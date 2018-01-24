'MÃ¼nbiÃ§ ve FÄ±rat'Ä±n doÄŸusunda operasyonlar baÅŸlatabiliriz'

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu,Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±Â ile ÅŸu anÂ AfrinÂ bÃ¶lgesinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerini hedef aldÄ±klarÄ±nÄ±, gelecekteÂ MÃ¼nbiÃ§'te ve FÄ±rat'Ä±n doÄŸusunda operasyonlar baÅŸlatabileceklerini belirterek, "ABD birÃ§ok vaatte bulundu ancak yerine getirmedi. Ben bunu Rex Tillerson'la gÃ¶rÃ¼ÅŸmemde aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde dile getirdim." dedi.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Kimyasal Silah KullanÄ±mÄ±nÄ±n CezasÄ±z KalmamasÄ± Ä°Ã§in UluslararasÄ± OrtaklÄ±k" konulu dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmak Ã¼zere geldiÄŸi Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'teÂ France 24'e TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
SÄ±nÄ±rda bulunan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin TÃ¼rkiye iÃ§in bir tehdit oluÅŸturduÄŸu vurgulayan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, hiÃ§bir Ã¼lkenin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin sÄ±nÄ±rlarÄ±nda olmasÄ±na izin vermeyeceÄŸini sÃ¶yledi.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin Afrin'den TÃ¼rkiye'ye saldÄ±rÄ±larda bulunduÄŸunu ifade ederek, "Bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne karÅŸÄ± bu operasyonu baÅŸlatmak bizim iÃ§in Ã¶nemlidir. Biz KÃ¼rtleri hedef almÄ±yoruz. TÃ¼rkiye'de KÃ¼rt vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z var. Biz TÃ¼rkiye, Irak veya baÅŸka Ã¼lkelerdeki KÃ¼rtleri deÄŸil terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerini hedef alÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.
KÃ¼rt, TÃ¼rk ve AraplarÄ±n TSK ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusunun Afrin'de operasyon dÃ¼zenlenmesinden memnun olduklarÄ±nÄ± ifade eden Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Afrin bÃ¶lgesinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinden temizlenmesi iÃ§in bu operasyon bizim ve Afrin iÃ§in Ã¶nemlidir. O bÃ¶lgede DEAÅž da var, sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§meye ve TÃ¼rkiye'ye saldÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. DEAÅž (elebaÅŸlarÄ±) ayrÄ±ca sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§erek Fransa gibi Ã¼lkelere gitmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Afrin bÃ¶lgesinde DEAÅž ile YPG arasÄ±nda sÄ±nÄ±rlÄ± bir iÅŸ birliÄŸi var. DolayÄ±sÄ±yla, Afrin bÃ¶lgesinde YPG, PKK ve DEAÅž'Ä± hedef alÄ±yoruz."
Afrin operasyonunun bÃ¶lgede bulunan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerini temizlemeyi amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Ã‡avuÅŸoÄŸlu, tehdidin aynÄ± zamanda MÃ¼nbiÃ§'ten geldiÄŸini ve orada TÃ¼rk askerlerinin olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Tehditler nereden gelirse gelsin TÃ¼rkiye'nin bÃ¼tÃ¼n tehditleri temizlemesi gerekiyor. Åžu anda Afrin (terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri) hedefte ama gelecekte MÃ¼nbiÃ§'te ve FÄ±rat'Ä±n doÄŸusunda operasyonlar baÅŸlatabiliriz." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
Gelecekte TÃ¼rkiye iÃ§in diÄŸer bÃ¶lgelerden bir tehdidin oluÅŸmasÄ± halinde o bÃ¶lgedeki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerini temizleyeceklerini kaydeden Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda Afrin konusundaki gÃ¶rÃ¼ÅŸ farklÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ilgili bir soru Ã¼zerine, ABD'nin YPG'yi silah konusunda yardÄ±m ettiÄŸini, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a YPG'ye silah yardÄ±mlarÄ±nÄ± durdurma konusunda sÃ¶z verdiÄŸini hatÄ±rlattÄ± ve ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Afrin operasyonu bÃ¶lgede istikrarsÄ±zlÄ±k oluÅŸturmuyor. Operasyonumuz Suriye'nin sÄ±nÄ±r bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve birliÄŸi iÃ§in Ã¶nemlidir. BaÅŸka Ã¼lkelerin ne sÃ¶ylediÄŸi ile ilgilenmiyorum. Benim iÃ§in Ã¶nemil olan halkÄ±mÄ±n sÃ¶yledikleri ve halkÄ±mÄ± dinliyorum. Orada ciddi tehdit varsa onu temizlemem gerekiyor. BaÅŸka Ã¼lkelerin ne sÃ¶ylediÄŸi ile ilgilenmiyorum ama sÃ¶ylenenler doÄŸru deÄŸil."
