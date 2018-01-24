Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
08:39, 25 Ocak 2018 Perşembe
Filistin
Güncelleme: 20:35, 24 Ocak 2018 Çarşamba

  • Paylaş
Pence’in İsrail ziyareti, Filistin’de öfkeyle karşılandı
Pence’in İsrail ziyareti, Filistin’de öfkeyle karşılandı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in İsrail'e gerçekleştirdiği ziyaret İsrail'de memnuniyetle, Filistin'de öfkeyle karşılık buldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Orta Doğu turu çerçevesinde önce Mısır’ı, sonra Ürdün'ü ardından da İsrail’i ziyaret eden ve Filistin tarafından istenmeyen adam ilan edilen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, İsrailli bir gazeteci tarafından “kutsal mekânları ziyaret eden Evangelist bir vaize" benzetilirken, Filistinli bir uzman ise "yeni bir haçlı seferinin taşıyıcısı” olarak nitelendirildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 6 Aralık’ta Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıması kararının ardından, Orta Doğu turuna “gecikmeli” olarak çıkan Pence, turunun son durağı olarak geldiği İsrail’deki resmi temaslarının ilk gününden itibaren, bir asra yakındır süren İsrail-Filistin sorununun düğüm noktalarından biri olan Kudüs için “İsrail'in başkenti Kudüs'te olmaktan büyük onur duyuyorum.” ifadesiyle Kudüs’ün aidiyet gerçeğini göz ardı etti.

İsrail’in Haaretz gazetesi muhabiri Noa Landau yazdığı analiz haberinde, "Bildiğimiz gibi Başkan Yardımcısı Hristiyan bir fanatik.” olarak nitelediği Pence’in İsrail parlamentosundaki (Knesset) konuşmasını, "Orta Doğu barışına yeni bir siyasi çözüm bulma planı sunan yetkilinin konuşması gibi değildi." şeklinde yorumladı.

Öte yandan Filistin Uluslararası İlişkiler Akademik Topluluğu (PASSIA) Başkanı Dr. Mehdi Abdulhadi ise, yaptığı açıklamada, Pence’in İsrail’e düzenlediği ziyareti, “Pence ABD’den 'haçlı seferiyle' geldi.” ifadeleriyle değerlendirdi.

"SİYONİST-HRİSTİYANLIK PROJESİNİN DEŞİFRE EDİLMESİ"

Pence’in İsrail ziyaretini, taşıdığı mesaj, İsrail’in yaklaşımı ve Filistinlilerin öfkesi olarak üç ayrı boyutla yorumlayan Abdulhadi, “Pence’in İsrail ziyareti üç boyut şeklinde değerlendirilebilir. Birinci boyut, Pence ABD’den yeni bir ‘haçlı seferiyle’ geldi. İkinci boyut, bu haçlı seferin radikal Siyonist sağcı kanat tarafından kucaklanması. Üçüncü boyut ise grev ve boykotla karşı koyan Filistinlilerin öfkesi ve kınaması. Filistinliler bu tavırlarıyla, mücadelelerini sürdüreceklerini ve vazgeçmeyeceklerini ortaya koydu.” dedi.

Abdulhadi, “Bu sürecin öneminin ve tehlikesinin varacağı boyutların farkında değildik. Bu süreç, vakıanın yeniden düzenlemesini sağlıyor.” diyerek ABD ve İsrail’in “tehlikeli boyutlara varan ortaklığının” Filistin’i köşeye sıkıştırdığını ancak, “Bu sürecin bizi meçhule sürüklemesine izin vermeyeceğiz. Sahadaki varlığımızı sürdüreceğiz. Filistinli direnişçi gençlerin mesajı, onurla varlığını koruma mücadelesidir.” sözleriyle ifade etti.

Filistin’in ABD’nin barış sürecindeki arabuluculuk rolünün bitmesine giden sürecin ana sebebini bir çeşit “püritenliğe” (katı taassup) bağlayan Abdulhadi, “Filistin-ABD ilişkileri bu aşamaya üç şekilde geldi. Birincisi siyasi olarak, yani İsrail’in barış görüşmelerinin kapılarını kapatması oldu. Güvenlik ve ekonomik durum ise hala askıdadır ve çözülememiştir. Bu dosyaya ilişkin bir de siyasi şantaj durumu söz konusudur. Üçüncüsü de radikal dini Siyonist-Hristiyanlık projesinin deşifre edilmesidir. Bence en önemlisi budur.” dedi.

