GÃ¼ncelleme: 19:29, 24 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

YarÄ±m kalan devrim: MÄ±sÄ±r

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Arap dÃ¼nyasÄ±nda baÅŸlayan halk hareketlerinin ikinci duraÄŸÄ±Â MÄ±sÄ±r'daki ayaklanmalar, 1952'den beri devam askeri vesayeti ve onun son temsilcisi olan HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barek'in 30 yÄ±llÄ±k iktidarÄ±nÄ±n da sonunu getirdi.

Tunuslu Muhammed Buazizi'nin 17 AralÄ±k 2010'da kendini yakmasÄ± Arap coÄŸrafyasÄ±nda ''Arap BaharÄ±'' olarak tanÄ±mlanan olaylarÄ±n ilk kÄ±vÄ±lcÄ±mÄ±nÄ± yaktÄ±.

Tunus, MÄ±sÄ±r, Libya ve Suriye'de baÅŸlayan halk hareketi Bahreyn, Yemen, Cezayir ve tÃ¼m Arap coÄŸrafyasÄ±na yayÄ±ldÄ±.

Arap dÃ¼nyasÄ±nda baÅŸlayan halk hareketlerinin ikinci duraÄŸÄ± MÄ±sÄ±r oldu.

MÄ±sÄ±r'da baÅŸlayan ayaklanmalar, 1952'den beri devam eden askeri vesayeti ve onun son temsilcisi olan HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barek'in iktidarÄ±nÄ±n da sonunu getirdi.

"Ã–fke GÃ¼nÃ¼" olarak adlandÄ±rÄ±lan eylemler, 25 Ocak 2011'de MÄ±sÄ±r'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k meydanlarÄ±ndan biri olan Tahrir'de baÅŸladÄ±. "Ã–zgÃ¼rlÃ¼k, onur" sloganlarÄ± atan halk gÃ¶sterilerinde aÅŸ, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k ve adalet istekleri Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±.

Mevcut kaynaklarÄ±n adaletsiz bir ÅŸekilde daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ±, ve sermayeyi belli kiÅŸilerin kendi elinde tutmasÄ± halkla iÅŸveren arasÄ±ndaki uÃ§urumu derinleÅŸtirdi. MÄ±sÄ±r iktidarÄ±nÄ±n Ã¼lke iÃ§inde ciddi yatÄ±rÄ±mlarda bulunmamasÄ±, yolsuzluklarÄ±n artmasÄ± Ã¼lkenin en kronik problemine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. MÃ¼barekâ€™in 30 yÄ±llÄ±k iktidarÄ± sÃ¼resince muhalefeti baskÄ± altÄ±nda tutmasÄ± ve Ã¼lkede iÅŸlenen insan hak ihlalleri de 2011Â devrimÂ sÃ¼recini hazÄ±rlayan en Ã¶nemli etkenlerden biri oldu.

Meydanlara Ã§Ä±kan halk MÄ±sÄ±r'daki baskÄ±cÄ± yÃ¶netim ve ekonomik bunalÄ±mlardan kurtulmayÄ±, demokrasi ve adaletin yeniden inÅŸasÄ±nÄ± hedefledi. Ayaklanmalar karÅŸÄ±sÄ±nda MÃ¼barek hÃ¼kÃ¼meti, internet eriÅŸimini engelleyerek halkÄ±n organize olmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸtÄ± ancak protesto gÃ¶sterilerini engelleyemedi. Bunun Ã¼zerine MÃ¼barek, polisi olaylara, ve gÃ¶stericilere mÃ¼dahale etmek amacÄ±yla meydanlara indirdi.

25 Ocak'ta baÅŸlayan ayaklanmalar ciddi boyutlara ulaÅŸÄ±nca MÄ±sÄ±r'Ä± 1981'den beri "demir yumruk" ile yÃ¶neten MÃ¼barek yÃ¶netimi devrildi. MÃ¼barek 11 Åžubat 2011'de istifa ederek kendi yerine Ahmet Åžefik'i BaÅŸbakan olarak atadÄ±. BÃ¶ylece MÄ±sÄ±r halkÄ± Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k ve demokrasi yolunda ilk adÄ±mÄ±nÄ± attÄ±.