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Afrin'in istikrarlÄ± bir bÃ¶lge olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Rusya'nÄ±n bunu bildiÄŸini ve ABD'nin bÃ¶lgede askerleri bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Afrin bÃ¶lgesini herkesten daha iyi bildiklerini sÃ¶yledi.
ABD'nin birÃ§ok kez MÃ¼nbiÃ§ operasyonundan sonra YPG'nin hemen Ã§ekileceÄŸine dair sÃ¶z verdiÄŸini kaydeden Ã‡avuÅŸoÄŸlu, YPG gÃ¼Ã§lerinin halen MÃ¼nbiÃ§'te olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, aynÄ± ÅŸekilde ABD'nin Rakka operasyonundan sonra YPG'nin Ã§ekileceÄŸini temin etmesine raÄŸmen, YPG'nin bÃ¶lgede DEAÅž'la savaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, varÄ±lan bir anlaÅŸma sonrasÄ±nda DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ unsurlarÄ±nÄ±n Rakka'dan Ã§ekildiÄŸini, ancak YPG'nin halen mevcudiyetini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.
Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "ABD birÃ§ok vaatte bulundu ancak yerine getirmedi. Ben bunu Rex Tillerson'la gÃ¶rÃ¼ÅŸmemde aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde dile getirdim." dedi.
ABD'nin YPG'ye yaklaÅŸÄ±k 5 bin kamyon silah yardÄ±mÄ±nda bulunduÄŸunu kaydeden Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bunun sadece TÃ¼rkiye'yi deÄŸil, Suriye'nin geleceÄŸini tehdit ettiÄŸini sÃ¶yledi.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD'nin PYD/PKK'nÄ±n paravanÄ± Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri'yle (SDG) bir sÄ±nÄ±r gÃ¼cÃ¼ kurup kurmayacaÄŸÄ± ile ilgili soruya, "ABD bizim endiÅŸelerimizi, kaygÄ±larÄ±mÄ±zÄ± anladÄ±. Bunun Ã§ok ciddi bir durum olduÄŸunu anladÄ±lar." yanÄ±tÄ± verdi.
Afrin harekatÄ± baÄŸlamÄ±nda birÃ§ok Ã¼lkenin TÃ¼rkiye'nin meÅŸru kaygÄ±larÄ±nÄ± anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdiÄŸini hatÄ±rlatan Ã‡avuÅŸoÄŸlu ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Afrin'de siviller Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼yor. YPG, Ã¶ldÃ¼rÃ¼len terÃ¶ristleri sivil gibi gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Siz de buna inanmak istiyorsunuz. Neden benim verdiÄŸim bilgilere inanmÄ±yorsunuz? Ben herkesten Ã§ok sivillerin durumunu ve insan haklarÄ±nÄ± Ã¶nemsiyorum. Ben Ã¼lkemde 3,5 milyon Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±ya ev sahipliÄŸi yapÄ±yorum. Bu benim omzumda bÃ¼yÃ¼k bir yÃ¼k oldu ve kimse bu yÃ¼kÃ¼ paylaÅŸmÄ±yor."
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Afrin'de KÄ±zÄ±lay ve AFAD gibi insani yardÄ±m Ã¶rgÃ¼tlerinin konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, halkÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± gidermek iÃ§in iki kamp kurulduÄŸunu belirtti.
Rusya ve Suriye'yle TSK'nÄ±n Afrin'e girmesi iÃ§in bir anlaÅŸma yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sorulmasÄ± Ã¼zerine Ã‡avuÅŸoÄŸlu, kimseyle anlaÅŸma yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gerekli tÃ¼m muhatap ve Ã¼lkelere operasyon hakkÄ±nda bilgi verildiÄŸini kaydetti.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Suriye rejiminden izin istemedim. Bu operasyon iÃ§in kimseyle bir pazarlÄ±k ya da anlaÅŸma yapmadÄ±k, Ã§Ã¼nkÃ¼ bu bizim iÃ§in bir gÃ¼venlik meselesi." ifadelerini kullandÄ±.
