Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda ilk 5 gÃ¼n | GRAFÄ°K

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) hava saldÄ±rÄ±larÄ± ve TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ± iÃ§indeki mevzilerden top atÄ±ÅŸlarÄ± ile 20 Ocak'ta baÅŸlatÄ±lanÂ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±, 5. gÃ¼nÃ¼nÃ¼ dolduruyor.Â
TSK, ilk gÃ¼n Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n (MÄ°T) desteÄŸiyle belirlenen PYD/PKK'ya yÃ¼zden fazla hedefi vurdu.Â
TSK ve Ã–SO, engebeli arazi ÅŸartlarÄ± ve PYD/PKK'nÄ±n tuzaklarÄ±na, dÃ¶ÅŸediÄŸi mayÄ±nlara eklenen kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ± nedeniyle gÃ¼venli ve temkinli ÅŸekilde ilerlemeyi Ã¶nceliyor.
YaÄŸmurun 1 haftadÄ±r kesilmediÄŸini, bu nedenle Ã–SO'nun mevzilerinde biriken Ã§amurun, birliklerin araÃ§larla ilerlemesini yer yer zorlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor.
HarekatÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nÃ¼n sabahÄ±nda karadan da operasyon baÅŸlatan TSK ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu, Afrin'e kuzeyden, batÄ±dan ve kuzeybatÄ±dan giriÅŸ yaptÄ±.
Ä°lerleyiÅŸi sÃ¼rdÃ¼ren TSK ve Ã–SO, harekatÄ±n 3. gÃ¼nÃ¼nde yeni bir cephe aÃ§tÄ±.
Afrin'in doÄŸusunda, muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Azez ilÃ§esinde saldÄ±rÄ±lar baÅŸlatÄ±ldÄ±.
HarekatÄ±n 3. gÃ¼nÃ¼nde ayrÄ±ca kuzey yÃ¶nÃ¼nden BÃ¼lbÃ¼l beldesine baÄŸlÄ± kÃ¶ylere girildi.
HarekatÄ±n 4. gÃ¼nÃ¼nde Afrin'in batÄ±sÄ±ndaki ilerlemesini sÃ¼rdÃ¼ren TSK ve Ã–SO, PYD/PKK'nÄ±nÂ ReyhanlÄ±'ya saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ã¼s ve Afrin iÃ§lerine uzanan dÃ¼z bir vadi konumunda olmasÄ±yla Ã¶nem taÅŸÄ±yan Cinderis beldesine girdi.
HarekatÄ±n ilk 5 gÃ¼nÃ¼nde Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± verilere gÃ¶re, terÃ¶ristlere ait 214 hedef baÅŸarÄ±yla vuruldu.
Hava ve kara harekatÄ±nda ayrÄ±ca, 268 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.
PYD/PKK, Afrin'i Temmuz 2012'de BeÅŸÅŸar Esad rejiminden devraldÄ±ktan sonra, ilÃ§e Ã¶rgÃ¼tÃ¼n iÃ§ savaÅŸ boyunca en fazla yuvalandÄ±ÄŸÄ± alanlardan biri haline geldi.
TSK ve Ã–SO, yaklaÅŸÄ±k 6 yÄ±ldÄ±r Ã¶rgÃ¼tÃ¼n yoÄŸun biÃ§imde yuvalandÄ±ÄŸÄ± ve tuzaklar kurduÄŸu Afrin'deki ilerleyiÅŸi, gÃ¼venli ÅŸartlarda yapmaya Ã¶ncelik veriyor.
Bu ÅŸekilde 10'dan fazla nokta, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n ilk 5 gÃ¼nÃ¼nde terÃ¶ristlerden arÄ±ndÄ±rÄ±ldÄ±.
HarekatÄ±n 5. gÃ¼nÃ¼nde TSK ve Ã–SO unsurlarÄ± karada tahkimat yaptÄ±.
Ã–te yandan PYD/PKK, Afrin'in gÃ¼neydoÄŸusundaki Halep merkezin kuzey mahallelerinden Nubul ve Zehra Ã¼zerinden Afrinâ€™e terÃ¶rist, mÃ¼himmat ve Ã§eÅŸitli malzemeleri geÃ§irmeye devam ediyor.
SÃ¶z konusu ikmal, harekat Ã¶ncesinde yoÄŸunlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.