Demokratik bir seÃ§imle Mursi'nin iÅŸ baÅŸÄ±na geldiÄŸi 30 Haziran 2012 tarihine kadar Ã¼lke YÃ¼ksek Askeri Konsey tarafÄ±ndan yÃ¶netildi.

MURSÄ°, MISIRâ€™IN SEÃ‡Ä°MLE BAÅžA GELEN Ä°LK CUMHURBAÅžKANI OLDU

MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler, 2000 yÄ±lÄ±nda Muhammed Mursi'yi parlamento seÃ§imlerinde aday gÃ¶sterdi. Parlamento seÃ§imlerini kazanan Mursi, 2000- 2005 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda milletvekilliÄŸi yaptÄ±.

Mursi ve Ã§ok sayÄ±da MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ± Ã¼yesi, MÃ¼barek karÅŸÄ±tÄ± olaylarÄ± provoke etmek ve desteklemekle suÃ§landÄ± ve tutuklandÄ±. Kitlesel firarlar sÄ±rasÄ±nda Mursi ve Ä°hvan Ã¼yeleri hapisten Ã§Ä±ktÄ±lar. MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler tarafÄ±ndan kurulan HÃ¼rriyet ve Adalet Partisi, Ocak 2012â€™de seÃ§imlerini kazandÄ±.

HÃ¼rriyet ve Adalet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Muhammed Mursi, MÃ¼barek tarafÄ±ndan BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa atanan Ahmet Åžefik, MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸlerâ€™den ayrÄ±lan baÄŸÄ±msÄ±z aday AbdulmÃ¼nim Futuh, Åžeref Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Hamdin Sabbahi ve Arap BirliÄŸi eski genel sekreteri Amr Musa gibi adaylarla seÃ§ime girdi. SeÃ§imde yeterli Ã§oÄŸunluÄŸu saÄŸlayamayan Mursi ikinci turda oylarÄ±n yÃ¼zde 51,7â€™sini alarak CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi.

BÃ¶ylece Muhammed Mursi, MÄ±sÄ±râ€™Ä±n seÃ§imle baÅŸa gelen ilk CumhurbaÅŸkanÄ± oldu. Mursi'nin ikinci turda salt oy Ã§oÄŸunluÄŸunu alacaÄŸÄ± ihtimaline karÅŸÄ± YÃ¼ksek Askeri Konsey'i CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n yetkilerini kÄ±sÄ±tlayan maddeleri anayasaya ekledi. Anayasaya eklenen bu maddelerle CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n subaylarÄ± ve baÅŸsavcÄ±yÄ± atamasÄ± engellendi.

SeÃ§imleri kazanan Muhammed Mursi ilk yeminini devrim hareketinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Tahir MeydanÄ±'nda halkÄ±n Ã¶nÃ¼nde yaptÄ±.

Daha sonra Anayasa Mahkemesi Ã¶nÃ¼nde yemin ederek gÃ¶reve baÅŸlayan Mursi, BaÅŸbakan olarak eski sulama bakanÄ± HiÅŸam Kandilâ€™i atadÄ±.

Demokratik seÃ§imle cumhurbaÅŸkanÄ± olan Mursi'yi Ã¼lke iÃ§inde bekleyen Ã§ok ciddi sorunlar vardÄ±. YÃ¼ksek Askeri Konsey, Mursiâ€™nin Ã¼lkenin iÃ§inde bulunduÄŸu gÃ¼venlik, temizlik, trafik, yakÄ±t sorunlarÄ±nÄ± Ã§Ã¶zmek iÃ§in bir proje sundu ve bunu 100 gÃ¼n iÃ§erisinde Ã§Ã¶zmesini istedi.

