GÃ¼ncelleme: 19:57, 24 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda ilk 5 gÃ¼n | GRAFÄ°K

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) hava saldÄ±rÄ±larÄ± ve TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ± iÃ§indeki mevzilerden top atÄ±ÅŸlarÄ± ile 20 Ocak'ta baÅŸlatÄ±lanÂ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±, 5. gÃ¼nÃ¼nÃ¼ dolduruyor.Â

TSK, ilk gÃ¼n Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n (MÄ°T) desteÄŸiyle belirlenen PYD/PKK'ya yÃ¼zden fazla hedefi vurdu.Â

TSK ve Ã–SO, engebeli arazi ÅŸartlarÄ± ve PYD/PKK'nÄ±n tuzaklarÄ±na, dÃ¶ÅŸediÄŸi mayÄ±nlara eklenen kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ± nedeniyle gÃ¼venli ve temkinli ÅŸekilde ilerlemeyi Ã¶nceliyor.

YaÄŸmurun 1 haftadÄ±r kesilmediÄŸini, bu nedenle Ã–SO'nun mevzilerinde biriken Ã§amurun, birliklerin araÃ§larla ilerlemesini yer yer zorlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor.

HarekatÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nÃ¼n sabahÄ±nda karadan da operasyon baÅŸlatan TSK ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu, Afrin'e kuzeyden, batÄ±dan ve kuzeybatÄ±dan giriÅŸ yaptÄ±.

Ä°lerleyiÅŸi sÃ¼rdÃ¼ren TSK ve Ã–SO, harekatÄ±n 3. gÃ¼nÃ¼nde yeni bir cephe aÃ§tÄ±.

Afrin'in doÄŸusunda, muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Azez ilÃ§esinde saldÄ±rÄ±lar baÅŸlatÄ±ldÄ±.

HarekatÄ±n 3. gÃ¼nÃ¼nde ayrÄ±ca kuzey yÃ¶nÃ¼nden BÃ¼lbÃ¼l beldesine baÄŸlÄ± kÃ¶ylere girildi.

HarekatÄ±n 4. gÃ¼nÃ¼nde Afrin'in batÄ±sÄ±ndaki ilerlemesini sÃ¼rdÃ¼ren TSK ve Ã–SO, PYD/PKK'nÄ±nÂ ReyhanlÄ±'ya saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ã¼s ve Afrin iÃ§lerine uzanan dÃ¼z bir vadi konumunda olmasÄ±yla Ã¶nem taÅŸÄ±yan Cinderis beldesine girdi.

YÃœZLERCE Ã–RGÃœT ÃœYESÄ° VE HEDEF ETKÄ°SÄ°Z HALE GETÄ°RÄ°LDÄ°

HarekatÄ±n ilk 5 gÃ¼nÃ¼nde Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± verilere gÃ¶re, terÃ¶ristlere ait 214 hedef baÅŸarÄ±yla vuruldu.

Hava ve kara harekatÄ±nda ayrÄ±ca, 268 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.

GÃœVENLÄ° Ä°LERLEME VE TAHKÄ°MAT

PYD/PKK, Afrin'i Temmuz 2012'de BeÅŸÅŸar Esad rejiminden devraldÄ±ktan sonra, ilÃ§e Ã¶rgÃ¼tÃ¼n iÃ§ savaÅŸ boyunca en fazla yuvalandÄ±ÄŸÄ± alanlardan biri haline geldi.

TSK ve Ã–SO, yaklaÅŸÄ±k 6 yÄ±ldÄ±r Ã¶rgÃ¼tÃ¼n yoÄŸun biÃ§imde yuvalandÄ±ÄŸÄ± ve tuzaklar kurduÄŸu Afrin'deki ilerleyiÅŸi, gÃ¼venli ÅŸartlarda yapmaya Ã¶ncelik veriyor.

Bu ÅŸekilde 10'dan fazla nokta, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n ilk 5 gÃ¼nÃ¼nde terÃ¶ristlerden arÄ±ndÄ±rÄ±ldÄ±.

HarekatÄ±n 5. gÃ¼nÃ¼nde TSK ve Ã–SO unsurlarÄ± karada tahkimat yaptÄ±.

REJÄ°M BÃ–LGESÄ°NDEN PYD/PKK'YA Ä°KMAL

Ã–te yandan PYD/PKK, Afrin'in gÃ¼neydoÄŸusundaki Halep merkezin kuzey mahallelerinden Nubul ve Zehra Ã¼zerinden Afrinâ€™e terÃ¶rist, mÃ¼himmat ve Ã§eÅŸitli malzemeleri geÃ§irmeye devam ediyor.

