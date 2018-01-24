Ä°dlibâ€™e vakum bombalÄ± hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 8 Ã¶lÃ¼, 12 yaralÄ±

Ä°dlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Hac Yusuf, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "SaldÄ±rÄ±, Rus uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan Ä°dlibâ€™in gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Bisenkera kÃ¶yÃ¼ne vakum bombasÄ± ile dÃ¼zenlendi. 8 sivil Ã¶ldÃ¼. 12'den fazla sivil yaralandÄ±." dedi.
Hac Yusuf, "Rus uÃ§aklarÄ±, saldÄ±rÄ±larda kullanÄ±lmasÄ± uluslararasÄ± anlaÅŸmalarla yasaklanmÄ±ÅŸ olan vakum bombasÄ± kullandÄ±. Hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerden 4'Ã¼ kadÄ±n ve Ã§ocuk." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sona erdiÄŸini ifade eden Hac Yusuf, yaralÄ±larÄ±n bÃ¶lgedeki saÄŸlÄ±k merkezlerine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.
Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesine son bir buÃ§uk ayda yoÄŸunlaÅŸan hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda en az 135 sivil Ã¶ldÃ¼, 265'den fazla sivil yaralandÄ±.
Suriye'nin kuzeyinde ve TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°dlib ili, 4-5 MayÄ±s 2017'deki Astana toplantÄ±sÄ±nda gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi ilan edilmiÅŸti. Ancak askeri muhalif ve rejim karÅŸÄ±tÄ± silahlÄ± gruplarÄ±n kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lge, halen Esad rejimi ve zaman zaman Rusyaâ€™nÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kalÄ±yor.
Suriyeli muhaliflerin, TÃ¼rkmen DaÄŸÄ±'nda Esad rejiminin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelere baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± operasyonu tamamlandÄ±
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Suriyeli muhaliflerin oluÅŸturduÄŸu MÃ¼zakere YÃ¼ksek Komitesi sÃ¶zcÃ¼lerinden Aridi, Esad rejiminin ateÅŸkes ihlallerinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, Viyana'da 25-26 Ocak'ta dÃ¼zenlenecek siyasi geÃ§iÅŸ mÃ¼zakerelerinin kilit Ã¶nemde olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Suriyeâ€™de Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 4'Ã¼ kadÄ±n ve Ã§ocuk 8 sivil Ã¶ldÃ¼.
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