MURSÄ° ASKERÄ° VESAYET ENGELÄ°NÄ° AÅžAMADI

Mursi, devrik lider MÃ¼barek dÃ¶neminden kalan sorunlarÄ± ortadan kaldÄ±rmak iÃ§in radikal kararlar aldÄ±. SorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ yÃ¶nÃ¼nde attÄ±ÄŸÄ± ilk adÄ±mlardan biri ise daha fazla siyasi katÄ±lÄ±m ve iÅŸ birliÄŸi oldu.

Mursi, bu yÃ¶nde tÃ¼m taraflara diyalog Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Askeri erkin hala gÃ¼cÃ¼nÃ¼ koruduÄŸu MÄ±sÄ±r'da, Mursi birÃ§ok konuda yargÄ± engeline takÄ±ldÄ± ve tasarladÄ±ÄŸÄ± birÃ§ok deÄŸiÅŸikliÄŸi hayata geÃ§iremedi. Bu sÄ±rada, MÃ¼barek taraftarlarÄ± protesto gÃ¶sterileri dÃ¼zenledi.

GÃ¶revde bir yÄ±lÄ±nÄ± tamamlayan Mursi sert protestolarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Mursi'nin gitmesini isteyen bazÄ± sol ve liberal gruplar Tahrir MeydanÄ±'nda toplandÄ±. Mursi, 2012 AÄŸustosâ€™ta YÃ¼ksek Askeri Konseyi BaÅŸkanÄ± Tantaviâ€™nin emekli olmasÄ±na karar verdi. Yeni anayasa taslaÄŸÄ± yazmakla gÃ¶revli kurucu meclisin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamlamasÄ±yla 1 AralÄ±k 2012â€™de Anayasa Referandumuna gidileceÄŸi, referandumun 15-22 AralÄ±k tarihlerinde iki aÅŸamalÄ± olarak yapÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi. Karar Ã¼zerine farklÄ± gruplar tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¶steriler dÃ¼zenlendi. Referandum, ilk aÅŸamada yÃ¼zde 57 ikinci aÅŸamada ise yÃ¼zde 64 oy oranÄ±nda "evet" ile kabul edildi.

Mursi'ye karÅŸÄ± alÄ±nan tavÄ±r 2013'te daha da keskinleÅŸti. Devrim iÃ§in milyonlarÄ±n toplandÄ±ÄŸÄ± Tahrir MeydanÄ± Mursi karÅŸÄ±tlarÄ±nÄ±n gÃ¶steri alanÄ± oldu. 30 Haziran 2013'te muhaliflerin dÃ¼zenlediÄŸi kitlesel protestolar 3 Temmuz askeri darbesine zemin hazÄ±rladÄ± ve Mursi Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Sisi tarafÄ±ndan 3 Temmuz 2013â€™te darbeyle gÃ¶revden alÄ±ndÄ±.

GÃ¶sterilerde binlerce kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, Mursi ile MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ± Ã¼yesi binlerce kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Resmi rakamlara gÃ¶re askeri darbe sÃ¼recinde 3 binin Ã¼zerinde kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 34 binden fazla kiÅŸi ise tutuklandÄ±.

UluslararasÄ± hak ihlalleri raporlarÄ±na gÃ¶re, hapishanelerdeki binlerce tutuklu yeterli saÄŸlÄ±k ve temizlik koÅŸullarÄ±ndan yararlanamÄ±yor, taciz ve tecavÃ¼z dahil birÃ§ok iÅŸkenceye maruz kalÄ±yor.

Ä°nsan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleri, yargÄ±lamalarÄ±n, 2014 MÄ±sÄ±r AnayasasÄ±'nÄ±n 96. ve 97. maddelerine, Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Bildirgesi'nin 7. ve 10. maddelerine, Sivil ve Siyasi Haklar UluslararasÄ± SÃ¶zleÅŸmesi'nin 14. maddesine aykÄ±rÄ± olarak yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair verileri kamuoyu ile paylaÅŸÄ±yor.

Raporlarda yer alan verilere gÃ¶re, darbe sonrasÄ±nda sivilleri yargÄ±lama yetkisi verilen askeri mahkemelerde gÃ¶rÃ¼len davalarÄ±n uluslararasÄ± adil yargÄ±lanma koÅŸullarÄ±ndan Ã§ok uzak olduÄŸu belirtiliyor.