“FİLİSTİN YÖNETİMİ ALTERNATİF ARABULUCU ARAYIŞINDA”

Abdulhadi, Filistin tarafının ABD’nin arabuluculuğuna alternatif arayışında olduğunu belirterek, “Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, alternatif arabuluculuk rolü için Belçika’nın başkenti Brüksel’e, Avrupa’nın kapılarını çalmaya gitti. Filistin toplumu olarak biz de Avrupa’nın söz ve eylem açısından farklılıklar gösterdiğini, dolayısıyla münafık olduğunu düşünüyoruz. Avrupa rahatça konuşabiliyor ancak eyleme geçmekte zorlanıyor.” ifadelerini kullandı.

Filistin’in uluslararası camiada yalnız kaldığına dikkati çeken Abdulhadi, Filistinlilerin direnişe yönelebileceğini belirterek, “Arap ve İslam dünyasının da bu konuda tamamen yetersiz kaldığını görüyoruz. Böylece Filistin yalnız başına meydanda kalmış durumda. Ne uzlaşma ne anlaşma ne de barış görüşmeleri.” şeklinde konuştu.

İSRAİL BASINI PENCE’İN ZİYARETİNE GENİŞ YER VERDİ

ABD Başkan Yardımcısı Pence’in ziyaretine geniş yer veren İsrail basınından sağ eğilimli Israel Hayom ve Jerusalem Post gibi gazeteler, Pence’in ABD’nin Tel-Aviv büyükelçiliğinin gelecek yıl Kudüs’e taşınması ve Kudüs’ün “İsrail’in başkenti” olduğuna ilişkin açıklamalarına dikkati çekti.

Haaretz ve Yediot Ahronot gibi liberal sol eğilimli gazeteler ise, Pence’in dini püritenlik yaklaşımlı söylemine hem de işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin herhangi bir açıklama yapmamasına vurgu yaptı.

İsrail basınında ABD’nin eski başkanı Barack Obama dönemindeki yetkililerin aksine Pence'in konuşmasında bir kere bile "yerleşim birimi" kelimesini kullanmadığına ve bunun büyük bir gelişme olduğuna işaret edildi.

Pence'in ayrıca konuşmasında Filistin yönetimi ile Devlet Başkanı Abbas'ın barış sürecinin ortakları olduğu yönünde bir konuşmaya değinmediği aktarıldı.

PENCE’İN ZİYARETİ FİLİSTİNLİLERDE ÖFKE VE BOYKOTLA KARŞILIK BULDU

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Trump’ın Kudüs kararından sonra ABD’nin İsrail-Filistin sorununda arabuluculuk rolünü kaybettiğini ve ABD’li hiçbir yetkiliyle görüşmeyeceğini belirterek, ABD Başkan Yardımcısının Filistin’de “istenmeyen adam” olduğunu ilan etmişti.

Pence, 19 Aralık’ta çıkmayı planladığı Orta Doğu turuna, Filistinli yetkililerin boykotu gölgesinde gecikmeli olarak ancak 20 Ocak’ta başladı.

Mısır ve Ürdün’ü kapsayan ziyaretinin son durağı olan İsrail’e gelişinin arifesinde ise Pence, nüfusları 2 milyona varan İsrail vatandaşı Filistinlilerin Knesset’teki temsilcisi konumundaki Ortak Arap Listesi Bloku’nun boykotu ile karşılaştı.

Pence, İsrailli yetkililerle temaslarını sürdürürken, İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze’de yaşayan Filistinliler tarafından da protesto edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze’de ise Pence’in ziyareti ve ABD yönetiminin İsrail yanlısı politikaları nedeniyle çarşı ve pazarlar kurulmayarak genel greve gidildi.



İlgili Konular pence İsrail filistin
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Filistin Haberleri
Suriyeli muhalifler Türkmen Dağı'ndaki operasyonu tamamladı
Suriyeli muhalifler, Türkmen Dağı'ndaki operasyonu tamamladı

Suriyeli muhaliflerin, Türkmen Dağı'nda Esad rejiminin kontrolündeki bölgelere başlattığı operasyonu tamamlandı
BM'den Mısır'a 'güvenilir' seçim kampanyası çağrısı
BM'den Mısır'a 'güvenilir' seçim kampanyası çağrısı

Birleşmiş Milletler, Mısır'da mart ayında yapılması planlan cumhurbaşkanlığı seçimleri için yürütülecek kampanyaların güvenilir, kapsayıcı, barışçıl ve katılıma açık olması çağrısı yaptı
Viyana'daki Suriye konulu özel toplantı kilit önemde'
'Viyana'daki Suriye konulu özel toplantı kilit önemde'

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi sözcülerinden Aridi, Esad rejiminin ateşkes ihlallerinin sürdüğünü belirterek, Viyana'da 25-26 Ocak'ta düzenlenecek siyasi geçiş müzakerelerinin kilit önemde olduğunu söyledi.
İdlib e vakum bombalı hava saldırılarında 8 ölü 12 yaralı
İdlib’e vakum bombalı hava saldırılarında 8 ölü, 12 yaralı

