17:27, 24 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

AB Romanya'daki yargÄ± reformundan endiÅŸeli





Romanya Meclisine yargÄ± alanÄ±ndaki reformlarÄ± gÃ¶zden geÃ§irmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunulurken, AB Komisyonunun geliÅŸmeleri yakÄ±ndan takip edeceÄŸi bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Avrupa BirliÄŸinden (AB), Romanya'da yargÄ± alanÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtiren reformlarÄ±n endiÅŸeyle takip edildiÄŸi, yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Romanya'nÄ±n birlik iÃ§inde gÃ¼Ã§lÃ¼ bir Ã¼lke olmasÄ± iÃ§in vazgeÃ§ilmez unsur olduÄŸu bildirildi. AB Komisyon BaÅŸkanÄ± Jean-Claude Juncker ve AB Komisyonu Birinci BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Frans Timmermans tarafÄ±ndan konuya iliÅŸkin yapÄ±lan ortak aÃ§Ä±klamada, Romanya hÃ¼kÃ¼meti ve meclisinin yargÄ± sÃ¼reÃ§lerinde ÅŸeffaflÄ±ÄŸÄ± saÄŸlamasÄ± gerektiÄŸi belirtildi. Romanya'nÄ±n AB Ã¼yeliÄŸi sonrasÄ±nda inÅŸa edilen ve Ã¼lkedeki yargÄ± reformu, organize suÃ§ ve yolsuzluk gibi konularÄ± denetleyen Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Onaylama MekanizmasÄ±nÄ±n, sÃ¼reci yakÄ±ndan takip ettiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, Romanya'daki reformalarÄ±n yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na zarar vermemesi gerektiÄŸinin altÄ± Ã§izildi. AÃ§Ä±klamada, Romanya Meclisine yargÄ± alanÄ±ndaki reformlarÄ± gÃ¶zden geÃ§irmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunulurken, AB Komisyonunun geliÅŸmeleri yakÄ±ndan takip edeceÄŸi bildirildi. Romanya'da aralarÄ±nda hakim ve savcÄ±larÄ±n hÃ¼kÃ¼met tarafÄ±ndan atanmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak deÄŸiÅŸikliklerin de olduÄŸu yargÄ± paketi, aralÄ±k ayÄ±nda mecliste kabul edilmiÅŸti. DeÄŸiÅŸikliklerin gelecek gÃ¼nlerde CumhurbaÅŸkanÄ± Klaus Ä°ohannisâ€™in onayÄ±na sunulmasÄ± bekleniyor. Ä°ohannis'in tasarÄ±yÄ± bir kez meclise gÃ¶nderme yetkisi bulunuyor.

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