SÃ¶z konusu ikmal, harekat Ã¶ncesinde yoÄŸunlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

PYD/PKK, ABD'nin Haseke ve Rakka'daki Ã¼slerinden kendisine ilettiÄŸi mÃ¼himmatÄ± ve Pentagon-CIA-Kandil ortaklÄ±ÄŸÄ±yla eÄŸitilen terÃ¶risleri Afrin'e, Esed rejimi kontrolÃ¼ndeki Nubul ve Zehra Ã¼zerinden geÃ§irmeyi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Pentagon'un dÃ¼n akÅŸam, bu baÄŸlantÄ±yÄ± tespit etmeleri halinde Ã¶rgÃ¼te verecekleri desteÄŸi kesecekleri uyarÄ±sÄ±nÄ±n nasÄ±l sonuÃ§lanacaÄŸÄ± ise merakla bekleniyor.

Harekatla ilgili en Ã¶nemli geliÅŸmelerden biri de PYD/PKK'nÄ±n Afrin'de hapishanelerde tuttuÄŸu DEAÅž'lÄ± larÄ±, TSK ve Ã–SO'ya karÅŸÄ± savaÅŸmalarÄ± koÅŸuluyla serbest bÄ±rakmasÄ± oldu.

DOÄžRUDAN SÄ°VÄ°LERÄ° HEDEF ALDI

Afrin'de sÄ±kÄ±ÅŸan Ã¶rgÃ¼t, TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±r illerindeki sivilleri doÄŸrudan hedef aldÄ±.

Afrin topraklarÄ±ndan ateÅŸ menzilindeki Hatay'a 8, Kilis'e 15 adet roket ya da havan saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶ristler, iki sivilin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden oldu.

SaldÄ±rÄ±larda 3'Ã¼ Ã§ocuk 56 sivil de yaralandÄ±.

Ã–RGÃœT KARA PROPOGANDAYLA GÃœÃ‡ ARADI

Afrin operasyonu, sosyal medyanÄ±n ana gÃ¼ndem maddelerinden biri oldu.

Twitter'da ilk gÃ¼n TÃ¼rkiye'de gÃ¼ndemi oluÅŸturan konular (trend topic/TT) listesinde #AfrinOperasyonu, ve #ZeytinDalÄ±HarekatÄ± hashtag'leri ilk iki sÄ±rada yer aldÄ±. Sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ± genelde operasyonu destekleyen paylaÅŸÄ±mlar yaptÄ±.

Ä°lerleyen gÃ¼nlerde de bu etiketler TT listesinin ilk 5â€™i iÃ§inde yer alÄ±rken, hem TÃ¼rkiye hem dÃ¼nya TT listelerinde #TurkeyMovesForPeace, #BabyKillerPKK, #MilliMesele ve #VarOlsunTÃ¼rkOrdusu etiketleri yoÄŸun olarak kullanÄ±ldÄ±.

Bu arada PKK'nÄ±n, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± sosyal medyada manipÃ¼le etmek iÃ§in talimat verdiÄŸi TÃ¼rk istihbaratÄ± tarafÄ±ndan ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. AA, manipÃ¼lasyon kampanyasÄ± kapsamÄ±nda Ã§eÅŸitli iddialarla servis edilen Ã§ok sayÄ±da fotoÄŸrafÄ±n gerÃ§ekte hangi olaylara ait olduÄŸunu ortaya Ã§Ä±kardÄ±.

Ã–rneÄŸin, sosyal medyaya servis edilen "TSK tanklarÄ±nÄ±n yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" iddiasÄ±yla paylaÅŸÄ±lan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerden birinin Yemen'de Ã§ekildiÄŸi, diÄŸerinin ise 10 AralÄ±k 2017 tarihli bir habere ait olduÄŸu belirlendi.

"Afrin'de esir alÄ±nan TÃ¼rk askerleri" iddiasÄ±yla paylaÅŸÄ±lan fotoÄŸrafÄ±n da 23 Åžubat 2015 tarihli olduÄŸu ortaya Ã§Ä±karken "YPG'nin TSK askerlerini yaraladÄ±ÄŸÄ±" iddiasÄ±yla paylaÅŸÄ±lan asker fotoÄŸrafÄ±nÄ±n da Manisa'da Ã§ekildiÄŸi tespit edildi.

