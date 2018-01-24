GÃ¼ncelleme: 21:34, 24 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Ä°dlibâ€™e vakum bombalÄ± hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 8 Ã¶lÃ¼, 12 yaralÄ±





Suriyeâ€™de Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 4'Ã¼ kadÄ±n ve Ã§ocuk 8 sivil Ã¶ldÃ¼.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°dlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Hac Yusuf, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "SaldÄ±rÄ±, Rus uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan Ä°dlibâ€™in gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Bisenkera kÃ¶yÃ¼ne vakum bombasÄ± ile dÃ¼zenlendi. 8 sivil Ã¶ldÃ¼. 12'den fazla sivil yaralandÄ±." dedi. Hac Yusuf, "Rus uÃ§aklarÄ±, saldÄ±rÄ±larda kullanÄ±lmasÄ± uluslararasÄ± anlaÅŸmalarla yasaklanmÄ±ÅŸ olan vakum bombasÄ± kullandÄ±. Hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerden 4'Ã¼ kadÄ±n ve Ã§ocuk." ÅŸeklinde konuÅŸtu. Sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sona erdiÄŸini ifade eden Hac Yusuf, yaralÄ±larÄ±n bÃ¶lgedeki saÄŸlÄ±k merkezlerine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesine son bir buÃ§uk ayda yoÄŸunlaÅŸan hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda en az 135 sivil Ã¶ldÃ¼, 265'den fazla sivil yaralandÄ±. Suriye'nin kuzeyinde ve TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°dlib ili, 4-5 MayÄ±s 2017'deki Astana toplantÄ±sÄ±nda gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi ilan edilmiÅŸti. Ancak askeri muhalif ve rejim karÅŸÄ±tÄ± silahlÄ± gruplarÄ±n kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lge, halen Esad rejimi ve zaman zaman Rusyaâ€™nÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kalÄ±yor.

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