸlar bizi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ile baÅŸbaÅŸa bÄ±rakmÄ±ÅŸlar, hatta terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine, bayraklarÄ±nÄ± kullanma hakkÄ± bile vermiÅŸlerdir.
TÃ¼rkiye, devlet â€“ millet kaynaÅŸmasÄ± ile iÅŸgal hamlesine son vermek ve sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak iÃ§in 20 Ocak 2018 de "Zeytin DalÄ±" askeri operasyonunu baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±r. Askerimizin, bu harekÃ¢ttan zaferle dÃ¶neceÄŸine inancÄ±mÄ±z tamdÄ±r. Bu harekÃ¢t bir Ã¼lkeye yada bir etnik guruba yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r. Zeytin dalÄ±, barÄ±ÅŸ ve huzurun saÄŸlanmasÄ± iÃ§in ordulaÅŸma sÃ¼recine girmiÅŸ terÃ¶r guruplarÄ±na karÅŸÄ± baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. TÃ¼rkiye, ne tarihinde, ne de bugÃ¼n, hiÃ§bir emperyalist amaÃ§ peÅŸinde olmamÄ±ÅŸtÄ±r. UluslararasÄ± gÃ¼Ã§lerin himayesine girerek, Ã¼lkemize dÃ¼ÅŸmanlÄ±k yapmaya Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n sonu zillet iÃ§inde bir Ã¶lÃ¼m olacaktÄ±r.
Ordumuz ve yÃ¶neticilerimiz, huzurumuz, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z iÃ§in adÄ±m atmÄ±ÅŸlardÄ±r. VatandaÅŸlar ve sivil kuruluÅŸlar olarak bu harekÃ¢tÄ±mÄ±za; bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼, birlik - beraberliÄŸimizÄ° ve kardeÅŸliÄŸimizi muhafaza ederek destek olmalÄ±yÄ±z. Bu gÃ¼nler siyasi hesaplarÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± gÃ¼nler deÄŸil, milli birlik ve beraberliÄŸin yaÅŸanacaÄŸÄ± gÃ¼nlerdir. DuamÄ±z ve yÃ¶neliÅŸimiz Ã¼lkemizin birliÄŸi ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in olmalÄ±dÄ±r.
TÃ¼rkiye'nin baÅŸarÄ±sÄ± islam dÃ¼nyasÄ±na da diriliÅŸ umudu olmakta ve kardeÅŸlerimize moral vermektedir. Korku, tuzak ve tehditle kendi iÃ§ine hapsedilmiÅŸ koca bir alem, inÅŸaallah Afrin zaferi ile kendi prangalarÄ±nÄ± da sÃ¶kÃ¼p atacaktÄ±r.
TÃ¼rkiye GÃ¶nÃ¼llÃ¼ TeÅŸekkÃ¼ller VakfÄ± Ã¼yeleriyle birlikte, "Zeytin DalÄ±" harekÃ¢tÄ±mÄ±zÄ± desteklemektedir. Bu operasyonda gÃ¶rev alan ordumuzun zaferle dÃ¶nmesini YÃ¼ce Mevladan niyaz ederiz. Ãœlkemizin geleceÄŸi adÄ±na, baÅŸta CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n liderliÄŸi olmak Ã¼zere, baÅŸbakanÄ±mÄ±zÄ±n, hÃ¼kÃ¼metimizin, siyasi liderlerimizin ve ordumuzun cesaret ve kararlÄ±lÄ±kla bu adÄ±mÄ± atmasÄ± takdire ÅŸayandÄ±r. Bu harekÃ¢tta ÅŸehid olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralÄ±larÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar, ailelerine sabr-Ä± cemil ve esenlikler dileriz. Kamuoyuna saygÄ±yla sunarÄ±z
Av. Hamza Akbulut
â€‹TGTV YÃ¶netim ve Ä°cra Kurulu BaÅŸkanÄ±
TSK'nÄ±n hava saldÄ±rÄ±larÄ± ve TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ± iÃ§indeki mevzilerden top atÄ±ÅŸlarÄ± ile 20 Ocak'ta baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ±, 5. gÃ¼nÃ¼nÃ¼ dolduruyor. Harekat, arazideki zor ÅŸartlar ve PYD/PKK'nÄ±n kurduÄŸu tuzaklara karÅŸÄ± gÃ¼venli ÅŸekilde sÃ¼rÃ¼yor.
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