25 OCAK DEVRÄ°MÄ°'NÄ°N KRONOLOJÄ°SÄ°

25 Ocak 2011: MÄ±sÄ±rlÄ±lar, Ã¼lke genelinde iÅŸsizlik, yolsuzluk ve baskÄ±cÄ± yÃ¶netim gibi sorunlarÄ±n sorumlusu olarak gÃ¶rdÃ¼kleri CumhurbaÅŸkanÄ± HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barek karÅŸÄ±tÄ± protesto gÃ¶sterileri dÃ¼zenledi. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ve "BaltacÄ±" ismi verilen rejim yanlÄ±sÄ± gruplarÄ±n, gÃ¶sterileri ÅŸiddet kullanarak bastÄ±rma giriÅŸimleri sonucu Ã§ok sayÄ±da protestocu hayatÄ±nÄ± kaybetti.

29 Ocak: Gece yarÄ±sÄ±ndan sonra yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada MÃ¼barek, kabineyi gÃ¶revden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak kendisinin iktidardan Ã§ekilmeyeceÄŸini belirtti.

- Her yÄ±l milyonlarca turistin akÄ±nÄ±na uÄŸrayan MÄ±sÄ±r MÃ¼zesi bir gece Ã¶nce hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± protestocularÄ±n ateÅŸe verdiÄŸi parti merkezlerinden sÄ±Ã§rayan alevlerle yanma tehlikesi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±.

- Kahire'nin merkezindeki Tahrir MeydanÄ±'nda binlerce hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterici, ordunun ateÅŸ aÃ§masÄ±na raÄŸmen daÄŸÄ±lmadÄ±.

- MÃ¼barek'e olan yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ile tanÄ±nan ve Ã¼lke istihbaratÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndaki isim olan Ã–mer SÃ¼leyman CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± olarak atandÄ±.

- Britanya, Fransa ve Almanya liderleri Berlin'de yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamalarda, MÄ±sÄ±r'da meydana gelen olaylar ile ilgili oldukÃ§a endiÅŸeli olduklarÄ±nÄ± belirttiler. KÃ¶rfez Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi ise "istikrarlÄ± bir MÄ±sÄ±r" istediklerini belirtti.

- Kahire'deki ABD elÃ§iliÄŸi, vatandaÅŸlarÄ±na bir an Ã¶nce Ã¼lkeyi terk etmelerini sÃ¶yledi. Britanya yetkilileri ise gerekli olmadÄ±ÄŸÄ± mÃ¼ddetÃ§e vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n MÄ±sÄ±r'a gitmemesini tavsiye etti.

30 Ocak: Binlerce protestocu Kahire'nin merkezindeki Tahrir MeydanÄ±'nda gÃ¶sterilerine devam etti. El Baradey, meydanda kalabalÄ±ÄŸa seslenirken "BaÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸin geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ yok." dedi.

-Meydanda bulunan kalabalÄ±k bu sesleniÅŸi coÅŸkuyla karÅŸÄ±ladÄ±. Kahireâ€™deki ABD ElÃ§iliÄŸinin, MÄ±sÄ±râ€™da bulunan vatandaÅŸlarÄ±na en kÄ±sa sÃ¼rede Ã¼lkeyi terk etme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rkiye de MÄ±sÄ±r'da bulunan vatandaÅŸlarÄ±nÄ± almasÄ± iÃ§in Ã¼lkeye bir uÃ§ak gÃ¶ndereceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

31 Ocak: MÃ¼barek, istifasÄ±nÄ± isteyen kalabalÄ±ÄŸa raÄŸmen geri adÄ±m atmayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. GÃ¶stericiler, ordunun direttiÄŸi sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±na meydan okumaya devam etti.

