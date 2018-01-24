GÃ¼ncelleme: 19:44, 24 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Rus mevkidaÅŸÄ± Lavrov ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Rus mevkidaÅŸÄ± Sergey Lavrov ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Rus mevkidaÅŸÄ± Sergey LavrovÂ ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye gÃ¶re, Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±. Ã‡avuÅŸoÄŸlu gÃ¼n iÃ§inde ayrÄ±ca yeni Somali DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ahmed Ise Avad ve yeni Zambiya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Joseph Malanji ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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