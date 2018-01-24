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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:35, 24 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba
Filistin
GÃ¼ncelleme: 18:14, 24 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

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BMGK, yarÄ±n Filistin iÃ§in toplanÄ±yor
BMGK, yarÄ±n Filistin iÃ§in toplanÄ±yor

Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK) yarÄ±n "olaÄŸan" bir oturum dÃ¼zenleyerek Filistin meselesini gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini belirtti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Teysir Ceradat, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, oturumun, Filistin tarafÄ±ndan Kuveyt aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla iletilen talep Ã¼zerine dÃ¼zenleneceÄŸini sÃ¶yledi.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur da "Filistin'in Sesi" radyosuna bugÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, oturumun, BMGK Ã¼yelerine BM kararlarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ± konusundaki sorumluluklarÄ±nÄ± hatÄ±rlatmak iÃ§in yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n 6 AralÄ±k'ta KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ±nÄ±n ardÄ±ndan barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri iÃ§in alternatif baÅŸka bir ara bulucu bulma gayretleri Ã§erÃ§evesinde sÃ¶z konusu adÄ±mlarÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.



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