- Tahrir MeydanÄ±'nda 250 bin kiÅŸi toplandÄ± ve yÃ¼zlerce kiÅŸi Ä°skenderiye'ye doÄŸru yÃ¼rÃ¼meye baÅŸladÄ±. BirÃ§ok habere gÃ¶re MÄ±sÄ±r'da internet eriÅŸimi saÄŸlanamadÄ±.

- MÄ±sÄ±r'Ä±n yeni CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ±, muhalefet partileriyle anayasal reformlarÄ±n bir an Ã¶nce gerÃ§ekleÅŸtirilmesi adÄ±na diyaloÄŸa geÃ§me sÃ¶zÃ¼ verdi.

- Ã‡eÅŸitli siyasi gruplardan pek Ã§ok kiÅŸi Tahrir MeydanÄ±'ndan ayrÄ±lmayarak, burada kamp kurdu.

- Beyaz Saray, "MÄ±sÄ±râ€™Ä±n iÃ§inde bulunduÄŸu bu kargaÅŸanÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in halk ile anlaÅŸma yoluna gidilmelidir." ÅŸeklinde aÃ§Ä±klamada bulundu. Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Robert Gibbs, "MÄ±sÄ±râ€™da yaÅŸanan krizin atamalar ile bir ilgisi yoktur, sÃ¶z konusu olan eylemlerdir. HÃ¼kÃ¼met halkÄ±n talep ettiÄŸi Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kleri gerÃ§ekleÅŸtirmelidir." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

- Muhalif gruplar, "MilyonlarÄ±n YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" ve salÄ± gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayan protestolarÄ±n birinci haftasÄ±nÄ± anma amaÃ§lÄ± genel grev Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Bu esnada ordu ise gÃ¶stericilere karÅŸÄ± gÃ¼Ã§ kullanmayacaÄŸÄ±na dair garanti verdi.

- AB, MÄ±sÄ±r'da Ã¶zgÃ¼r ve adil bir seÃ§im yapÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Ãœlkede olaylarÄ±n ÅŸiddetlenmesi ile dÃ¼nya Ã§apÄ±ndaki yatÄ±rÄ±mcÄ±lar Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de sermayelerini Ã¼lkeden geri Ã§ekmeye devam etti.

- MÃ¼barek, yeni kabinesini devlet televizyonundan duyurdu. Mahmut Vegdi, kabinede Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± olarak yemin etti.

- ABD eski BaÅŸkanÄ± Jimmy Carter MÄ±sÄ±r'daki kargaÅŸayÄ± "dÃ¼nyayÄ± Ã§alkalayan olay" olarak deÄŸerlendirdi ve "HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barek gitmek zorunda kalacak.'' dedi.

- Ä°srail Ã¼st dÃ¼zey yetkilileri, bÃ¶lgede istikrarÄ±n korunmasÄ± iÃ§in HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barek'e yÃ¶nelik eleÅŸtirilerin durdurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

- MÃ¼barek, yeni BaÅŸbakan Ahmet Åžefik'e hÃ¼kÃ¼met Ã¶deneÄŸini korumasÄ±nÄ± ve fiyatlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rmesini sÃ¶yledi.

11 Åžubat: MÃ¼barek, 30 yÄ±ldÄ±r sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revinden istifa ettiÄŸini ve gÃ¶revini orduya devrettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. SilahlÄ± Kuvvetler YÃ¼ksek Konseyi, parlamentoyu daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve anayasayÄ± askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

14 Haziran: YÃ¼ksek Anayasa Mahkemesi, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinin ikinci turundan hemen Ã¶nce MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n (Ä°hvan) seÃ§imlerde sandalyelerin Ã§oÄŸunu kazandÄ±ÄŸÄ± alt meclisi sÃ¼rpriz bir kararla laÄŸvetti.

16-17 Haziran: MÄ±sÄ±rlÄ±lar, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde 13 adaydan ikinci tura kalan MÃ¼barek dÃ¶neminin baÅŸbakanÄ± Ahmed Åžefik ve Ä°hvan'Ä±n adayÄ± Muhammed Mursi iÃ§in oylarÄ±nÄ± kullandÄ±. Mursi, yÃ¼zde 51,7â€™lik bir oranla MÄ±sÄ±r'Ä±n tarihindeki ilk ÅŸeffaf cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerini kazandÄ±.