PYD/PKK, ABD'nin Haseke ve Rakka'daki Ã¼slerinden kendisine ilettiÄŸi mÃ¼himmatÄ± ve Pentagon-CIA-Kandil ortaklÄ±ÄŸÄ±yla eÄŸitilen terÃ¶risleri Afrin'e, Esed rejimi kontrolÃ¼ndeki Nubul ve Zehra Ã¼zerinden geÃ§irmeyi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
Pentagon'un dÃ¼n akÅŸam, bu baÄŸlantÄ±yÄ± tespit etmeleri halinde Ã¶rgÃ¼te verecekleri desteÄŸi kesecekleri uyarÄ±sÄ±nÄ±n nasÄ±l sonuÃ§lanacaÄŸÄ± ise merakla bekleniyor.
Harekatla ilgili en Ã¶nemli geliÅŸmelerden biri de PYD/PKK'nÄ±n Afrin'de hapishanelerde tuttuÄŸu DEAÅž'lÄ± larÄ±, TSK ve Ã–SO'ya karÅŸÄ± savaÅŸmalarÄ± koÅŸuluyla serbest bÄ±rakmasÄ± oldu.
Afrin'de sÄ±kÄ±ÅŸan Ã¶rgÃ¼t, TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±r illerindeki sivilleri doÄŸrudan hedef aldÄ±.
Afrin topraklarÄ±ndan ateÅŸ menzilindeki Hatay'a 8, Kilis'e 15 adet roket ya da havan saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶ristler, iki sivilin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden oldu.
SaldÄ±rÄ±larda 3'Ã¼ Ã§ocuk 56 sivil de yaralandÄ±.
Afrin operasyonu, sosyal medyanÄ±n ana gÃ¼ndem maddelerinden biri oldu.
Twitter'da ilk gÃ¼n TÃ¼rkiye'de gÃ¼ndemi oluÅŸturan konular (trend topic/TT) listesinde #AfrinOperasyonu, ve #ZeytinDalÄ±HarekatÄ± hashtag'leri ilk iki sÄ±rada yer aldÄ±. Sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ± genelde operasyonu destekleyen paylaÅŸÄ±mlar yaptÄ±.
Ä°lerleyen gÃ¼nlerde de bu etiketler TT listesinin ilk 5â€™i iÃ§inde yer alÄ±rken, hem TÃ¼rkiye hem dÃ¼nya TT listelerinde #TurkeyMovesForPeace, #BabyKillerPKK, #MilliMesele ve #VarOlsunTÃ¼rkOrdusu etiketleri yoÄŸun olarak kullanÄ±ldÄ±.
Bu arada PKK'nÄ±n, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± sosyal medyada manipÃ¼le etmek iÃ§in talimat verdiÄŸi TÃ¼rk istihbaratÄ± tarafÄ±ndan ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. AA, manipÃ¼lasyon kampanyasÄ± kapsamÄ±nda Ã§eÅŸitli iddialarla servis edilen Ã§ok sayÄ±da fotoÄŸrafÄ±n gerÃ§ekte hangi olaylara ait olduÄŸunu ortaya Ã§Ä±kardÄ±.
Ã–rneÄŸin, sosyal medyaya servis edilen "TSK tanklarÄ±nÄ±n yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" iddiasÄ±yla paylaÅŸÄ±lan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerden birinin Yemen'de Ã§ekildiÄŸi, diÄŸerinin ise 10 AralÄ±k 2017 tarihli bir habere ait olduÄŸu belirlendi.
"Afrin'de esir alÄ±nan TÃ¼rk askerleri" iddiasÄ±yla paylaÅŸÄ±lan fotoÄŸrafÄ±n da 23 Åžubat 2015 tarihli olduÄŸu ortaya Ã§Ä±karken "YPG'nin TSK askerlerini yaraladÄ±ÄŸÄ±" iddiasÄ±yla paylaÅŸÄ±lan asker fotoÄŸrafÄ±nÄ±n da Manisa'da Ã§ekildiÄŸi tespit edildi.
Twitterâ€™da "TSKâ€™nÄ±n sivilleri hedef aldÄ±ÄŸÄ±" iddiasÄ±yla paylaÅŸÄ±lan sedyedeki Ã§ocuk fotoÄŸrafÄ±nÄ±n, 29 AÄŸustos 2017â€™de Suriyeâ€™nin kuzeyindeki Mare kentinde, ABD destekli Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leriâ€™nin saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã§ekildiÄŸi belirlendi.
