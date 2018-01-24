GÃ¼ncelleme: 18:28, 24 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

TÃ¼rkiye'den Libya'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na kÄ±nama





DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, dÃ¼n Libya'da meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, dÃ¼nÂ Libya'da meydana gelenÂ terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±. BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlere Allah'tan rahmet dilendi. Ãœlkenin Bingazi ÅŸehrinde bombalÄ± araÃ§larla dÃ¼zenlenen ve can kayÄ±plarÄ± ile yaralanmalara neden olan saldÄ±rÄ±larÄ±n kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, "YaÅŸamlarÄ±nÄ± yitirenlere Allahâ€™tan rahmet, yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralÄ±lara acil ÅŸifa diliyoruz. Libyaâ€™nÄ±n istikrarÄ±na, birliÄŸine ve refahÄ±na Ã¶nem atfediyor, Ã¼lkeyi kargaÅŸaya sÃ¼rÃ¼klemek isteyen terÃ¶r unsurlarÄ±na karÅŸÄ± Libyaâ€™nÄ±n mÃ¼cadelesini destekliyoruz." ifadesine yer verildi.

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