30 Haziran: MÄ±sÄ±r'Ä±n demokratik yollardan gÃ¶reve gelen ilk CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Mursi, Ã¶nce Tahrir MeydanÄ±'nda halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda daha sonra da Anayasa Mahkemesi Ã¶nÃ¼nde yemin ederek gÃ¶revine baÅŸladÄ±.

22 KasÄ±m: CumhurbaÅŸkanÄ± Mursi, kararlarÄ±nÄ± yargÄ± denetiminden muaf tutan ve mahkemelerin anayasa komisyonunu daÄŸÄ±tmasÄ±nÄ± engelleyen cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. AÃ§Ä±klanan kararlar, geniÅŸ katÄ±lÄ±mlÄ±, gÃ¼nler sÃ¼ren protesto gÃ¶sterilerine yol aÃ§tÄ±.

15-22 AralÄ±k: TartÄ±ÅŸmalara yol aÃ§an anayasa taslaÄŸÄ±, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamasÄ± iÃ§in orduyu gÃ¶revlendirdiÄŸi referandumda yÃ¼zde 63,8 oranla kabul edildi.

Åžubat-Mart 2012: MÄ±sÄ±r'Ä±n Ã¼nlÃ¼ takÄ±mÄ± El Ehli ile Port Said'in El MÄ±sri takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda 2012 yÄ±lÄ±nda oynanan maÃ§tan sonra El MÄ±sri seyircisinin sahaya inmesi Ã¼zerine Ã§Ä±kan olaylarda 74 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. Port Said Ceza Mahkemesiâ€™nin ocak ayÄ±nda olaylarla ilgili yargÄ±ladÄ±ÄŸÄ± 73 sanÄ±ktan 21'ine idam cezasÄ± vermesi bÃ¶lgede yoÄŸun protestolara yol aÃ§tÄ±.

30 Haziran: Tahrir MeydanÄ±'nda CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Mursi yÃ¶netiminin birinci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde geniÅŸ katÄ±lÄ±mlÄ± Mursi karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler hÄ±zla Ã¼lkenin diÄŸer kentlerine yayÄ±ldÄ±. Muhalifler tarafÄ±ndan kurulan TemerrÃ¼d (Ä°syan) Hareketi, Mursi'nin istifasÄ± iÃ§in 22 milyon imza topladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Ordu, ulusal uzlaÅŸÄ±nÄ±n saÄŸlanamamasÄ± halinde 48 saat sonra kendi Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nÃ¼ Ã¼reteceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

3 Temmuz 2013: CumhurbaÅŸkanÄ± Mursi, "milli mutabakat hÃ¼kÃ¼meti" Ã¶nerisini yineledi. Ancak tanklar, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±, Devlet Televizyonu, Tahrir ve Nahda MeydanlarÄ± etrafÄ±nda konuÅŸlandÄ± ve artÄ±k darbe baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. General Sisi, Mursi'nin gÃ¶revden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, seÃ§imlere kadar Anayasa Mahkemesi BaÅŸkanÄ± Adli Mansur'un geÃ§ici cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na getirildiÄŸini aÃ§Ä±klayarak, bir yol haritasÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ± (Ä°hvan) yÃ¶neticileri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmaya baÅŸladÄ±.

5 Temmuz: CumhurbaÅŸkanÄ± Mursi'nin destekÃ§ileri, ordunun yÃ¶netime el koyma kararÄ±nÄ± protesto iÃ§in Rabiatul Adeviyye MeydanÄ±'nda yÃ¼z binlerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman zaman milyona ulaÅŸan gÃ¶sterilere baÅŸladÄ±. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri darbe karÅŸÄ±tlarÄ±na zaman zaman kanlÄ± mÃ¼dahalelerde bulundu. Kahire'deki Cumhuriyet MuhafÄ±zlarÄ± KarargahÄ± Ã¶nÃ¼nde Muhammed Mursi'ye destek veren halkÄ±n Ã¼zerine sabah namazÄ± sÄ±rasÄ±nda ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. 84 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, yÃ¼zlerce sivil yaralandÄ±.