Sosyal medyada kara propaganda haberlerinin ardÄ±ndan, sÃ¶z konusu fotoÄŸraflarÄ± paylaÅŸan kullanÄ±cÄ±larÄ±n bir kÄ±smÄ±, kendi destekÃ§ilerinden gelen tepki nedeniyle hesaplarÄ±nÄ± kapattÄ±, bir kÄ±smÄ± da paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± sildi.
Rus yÃ¶netimi, ABDâ€™nin PYD/PKK'ya verdiÄŸi yoÄŸun desteÄŸin TÃ¼rkiyeâ€™yi tahrik ettiÄŸini, harekatÄ±n da bunun kaÃ§Ä±nÄ±lmaz bir sonucu olarak geliÅŸtiÄŸini vurguladÄ±.
Washington yÃ¶netiminin en sert ifadesi sivillerin durumundan Ã§ok endiÅŸeli olduklarÄ± ÅŸeklindeydi. Ancak AmerikalÄ± yetkililer Ankaraâ€™nÄ±n meÅŸru gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ±nÄ± anladÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.
Tahran yÃ¶netimi, Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne vurgu yaparak operasyonun en kÄ±sa sÃ¼rede sona ermesi ve TÃ¼rkiye-Suriye krizinin yayÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼n alÄ±nmasÄ± Ã¼midini ifade etti.
Avrupa BirliÄŸi, harekatla ilgili insani durum, siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m arayÄ±ÅŸlarÄ± ve terÃ¶rle mÃ¼cadele konularÄ±nda bÃ¼yÃ¼k endiÅŸe taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Ancak Fransa, Ä°ngiltere ve Hollanda, Ankara'nÄ±n gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ±na anlayÄ±ÅŸ gÃ¶steren bir dil kullanmayÄ± tercih etti.
Almanya kendine Ã¶zgÃ¼ bir duruÅŸla, TÃ¼rkiye'nin meÅŸru gÃ¼venlik Ã§Ä±karlarÄ±na hak vermekle birlikte Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n durdurulmasÄ±nÄ± talep etti.Â
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, harekatÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, operasyonun TÃ¼rkiye'nin uluslararasÄ± hukuktan kaynaklanan haklarÄ±, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'nin terÃ¶rle mÃ¼cadeleye yÃ¶nelik kararlarÄ± ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler sÃ¶zleÅŸmesinde yer alan meÅŸru mÃ¼dafaa hakkÄ± Ã§erÃ§evesinde, Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ±lÄ± olarak icra edildiÄŸi bilgisine yer verilmiÅŸti. AÃ§Ä±klamada, yalnÄ±zca terÃ¶ristlere ait noktalarÄ±n hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, sivillere zarar gelmemesi iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ hassasiyetin gÃ¶sterildiÄŸi vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±.
Afrin, Esad rejiminin Temmuz 2012'de Ã§atÄ±ÅŸmaksÄ±zÄ±n PYD/PKKâ€™ya devretmesiyle, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n iÃ§ savaÅŸ boyunca en fazla yuvalandÄ±ÄŸÄ± alanlardan oldu. CoÄŸrafi yÃ¼kseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'Ä±n Ã¶nemli bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Afrin'deki Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ateÅŸ menzilinde kalÄ±yor. Ã–rgÃ¼t, uzun yÄ±llardÄ±r Amanos DaÄŸlarÄ±'nÄ± Suriye'den TÃ¼rkiye'ye sÄ±zmak iÃ§in kullanÄ±yor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndan Akdeniz'e Ã§Ä±kmak iÃ§in de Afrin'e bel baÄŸlÄ±yor. Ã–rgÃ¼t, Afrin Ã¼zerinden FÄ±rat KalkanÄ± ve Ä°dlib Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgesini de tehdit ediyor.
Suriye topraklarÄ±nÄ±n dÃ¶rtte biri, TÃ¼rkiye-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n da yÃ¼zde 65'i Ã¶rgÃ¼tÃ¼n iÅŸgali altÄ±nda bulunuyor.
