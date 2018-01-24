Esad rejimi, DoÄŸu Guta'da 216 sivili katletti

SuriyeÂ Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri,Â BeÅŸÅŸar Esad rejiminin, ablukasÄ±ndakiÂ DoÄŸu GutaÂ bÃ¶lgesine, 29 AralÄ±k'tan bu yana yaptÄ±ÄŸÄ± hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ±nda,Â 53'Ã¼ Ã§ocuk 216 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu.
Sivil Savunma ekiplerinin sosyal medyada paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, baÅŸkent Åžam'da abluka altÄ±ndaki DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine, son 27 gÃ¼nde dÃ¼zenlenen yoÄŸun hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ±nda, 53'Ã¼ Ã§ocuk, 35'i kadÄ±n 216 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ã–te yandan DoÄŸu Guta'nÄ±n Beyt Sava, Merc, Arbin ve Kefer Batna bÃ¶lgeleri, bugÃ¼n rejimin topÃ§u ve roket saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kaldÄ±.
Sivil Savunma ekiplerinin yÄ±llÄ±k raporunda ise DoÄŸu Guta'ya 2017'de dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larda 12'si sivil savunma gÃ¶revlisi toplam bin 337 sivilin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilmiÅŸti.
Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da yarÄ±sÄ± Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 400 bin sivil yaÅŸÄ±yor. DoÄŸu Guta, Astana anlaÅŸmalarÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgesi ilan edilmesine karÅŸÄ±n Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi rejim, son 9 aydÄ±r bÃ¶lgeye yÃ¶nelik ablukasÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±.
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