GÃ¼ncelleme: 18:56, 24 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Afrin'deki PYD/PKK'dan Kilis'teki camiye roketli saldÄ±rÄ±: 1 Ã¶lÃ¼, 7 yaralÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AlÄ±nan ilk bilgilere gÃ¶re, kent merkezindeki Ã‡alÄ±k Camisi'ne saat 18.10 sÄ±ralarÄ±nda Afrin'deki PYD/PKK'lÄ±lar tarafÄ±ndan atÄ±lan roket isabet etti. Bu sÄ±rada camide bulunan cemaatten yaralananlar oldu.

Olay yerine sevk edilen emniyet gÃ¼Ã§lerinin Ã§evre gÃ¼venliÄŸini almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sonra yaralÄ±lar ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

VALÄ° TEKÄ°NARSLAN'DAN AÃ‡IKLAMA





Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, PYD/PKK'nÄ±n kent merkezine yÃ¶nelik roketli saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralananlardan birinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini bildirdi.



Tekinarslan, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yatsÄ± namazÄ± sÄ±rasÄ±nda kent merkezine 2 roket atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bunlardan birinin Ã‡alÄ±k Camisi'ne isabet ettiÄŸini sÃ¶yledi.



Bu sÄ±rada camide namaz kÄ±lanlarÄ±n bulunduÄŸunu ifade eden Tekinarslan, "15 kadar cemaatimizden 8'i yaralandÄ±. Bunlardan 6'sÄ±nÄ±n durumu iyi. AÄŸÄ±r yaralanan 2 vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±ndan birini kaybettik. Allah rahmet eylesin." diye konuÅŸtu.Â

DiÄŸer roketin de caminin yakÄ±nÄ±ndaki bir eve dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatan Tekinarslan, burada yaralanan 5 kiÅŸinin ise hayati tehlikesinini bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.Â

HEDEFLER ATEÅž ALTINA ALINDI

Afrin'deki PYD/PKK mensuplarÄ± tarafÄ±ndan Kilis kent merkezine yÃ¶nelik roketli saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK) belirlenen hedefler ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±.



SÄ±nÄ±r birliklerinde konuÅŸlu TSK birlikleri, radar tespit cihazlarÄ±yla tespit edilen Ã¶rgÃ¼t hedeflerini, FÄ±rtÄ±na obÃ¼sleriyle ateÅŸ altÄ±na aldÄ±.Â



Askeri yetkililer, saldÄ±rÄ±ya misliyle karÅŸÄ±lÄ±k verildiÄŸini ve hedeflerin imha edildiÄŸini belirtti.



SÄ±nÄ±r birliklerinin top atÄ±ÅŸlarÄ±, Kilis kent merkezinden de duyuldu.Â

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