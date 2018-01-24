GÃ¼ncelleme: 19:15, 24 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Japonya'da ÅŸiddetli deprem





Japonya'nÄ±n doÄŸu ve kuzeydoÄŸusunda 6,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldiÄŸi bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Japonya'nÄ±n doÄŸu ve kuzeydoÄŸusunda 6,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeÂ depremÂ meydana geldiÄŸi bildirildi. ABD Jeolojik AraÅŸtÄ±rmalar Merkezinin (USGS) sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re, Ã¼lkenin doÄŸu kÄ±yÄ±larÄ±ndaki Aomori vilayetinde bulunan Mutlu KÃ¶rfezi'nin 92 kilometre aÃ§Ä±ÄŸÄ±nda, 39,8 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi. Deprem sonrasÄ± tsunami uyarÄ±sÄ± yapÄ±lmadÄ±.

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