Twitterâ€™da "TSKâ€™nÄ±n sivilleri hedef aldÄ±ÄŸÄ±" iddiasÄ±yla paylaÅŸÄ±lan sedyedeki Ã§ocuk fotoÄŸrafÄ±nÄ±n, 29 AÄŸustos 2017â€™de Suriyeâ€™nin kuzeyindeki Mare kentinde, ABD destekli Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leriâ€™nin saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã§ekildiÄŸi belirlendi.

Sosyal medyada kara propaganda haberlerinin ardÄ±ndan, sÃ¶z konusu fotoÄŸraflarÄ± paylaÅŸan kullanÄ±cÄ±larÄ±n bir kÄ±smÄ±, kendi destekÃ§ilerinden gelen tepki nedeniyle hesaplarÄ±nÄ± kapattÄ±, bir kÄ±smÄ± da paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± sildi.

ULUSLARARASI TEPKÄ°LER

Rus yÃ¶netimi, ABDâ€™nin PYD/PKK'ya verdiÄŸi yoÄŸun desteÄŸin TÃ¼rkiyeâ€™yi tahrik ettiÄŸini, harekatÄ±n da bunun kaÃ§Ä±nÄ±lmaz bir sonucu olarak geliÅŸtiÄŸini vurguladÄ±.

Washington yÃ¶netiminin en sert ifadesi sivillerin durumundan Ã§ok endiÅŸeli olduklarÄ± ÅŸeklindeydi. Ancak AmerikalÄ± yetkililer Ankaraâ€™nÄ±n meÅŸru gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ±nÄ± anladÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.

Tahran yÃ¶netimi, Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne vurgu yaparak operasyonun en kÄ±sa sÃ¼rede sona ermesi ve TÃ¼rkiye-Suriye krizinin yayÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼n alÄ±nmasÄ± Ã¼midini ifade etti.

Avrupa BirliÄŸi, harekatla ilgili insani durum, siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m arayÄ±ÅŸlarÄ± ve terÃ¶rle mÃ¼cadele konularÄ±nda bÃ¼yÃ¼k endiÅŸe taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Ancak Fransa, Ä°ngiltere ve Hollanda, Ankara'nÄ±n gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ±na anlayÄ±ÅŸ gÃ¶steren bir dil kullanmayÄ± tercih etti.

Almanya kendine Ã¶zgÃ¼ bir duruÅŸla, TÃ¼rkiye'nin meÅŸru gÃ¼venlik Ã§Ä±karlarÄ±na hak vermekle birlikte Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n durdurulmasÄ±nÄ± talep etti.Â

TÃ¼rkiye'nin meÅŸru mÃ¼dafaa hakkÄ±

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, harekatÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, operasyonun TÃ¼rkiye'nin uluslararasÄ± hukuktan kaynaklanan haklarÄ±, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'nin terÃ¶rle mÃ¼cadeleye yÃ¶nelik kararlarÄ± ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler sÃ¶zleÅŸmesinde yer alan meÅŸru mÃ¼dafaa hakkÄ± Ã§erÃ§evesinde, Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ±lÄ± olarak icra edildiÄŸi bilgisine yer verilmiÅŸti. AÃ§Ä±klamada, yalnÄ±zca terÃ¶ristlere ait noktalarÄ±n hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, sivillere zarar gelmemesi iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ hassasiyetin gÃ¶sterildiÄŸi vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±.

Afrin, Esad rejiminin Temmuz 2012'de Ã§atÄ±ÅŸmaksÄ±zÄ±n PYD/PKKâ€™ya devretmesiyle, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n iÃ§ savaÅŸ boyunca en fazla yuvalandÄ±ÄŸÄ± alanlardan oldu. CoÄŸrafi yÃ¼kseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'Ä±n Ã¶nemli bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Afrin'deki Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ateÅŸ menzilinde kalÄ±yor. Ã–rgÃ¼t, uzun yÄ±llardÄ±r Amanos DaÄŸlarÄ±'nÄ± Suriye'den TÃ¼rkiye'ye sÄ±zmak iÃ§in kullanÄ±yor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndan Akdeniz'e Ã§Ä±kmak iÃ§in de Afrin'e bel baÄŸlÄ±yor. Ã–rgÃ¼t, Afrin Ã¼zerinden FÄ±rat KalkanÄ± ve Ä°dlib Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgesini de tehdit ediyor.

Suriye topraklarÄ±nÄ±n dÃ¶rtte biri, TÃ¼rkiye-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n da yÃ¼zde 65'i Ã¶rgÃ¼tÃ¼n iÅŸgali altÄ±nda bulunuyor.