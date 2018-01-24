GÃ¼ncelleme: 18:56, 24 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Afrin'deki PYD/PKK'dan Kilis'teki camiye roketli saldÄ±rÄ±: 2 Ã¶lÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AlÄ±nan ilk bilgilere gÃ¶re, kent merkezindeki Ã‡alÄ±k Camisi'ne saat 18.10 sÄ±ralarÄ±nda Afrin'deki PYD/PKK'lÄ±lar tarafÄ±ndan atÄ±lan roket isabet etti. Bu sÄ±rada camide bulunan cemaatten yaralananlar oldu.

Olay yerine sevk edilen emniyet gÃ¼Ã§lerinin Ã§evre gÃ¼venliÄŸini almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sonra yaralÄ±lar ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

KÄ°LÄ°S VALÄ°LÄ°ÄžÄ°: 2 KÄ°ÅžÄ° HAYATINI KAYBETTÄ°, 11 KÄ°ÅžÄ° YARALANDI

Kilis ValiliÄŸiÂ basÄ±n bÃ¼rosundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, saat 18.10 sÄ±ralarÄ±nda PYD/PKK'lÄ±lar tarafÄ±ndan Afrin bÃ¶lgesinden roketli saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi belirtildi.

Roketlerden birisinin Ã‡alÄ±k Camisi'ni hedef aldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"AkÅŸam namazÄ±nÄ± kÄ±lmakta olan biri TÃ¼rk, biri Suriyeli olmak Ã¼zere 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸtir. 6 vatandaÅŸ ise yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°kinci roketin isabet ettiÄŸi konutta ise 5 vatandaÅŸ hafif olarak yaralanmÄ±ÅŸ, yaralananlar tedavi altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r."

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SURÄ°YELÄ° AÄ°LENÄ°N EVÄ°NE Ä°SABET ETTÄ°

Roketlerden birinin isabet ettiÄŸi TÄ±rÄ±klÄ± Mahallesi'ndeki tek katlÄ± evde bulunanÂ 10 kiÅŸilik Suriyeli aileden 5'i, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±larak ayakta tedavi edildi.

KÄ±sa sÃ¼re sonra taburcu edilen 5 kiÅŸi, kentteki baÅŸka bir Suriyeli ailenin yanÄ±na yerleÅŸtirildi.

SaldÄ±rÄ±da evi kullanÄ±lamaz hale gelen Suriye uyruklu Yahya Said, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Neye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±k, korkarak kendimizi dÄ±ÅŸarÄ± attÄ±k. Evimiz bÃ¼yÃ¼k hasar aldÄ±. Neyse ki can kaybÄ± olmadÄ±. Evdekileri baÅŸka bir yakÄ±nÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±na gÃ¶nderdik." dedi.

Bu arada polis ekipleri evin Ã§evresinde Ã¶nlem alÄ±rken, belediye ekipleri de hasar gÃ¶ren yapÄ±da temizlik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±.Â

SALDIRIYA MÄ°SLÄ°YLE KARÅžILIK VERÄ°LDÄ°

Ã–te yandan, roketli saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK) belirlenen hedefler ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±.

SÄ±nÄ±r birliklerinde konuÅŸlu TSK birlikleri, radar tespit cihazlarÄ±yla tespit edilen Ã¶rgÃ¼t hedeflerini, FÄ±rtÄ±na obÃ¼sleriyle ateÅŸ altÄ±na aldÄ±.Â

Askeri yetkililer, saldÄ±rÄ±ya misliyle karÅŸÄ±lÄ±k verildiÄŸini ve hedeflerin imha edildiÄŸini belirtti.

SÄ±nÄ±r birliklerinin top atÄ±ÅŸlarÄ±, Kilis kent merkezinden de duyuldu.