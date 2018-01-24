Afrin'deki PYD/PKK'dan Kilis'teki camiye roketli saldÄ±rÄ±: 2 Ã¶lÃ¼

AlÄ±nan ilk bilgilere gÃ¶re, kent merkezindeki Ã‡alÄ±k Camisi'ne saat 18.10 sÄ±ralarÄ±nda Afrin'deki PYD/PKK'lÄ±lar tarafÄ±ndan atÄ±lan roket isabet etti. Bu sÄ±rada camide bulunan cemaatten yaralananlar oldu.
Olay yerine sevk edilen emniyet gÃ¼Ã§lerinin Ã§evre gÃ¼venliÄŸini almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sonra yaralÄ±lar ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Kilis ValiliÄŸiÂ basÄ±n bÃ¼rosundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, saat 18.10 sÄ±ralarÄ±nda PYD/PKK'lÄ±lar tarafÄ±ndan Afrin bÃ¶lgesinden roketli saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi belirtildi.
Roketlerden birisinin Ã‡alÄ±k Camisi'ni hedef aldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:
"AkÅŸam namazÄ±nÄ± kÄ±lmakta olan biri TÃ¼rk, biri Suriyeli olmak Ã¼zere 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸtir. 6 vatandaÅŸ ise yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°kinci roketin isabet ettiÄŸi konutta ise 5 vatandaÅŸ hafif olarak yaralanmÄ±ÅŸ, yaralananlar tedavi altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r."
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Roketlerden birinin isabet ettiÄŸi TÄ±rÄ±klÄ± Mahallesi'ndeki tek katlÄ± evde bulunanÂ 10 kiÅŸilik Suriyeli aileden 5'i, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±larak ayakta tedavi edildi.
KÄ±sa sÃ¼re sonra taburcu edilen 5 kiÅŸi, kentteki baÅŸka bir Suriyeli ailenin yanÄ±na yerleÅŸtirildi.
SaldÄ±rÄ±da evi kullanÄ±lamaz hale gelen Suriye uyruklu Yahya Said, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Neye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±k, korkarak kendimizi dÄ±ÅŸarÄ± attÄ±k. Evimiz bÃ¼yÃ¼k hasar aldÄ±. Neyse ki can kaybÄ± olmadÄ±. Evdekileri baÅŸka bir yakÄ±nÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±na gÃ¶nderdik." dedi.
Bu arada polis ekipleri evin Ã§evresinde Ã¶nlem alÄ±rken, belediye ekipleri de hasar gÃ¶ren yapÄ±da temizlik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±.Â
Ã–te yandan, roketli saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK) belirlenen hedefler ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±.
SÄ±nÄ±r birliklerinde konuÅŸlu TSK birlikleri, radar tespit cihazlarÄ±yla tespit edilen Ã¶rgÃ¼t hedeflerini, FÄ±rtÄ±na obÃ¼sleriyle ateÅŸ altÄ±na aldÄ±.Â
Askeri yetkililer, saldÄ±rÄ±ya misliyle karÅŸÄ±lÄ±k verildiÄŸini ve hedeflerin imha edildiÄŸini belirtti.
SÄ±nÄ±r birliklerinin top atÄ±ÅŸlarÄ±, Kilis kent merkezinden de duyuldu.
AKPM TÃ¼rk Heyeti BaÅŸkanÄ± ve AK Parti Samsun Milletvekili KÄ±lÄ±Ã§, "TÃ¼rkiye PKK/PYD/YPG/DEAÅž gibi Ã¶rgÃ¼tlerin tehdidi altÄ±ndadÄ±r ve TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri buna karÅŸÄ± operasyonu baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, terÃ¶rle mÃ¼cadele Ã§erÃ§evesinde PYD/YPG'ye ABD'nin silah desteÄŸine son vermesi gerektiÄŸine dikkati Ã§ekti. AyrÄ±ca, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Trump'Ä±n telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinden sonra ABD'nin yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamanÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin iÃ§eriÄŸini tam yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Åžu anda Afrin hedefte ama gelecekte MÃ¼nbiÃ§'te ve FÄ±rat'Ä±n doÄŸusunda operasyonlar baÅŸlatabiliriz." dedi.
TSK'nÄ±n hava saldÄ±rÄ±larÄ± ve TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ± iÃ§indeki mevzilerden top atÄ±ÅŸlarÄ± ile 20 Ocak'ta baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ±, 5. gÃ¼nÃ¼nÃ¼ dolduruyor. Harekat, arazideki zor ÅŸartlar ve PYD/PKK'nÄ±n kurduÄŸu tuzaklara karÅŸÄ± gÃ¼venli ÅŸekilde sÃ¼rÃ¼yor.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Rus mevkidaÅŸÄ± Sergey Lavrov ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Afrin'deki PYD/PKK'lÄ±lar tarafÄ±ndan Kilis'e atÄ±lan 2 roket, Ã‡alÄ±k Camisi ile bir eve isabet etti. AkÅŸam namazÄ± iÃ§in camide bulunan cemaatten 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, toplam 11 kiÅŸi yaralandÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, dÃ¼n Libya'da meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±
19 Ocak 2018 tarihinde gÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±zdaki terÃ¶r gruplarÄ±na yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan "Zeytin DalÄ±" harekÃ¢tÄ± ile ilgili TÃ¼rkiye GÃ¶nÃ¼llÃ¼ TeÅŸekkÃ¼ller VakfÄ± destek aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Nusaybin ilÃ§esindeki hudut karakoluna, Suriye tarafÄ±ndan PYD/PKK mensuplarÄ±nca aÃ§Ä±lan taciz ateÅŸine misliyle karÅŸÄ±lÄ±k verilmesi sonucu 3 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± izleyen gazeteciler iÃ§in CilvegÃ¶zÃ¼ SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda mobil basÄ±n merkezi oluÅŸturuldu
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Gazeteci yazar Mumcu, Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 25. yÄ±lÄ±nda bombalÄ± suikaste uÄŸradÄ±ÄŸÄ±, adÄ± verilen sokaktaki evinin Ã¶nÃ¼nde anÄ±ldÄ±
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DEÄ°K TÃ¼rkiye-MÄ±sÄ±r Ä°ÅŸ Konseyi BaÅŸkanÄ± Toprak, TÃ¼rk ÅŸirketlerinin MÄ±sÄ±râ€™da yaklaÅŸÄ±k 2 milyar dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±mÄ± olduÄŸunu kaydederek, "Arap BaharÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda, ticaret hacmimizdeki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼n bir diÄŸer sebebi de MÄ±sÄ±râ€™da son yÄ±llarda artan korumacÄ±lÄ±k Ã¶nlemleridir. Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki yatÄ±rÄ±mlar ve iÅŸ birliklerinin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± iyi niyet Ã§erÃ§evesinde artacaÄŸÄ±nÄ± umut ediyoruz"
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Sultan 2. AbdÃ¼lhamid'in torunu Nilhan OsmanoÄŸlu, "Sultan AbdÃ¼lhamid Han aslÄ±nda Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼, feraset sahibi bir insan olduÄŸu iÃ§in Filistin'in, KudÃ¼s'Ã¼n durumunu, bugÃ¼nkÃ¼ yaÅŸayacaÄŸÄ±mÄ±z olayÄ± 100 sene Ã¶ncesinden gÃ¶ren bir padiÅŸah." dedi.