TÃ¼rkiye'den Libya'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na kÄ±nama

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, dÃ¼nÂ Libya'da meydana gelenÂ terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.
BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlere Allah'tan rahmet dilendi.
Ãœlkenin Bingazi ÅŸehrinde bombalÄ± araÃ§larla dÃ¼zenlenen ve can kayÄ±plarÄ± ile yaralanmalara neden olan saldÄ±rÄ±larÄ±n kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, "YaÅŸamlarÄ±nÄ± yitirenlere Allahâ€™tan rahmet, yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralÄ±lara acil ÅŸifa diliyoruz. Libyaâ€™nÄ±n istikrarÄ±na, birliÄŸine ve refahÄ±na Ã¶nem atfediyor, Ã¼lkeyi kargaÅŸaya sÃ¼rÃ¼klemek isteyen terÃ¶r unsurlarÄ±na karÅŸÄ± Libyaâ€™nÄ±n mÃ¼cadelesini destekliyoruz." ifadesine yer verildi.
TSK'nÄ±n hava saldÄ±rÄ±larÄ± ve TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ± iÃ§indeki mevzilerden top atÄ±ÅŸlarÄ± ile 20 Ocak'ta baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ±, 5. gÃ¼nÃ¼nÃ¼ dolduruyor. Harekat, arazideki zor ÅŸartlar ve PYD/PKK'nÄ±n kurduÄŸu tuzaklara karÅŸÄ± gÃ¼venli ÅŸekilde sÃ¼rÃ¼yor.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Rus mevkidaÅŸÄ± Sergey Lavrov ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Afrin'deki PYD/PKK'lÄ±lar tarafÄ±ndan Kilis'teki bir camiye roketli saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, PYD/PKK'nÄ±n kent merkezine yÃ¶nelik roketli saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralananlardan birinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini bildirdi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, dÃ¼n Libya'da meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±
19 Ocak 2018 tarihinde gÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±zdaki terÃ¶r gruplarÄ±na yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan "Zeytin DalÄ±" harekÃ¢tÄ± ile ilgili TÃ¼rkiye GÃ¶nÃ¼llÃ¼ TeÅŸekkÃ¼ller VakfÄ± destek aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Nusaybin ilÃ§esindeki hudut karakoluna, Suriye tarafÄ±ndan PYD/PKK mensuplarÄ±nca aÃ§Ä±lan taciz ateÅŸine misliyle karÅŸÄ±lÄ±k verilmesi sonucu 3 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± izleyen gazeteciler iÃ§in CilvegÃ¶zÃ¼ SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda mobil basÄ±n merkezi oluÅŸturuldu
Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan yabancÄ± uyruklu 161 kiÅŸi yakalandÄ±.
Gazeteci yazar Mumcu, Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 25. yÄ±lÄ±nda bombalÄ± suikaste uÄŸradÄ±ÄŸÄ±, adÄ± verilen sokaktaki evinin Ã¶nÃ¼nde anÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "44. Muhtarlar ToplantÄ±sÄ±"nda, 15 ilden gelen muhtarlarla bir araya geldi. ErdoÄŸan, harekata 'Zeytin Dal'Ä± isminin neden verildiÄŸini de aÃ§Ä±kladÄ±
DEÄ°K TÃ¼rkiye-MÄ±sÄ±r Ä°ÅŸ Konseyi BaÅŸkanÄ± Toprak, TÃ¼rk ÅŸirketlerinin MÄ±sÄ±râ€™da yaklaÅŸÄ±k 2 milyar dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±mÄ± olduÄŸunu kaydederek, "Arap BaharÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda, ticaret hacmimizdeki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼n bir diÄŸer sebebi de MÄ±sÄ±râ€™da son yÄ±llarda artan korumacÄ±lÄ±k Ã¶nlemleridir. Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki yatÄ±rÄ±mlar ve iÅŸ birliklerinin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± iyi niyet Ã§erÃ§evesinde artacaÄŸÄ±nÄ± umut ediyoruz"
Engelli Kamu Personel SeÃ§me SÄ±navÄ±na (EKPSS) baÅŸvurular 6 Åžubat'ta baÅŸlayacak.
Sultan 2. AbdÃ¼lhamid'in torunu Nilhan OsmanoÄŸlu, "Sultan AbdÃ¼lhamid Han aslÄ±nda Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼, feraset sahibi bir insan olduÄŸu iÃ§in Filistin'in, KudÃ¼s'Ã¼n durumunu, bugÃ¼nkÃ¼ yaÅŸayacaÄŸÄ±mÄ±z olayÄ± 100 sene Ã¶ncesinden gÃ¶ren bir padiÅŸah." dedi.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, "PKK-PYD'nin Marksist Leninist ideolojisini kabul etmeyen binlerce KÃ¼rt var" dedi
TSK'nÄ±n, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n beÅŸinci gÃ¼nÃ¼nde 8 PYD/PKK'lÄ± etkisiz hale getirilirken, harekatta ilk kez gÃ¶rev alan ATAK helikopterleri yerli Ã¼retim "Cirit"le terÃ¶r hedeflerini vurdu. BÃ¶lgeye askeri sevkÄ±yat devam ediyor.
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Faili meÃ§hul bir cinayete kurban giden DiyarbakÄ±r Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Okkan'Ä± saygÄ±yla ve rahmetle anÄ±yorum" dedi