TSK'nÄ±n hava saldÄ±rÄ±larÄ± ve TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ± iÃ§indeki mevzilerden top atÄ±ÅŸlarÄ± ile 20 Ocak'ta baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ±, 5. gÃ¼nÃ¼nÃ¼ dolduruyor. Harekat, arazideki zor ÅŸartlar ve PYD/PKK'nÄ±n kurduÄŸu tuzaklara karÅŸÄ± gÃ¼venli ÅŸekilde sÃ¼rÃ¼yor.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Rus mevkidaÅŸÄ± Sergey Lavrov ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Afrin'deki PYD/PKK'lÄ±lar tarafÄ±ndan Kilis'teki bir camiye roketli saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, PYD/PKK'nÄ±n kent merkezine yÃ¶nelik roketli saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralananlardan birinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini bildirdi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, dÃ¼n Libya'da meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±
19 Ocak 2018 tarihinde gÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±zdaki terÃ¶r gruplarÄ±na yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan "Zeytin DalÄ±" harekÃ¢tÄ± ile ilgili TÃ¼rkiye GÃ¶nÃ¼llÃ¼ TeÅŸekkÃ¼ller VakfÄ± destek aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Nusaybin ilÃ§esindeki hudut karakoluna, Suriye tarafÄ±ndan PYD/PKK mensuplarÄ±nca aÃ§Ä±lan taciz ateÅŸine misliyle karÅŸÄ±lÄ±k verilmesi sonucu 3 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± izleyen gazeteciler iÃ§in CilvegÃ¶zÃ¼ SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda mobil basÄ±n merkezi oluÅŸturuldu
Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan yabancÄ± uyruklu 161 kiÅŸi yakalandÄ±.
Gazeteci yazar Mumcu, Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 25. yÄ±lÄ±nda bombalÄ± suikaste uÄŸradÄ±ÄŸÄ±, adÄ± verilen sokaktaki evinin Ã¶nÃ¼nde anÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "44. Muhtarlar ToplantÄ±sÄ±"nda, 15 ilden gelen muhtarlarla bir araya geldi. ErdoÄŸan, harekata 'Zeytin Dal'Ä± isminin neden verildiÄŸini de aÃ§Ä±kladÄ±
DEÄ°K TÃ¼rkiye-MÄ±sÄ±r Ä°ÅŸ Konseyi BaÅŸkanÄ± Toprak, TÃ¼rk ÅŸirketlerinin MÄ±sÄ±râ€™da yaklaÅŸÄ±k 2 milyar dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±mÄ± olduÄŸunu kaydederek, "Arap BaharÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda, ticaret hacmimizdeki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼n bir diÄŸer sebebi de MÄ±sÄ±râ€™da son yÄ±llarda artan korumacÄ±lÄ±k Ã¶nlemleridir. Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki yatÄ±rÄ±mlar ve iÅŸ birliklerinin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± iyi niyet Ã§erÃ§evesinde artacaÄŸÄ±nÄ± umut ediyoruz"
Engelli Kamu Personel SeÃ§me SÄ±navÄ±na (EKPSS) baÅŸvurular 6 Åžubat'ta baÅŸlayacak.
Sultan 2. AbdÃ¼lhamid'in torunu Nilhan OsmanoÄŸlu, "Sultan AbdÃ¼lhamid Han aslÄ±nda Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼, feraset sahibi bir insan olduÄŸu iÃ§in Filistin'in, KudÃ¼s'Ã¼n durumunu, bugÃ¼nkÃ¼ yaÅŸayacaÄŸÄ±mÄ±z olayÄ± 100 sene Ã¶ncesinden gÃ¶ren bir padiÅŸah." dedi.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, "PKK-PYD'nin Marksist Leninist ideolojisini kabul etmeyen binlerce KÃ¼rt var" dedi
TSK'nÄ±n, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n beÅŸinci gÃ¼nÃ¼nde 8 PYD/PKK'lÄ± etkisiz hale getirilirken, harekatta ilk kez gÃ¶rev alan ATAK helikopterleri yerli Ã¼retim "Cirit"le terÃ¶r hedeflerini vurdu. BÃ¶lgeye askeri sevkÄ±yat devam ediyor.
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Faili meÃ§hul bir cinayete kurban giden DiyarbakÄ±r Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Okkan'Ä± saygÄ±yla ve rahmetle anÄ±yorum" dedi