27 Temmuz: GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Rabiatul Adeviyye MeydanÄ±'ndaki halka ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 200 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 4 bin 500â€™den fazla kiÅŸi yaralandÄ±. Katliama birÃ§ok Ã¼lkeden kÄ±nama geldi.

14 AÄŸustos: GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin, Ã¼lke genelinde darbe karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerin merkezi Rabia ve Nahda meydanlarÄ±nÄ± silah kullanarak boÅŸaltmasÄ± sonucu, binin Ã¼zerinde kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, binlerce kiÅŸi yaralandÄ±. Meydandaki seyyar satÄ±cÄ±lar, basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n da iÃ§inde olduÄŸu binlerce kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ve sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi. Olaylardan iki gÃ¼n sonra cuma namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sokaklara dÃ¶kÃ¼len darbe karÅŸÄ±tlarÄ±, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Ã§ok sert mÃ¼dahalesiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. GÃ¶sterilerin odak noktasÄ± baÅŸkent Kahireâ€™deki Ramses MeydanÄ±â€™nda 81 olmak Ã¼zere Ã¼lke genelinde toplamda 129 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

25 AralÄ±k: Ordunun gÃ¶reve getirdiÄŸi MÄ±sÄ±r hÃ¼kÃ¼meti, Ä°hvan'Ä± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ilan etti.

26-28 MayÄ±s 2014 - Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi, uluslararasÄ± gÃ¶zlemcilerin denetiminden uzak ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini yÃ¼zde 96,9'yla kazandÄ±.

Haziran 2014: "YanlÄ±ÅŸ haber" ve "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼" Ä°hvan'a destek suÃ§lamasÄ±yla El Cezire Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Ã¼Ã§ gazeteci tutuklandÄ±. Gazeteciler Åžubat 2015'te serbest kaldÄ±.

KasÄ±m 2014: MÄ±sÄ±r'Ä±n gÃ¼neyindeki Sina YarÄ±madasÄ± merkezli aÅŸÄ±rÄ±cÄ± silahlÄ± Ã¶rgÃ¼t Ensar Beyt El Makdis, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a baÄŸlÄ± olduÄŸunu ilan ederek, yeni isimlerinin "Sina Vilayeti" olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Ã–rgÃ¼tÃ¼n gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine kanlÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan MÄ±sÄ±r yÃ¶netimi Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Refah bÃ¶lgesindeki yerleÅŸim alanlarÄ±nÄ± tahliye edip, yÄ±karak tampon bÃ¶lge inÅŸa etmeye baÅŸladÄ±.

- Kahire Ceza Mahkemesi, 29 KasÄ±mâ€™da MÃ¼barek hakkÄ±nda, "haksÄ±z kazanÃ§ saÄŸlama ile rÃ¼ÅŸvet" suÃ§larÄ±nÄ±n yÃ¶neltildiÄŸi davanÄ±n zaman aÅŸÄ±mÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±na, "Ä°srail'e doÄŸalgaz ihracatÄ±"na iliÅŸkin davada beraatine ve "25 Ocak 2011 Devrimi sÄ±rasÄ±nda gÃ¶stericileri Ã¶ldÃ¼rmek" iddiasÄ±yla ise "hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±lamayacaÄŸÄ±na" karar verdi. MÄ±sÄ±r'da 30 yÄ±l boyunca tartÄ±ÅŸmalÄ± bir yÃ¶netimde imzasÄ± bulunan MÃ¼barek ve ailesinin tÃ¼m Ã¼yeleri serbest kaldÄ±.

- MayÄ±s 2015: MÄ±sÄ±r'da askeri darbeyle gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± Mursi ve beraberindeki 100 Ä°hvan Ã¼yesi idam cezasÄ±na Ã§aptÄ±rÄ±ldÄ±.