Suriye’de İdlib gerginliği azaltma bölgesine düzenlenen hava saldırılarında 4'ü kadın ve çocuk 8 sivil öldü.
Pence in İsrail ziyareti Filistin de öfkeyle karşılandı
Pence’in İsrail ziyareti, Filistin’de öfkeyle karşılandı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in İsrail'e gerçekleştirdiği ziyaret İsrail'de memnuniyetle, Filistin'de öfkeyle karşılık buldu
Yarım kalan devrim Mısır
Yarım kalan devrim: Mısır

Arap dünyasında başlayan halk hareketlerinin ikinci durağı Mısır'daki ayaklanmalar, 1952'den beri devam askeri vesayeti ve onun son temsilcisi olan Hüsnü Mübarek'in 30 yıllık iktidarının da sonunu getirdi
Japonya'da şiddetli deprem
Japonya'da şiddetli deprem

Japonya'nın doğu ve kuzeydoğusunda 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Esad rejimi Doğu Guta'da 216 sivili katletti
Esad rejimi, Doğu Guta'da 216 sivili katletti

Esed rejiminin abluka altındaki Doğu Guta'ya 29 Aralık'tan itibaren düzenlediği saldırılarda 53'ü çocuk, 216 sivil hayatını kaybetti
BMGK yarın Filistin için toplanıyor
BMGK, yarın Filistin için toplanıyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yarın "olağan" bir oturum düzenleyerek Filistin meselesini görüşeceğini belirtti
Japonya'daki kar fırtınası 3 ölü
Japonya'daki kar fırtınası: 3 ölü

Japonya'da Soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Tokyo'da 100'den fazla uçuş iptal edildi
AB Romanya'daki yargı reformundan endişeli
AB Romanya'daki yargı reformundan endişeli

Romanya Meclisine yargı alanındaki reformları gözden geçirmesi çağrısında bulunulurken, AB Komisyonunun gelişmeleri yakından takip edeceği bildirildi.
Pakistan'dan ABD'nin İHA saldırısına kınama
Pakistan'dan ABD'nin İHA saldırısına kınama

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, "Tek taraflı adımlar iki ülke arasındaki terörle mücadele iş birliğine darbe vuruyor" dedi
Fransa'da DEAŞ'a haraç verdiği iddia edilen şirkette istifa
Fransa'da DEAŞ'a haraç verdiği iddia edilen şirkette istifa

Suriye'deki faaliyetlerini sürdürebilmek için DEAŞ'ın da aralarında olduğu terör gruplarına haraç verdiği ileri sürülen Fransız çimento devi Lafarge'ın eski genel müdürünün Fransa İşverenler Örgütündeki görevinden geçen ay istifa ettiği ortaya çıktı
Tunus'ta mühendisler grevde
Tunus'ta mühendisler grevde

Tunus Mühendisler Sendikası, çalışma koşullarının düzeltilmesi talebiyle iki günlük greve başladı
Fransa'da 7 PYD PKK yandaşına hapis cezası
Fransa'da 7 PYD/PKK yandaşına hapis cezası

Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etmek için Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğuna ve güvenlik güçlerine saldıran PYD/PKK yandaşları hapis cezasına çarptırıldı
Sisi ikinci dönem Cumhurbaşkanlığı için müracaat etti
Sisi ikinci dönem Cumhurbaşkanlığı için müracaat etti

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi MSK'ya adaylık müracaatında bulundu

Haberler

BMGK, yarın Filistin için toplanıyor
BMGK yarın Filistin için toplanıyor

Filistinlilerden güvenlik kameralarını devre dışı bırakma çağrısı
Filistinlilerden güvenlik kameralarını devre dışı bırakma çağrısı

Filistin, AB'den uzlaşı sürecinde aktif rol bekliyor
Filistin AB'den uzlaşı sürecinde aktif rol bekliyor

Filistinli cesur kız Temimi'yi destekleyen Yahudi şaire yasak
Filistinli cesur kız Temimi'yi destekleyen Yahudi şaire yasak

UNRWA'dan uluslararası camiaya 'Filistin' çağrısı
UNRWA'dan uluslararası camiaya 'Filistin' çağrısı

Mogherini: AB iki devletli çözüm için çalışmalarını artıracak
Mogherini AB iki devletli çözüm için çalışmalarını artıracak

Filistin'de ABD Başkan Yardımcısı Pence'in ziyaretine protesto
Filistin'de ABD Başkan Yardımcısı Pence'in ziyaretine protesto

İsrail, Filistinlilerin cenazelerini alıkoyacak
İsrail Filistinlilerin cenazelerini alıkoyacak






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 