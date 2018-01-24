GÃ¼ncelleme: 17:53, 24 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Japonya'daki kar fÄ±rtÄ±nasÄ±: 3 Ã¶lÃ¼





Japonya'da SoÄŸuk hava ve yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Tokyo'da 100'den fazla uÃ§uÅŸ iptal edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Japonya'da soÄŸuk hava ve yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 3 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, en az 448 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. DoÄŸal Afetler YÃ¶netim Merkezinin aÃ§Ä±klamasÄ±nda, soÄŸuk havanÄ±n ve kar fÄ±rtÄ±nasÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu Miyagi bÃ¶lgesindeki Ogawara kentinde iki kiÅŸinin, Yamagata bÃ¶lgesinde yer alan Mamurogawa kentinde de bir kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi kaydedildi. Ãœlkenin Ã§oÄŸu bÃ¶lgesini etkisi altÄ±na alan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± kazalarda en az 448 kiÅŸi yaralandÄ±. Ã–te yandan baÅŸkent Tokyo'da yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± hava, kara ve demir yolu trafiÄŸini olumsuz yÃ¶nde etkiledi. Kentte 100'den fazla uÃ§uÅŸ iptal edildi. Meteoroloji yetkilileri buzlanma ve dona karÅŸÄ± uyardÄ±.

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