AKPM TÃ¼rk Heyeti BaÅŸkanÄ± ve AK Parti Samsun Milletvekili KÄ±lÄ±Ã§, "TÃ¼rkiye PKK/PYD/YPG/DEAÅž gibi Ã¶rgÃ¼tlerin tehdidi altÄ±ndadÄ±r ve TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri buna karÅŸÄ± operasyonu baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, terÃ¶rle mÃ¼cadele Ã§erÃ§evesinde PYD/YPG'ye ABD'nin silah desteÄŸine son vermesi gerektiÄŸine dikkati Ã§ekti. AyrÄ±ca, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Trump'Ä±n telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinden sonra ABD'nin yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamanÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin iÃ§eriÄŸini tam yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Åžu anda Afrin hedefte ama gelecekte MÃ¼nbiÃ§'te ve FÄ±rat'Ä±n doÄŸusunda operasyonlar baÅŸlatabiliriz." dedi.
TSK'nÄ±n hava saldÄ±rÄ±larÄ± ve TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ± iÃ§indeki mevzilerden top atÄ±ÅŸlarÄ± ile 20 Ocak'ta baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ±, 5. gÃ¼nÃ¼nÃ¼ dolduruyor. Harekat, arazideki zor ÅŸartlar ve PYD/PKK'nÄ±n kurduÄŸu tuzaklara karÅŸÄ± gÃ¼venli ÅŸekilde sÃ¼rÃ¼yor.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Rus mevkidaÅŸÄ± Sergey Lavrov ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Afrin'deki PYD/PKK'lÄ±lar tarafÄ±ndan Kilis'e atÄ±lan 2 roket, Ã‡alÄ±k Camisi ile bir eve isabet etti. AkÅŸam namazÄ± iÃ§in camide bulunan cemaatten 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, toplam 11 kiÅŸi yaralandÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, dÃ¼n Libya'da meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±
19 Ocak 2018 tarihinde gÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±zdaki terÃ¶r gruplarÄ±na yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan "Zeytin DalÄ±" harekÃ¢tÄ± ile ilgili TÃ¼rkiye GÃ¶nÃ¼llÃ¼ TeÅŸekkÃ¼ller VakfÄ± destek aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Nusaybin ilÃ§esindeki hudut karakoluna, Suriye tarafÄ±ndan PYD/PKK mensuplarÄ±nca aÃ§Ä±lan taciz ateÅŸine misliyle karÅŸÄ±lÄ±k verilmesi sonucu 3 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± izleyen gazeteciler iÃ§in CilvegÃ¶zÃ¼ SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda mobil basÄ±n merkezi oluÅŸturuldu
Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan yabancÄ± uyruklu 161 kiÅŸi yakalandÄ±.
Gazeteci yazar Mumcu, Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 25. yÄ±lÄ±nda bombalÄ± suikaste uÄŸradÄ±ÄŸÄ±, adÄ± verilen sokaktaki evinin Ã¶nÃ¼nde anÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "44. Muhtarlar ToplantÄ±sÄ±"nda, 15 ilden gelen muhtarlarla bir araya geldi. ErdoÄŸan, harekata 'Zeytin Dal'Ä± isminin neden verildiÄŸini de aÃ§Ä±kladÄ±
DEÄ°K TÃ¼rkiye-MÄ±sÄ±r Ä°ÅŸ Konseyi BaÅŸkanÄ± Toprak, TÃ¼rk ÅŸirketlerinin MÄ±sÄ±râ€™da yaklaÅŸÄ±k 2 milyar dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±mÄ± olduÄŸunu kaydederek, "Arap BaharÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda, ticaret hacmimizdeki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼n bir diÄŸer sebebi de MÄ±sÄ±râ€™da son yÄ±llarda artan korumacÄ±lÄ±k Ã¶nlemleridir. Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki yatÄ±rÄ±mlar ve iÅŸ birliklerinin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± iyi niyet Ã§erÃ§evesinde artacaÄŸÄ±nÄ± umut ediyoruz"
Engelli Kamu Personel SeÃ§me SÄ±navÄ±na (EKPSS) baÅŸvurular 6 Åžubat'ta baÅŸlayacak.
Sultan 2. AbdÃ¼lhamid'in torunu Nilhan OsmanoÄŸlu, "Sultan AbdÃ¼lhamid Han aslÄ±nda Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼, feraset sahibi bir insan olduÄŸu iÃ§in Filistin'in, KudÃ¼s'Ã¼n durumunu, bugÃ¼nkÃ¼ yaÅŸayacaÄŸÄ±mÄ±z olayÄ± 100 sene Ã¶ncesinden gÃ¶ren bir padiÅŸah." dedi.