GÃ¼ncelleme: 22:33, 24 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

'MÃ¼nbiÃ§ ve FÄ±rat'Ä±n doÄŸusunda operasyonlar baÅŸlatabiliriz'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu,Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±Â ile ÅŸu anÂ AfrinÂ bÃ¶lgesinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerini hedef aldÄ±klarÄ±nÄ±, gelecekteÂ MÃ¼nbiÃ§'te ve FÄ±rat'Ä±n doÄŸusunda operasyonlar baÅŸlatabileceklerini belirterek, "ABD birÃ§ok vaatte bulundu ancak yerine getirmedi. Ben bunu Rex Tillerson'la gÃ¶rÃ¼ÅŸmemde aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde dile getirdim." dedi.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Kimyasal Silah KullanÄ±mÄ±nÄ±n CezasÄ±z KalmamasÄ± Ä°Ã§in UluslararasÄ± OrtaklÄ±k" konulu dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmak Ã¼zere geldiÄŸi Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'teÂ France 24'e TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

SÄ±nÄ±rda bulunan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin TÃ¼rkiye iÃ§in bir tehdit oluÅŸturduÄŸu vurgulayan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, hiÃ§bir Ã¼lkenin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin sÄ±nÄ±rlarÄ±nda olmasÄ±na izin vermeyeceÄŸini sÃ¶yledi.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin Afrin'den TÃ¼rkiye'ye saldÄ±rÄ±larda bulunduÄŸunu ifade ederek, "Bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne karÅŸÄ± bu operasyonu baÅŸlatmak bizim iÃ§in Ã¶nemlidir. Biz KÃ¼rtleri hedef almÄ±yoruz. TÃ¼rkiye'de KÃ¼rt vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z var. Biz TÃ¼rkiye, Irak veya baÅŸka Ã¼lkelerdeki KÃ¼rtleri deÄŸil terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerini hedef alÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.

KÃ¼rt, TÃ¼rk ve AraplarÄ±n TSK ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusunun Afrin'de operasyon dÃ¼zenlenmesinden memnun olduklarÄ±nÄ± ifade eden Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Afrin bÃ¶lgesinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinden temizlenmesi iÃ§in bu operasyon bizim ve Afrin iÃ§in Ã¶nemlidir. O bÃ¶lgede DEAÅž da var, sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§meye ve TÃ¼rkiye'ye saldÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. DEAÅž (elebaÅŸlarÄ±) ayrÄ±ca sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§erek Fransa gibi Ã¼lkelere gitmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Afrin bÃ¶lgesinde DEAÅž ile YPG arasÄ±nda sÄ±nÄ±rlÄ± bir iÅŸ birliÄŸi var. DolayÄ±sÄ±yla, Afrin bÃ¶lgesinde YPG, PKK ve DEAÅž'Ä± hedef alÄ±yoruz."

"MÃœNBÄ°Ã‡'TE VE FIRAT'IN DOÄžUSUNDA OPERASYONLAR BAÅžLATABÄ°LÄ°RÄ°Z"

Afrin operasyonunun bÃ¶lgede bulunan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerini temizlemeyi amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Ã‡avuÅŸoÄŸlu, tehdidin aynÄ± zamanda MÃ¼nbiÃ§'ten geldiÄŸini ve orada TÃ¼rk askerlerinin olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Tehditler nereden gelirse gelsin TÃ¼rkiye'nin bÃ¼tÃ¼n tehditleri temizlemesi gerekiyor. Åžu anda Afrin (terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri) hedefte ama gelecekte MÃ¼nbiÃ§'te ve FÄ±rat'Ä±n doÄŸusunda operasyonlar baÅŸlatabiliriz." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

Gelecekte TÃ¼rkiye iÃ§in diÄŸer bÃ¶lgelerden bir tehdidin oluÅŸmasÄ± halinde o bÃ¶lgedeki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerini temizleyeceklerini kaydeden Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda Afrin konusundaki gÃ¶rÃ¼ÅŸ farklÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ilgili bir soru Ã¼zerine, ABD'nin YPG'yi silah konusunda yardÄ±m ettiÄŸini, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a YPG'ye silah yardÄ±mlarÄ±nÄ± durdurma konusunda sÃ¶z verdiÄŸini hatÄ±rlattÄ± ve ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Afrin operasyonu bÃ¶lgede istikrarsÄ±zlÄ±k oluÅŸturmuyor. Operasyonumuz Suriye'nin sÄ±nÄ±r bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve birliÄŸi iÃ§in Ã¶nemlidir. BaÅŸka Ã¼lkelerin ne sÃ¶ylediÄŸi ile ilgilenmiyorum. Benim iÃ§in Ã¶nemil olan halkÄ±mÄ±n sÃ¶yledikleri ve halkÄ±mÄ± dinliyorum. Orada ciddi tehdit varsa onu temizlemem gerekiyor. BaÅŸka Ã¼lkelerin ne sÃ¶ylediÄŸi ile ilgilenmiyorum ama sÃ¶ylenenler doÄŸru deÄŸil."

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Afrin'in istikrarlÄ± bir bÃ¶lge olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Rusya'nÄ±n bunu bildiÄŸini ve ABD'nin bÃ¶lgede askerleri bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Afrin bÃ¶lgesini herkesten daha iyi bildiklerini sÃ¶yledi.

"ABD VAATLERÄ°NÄ° YERÄ°NE GETÄ°RMEDÄ°"

ABD'nin birÃ§ok kez MÃ¼nbiÃ§ operasyonundan sonra YPG'nin hemen Ã§ekileceÄŸine dair sÃ¶z verdiÄŸini kaydeden Ã‡avuÅŸoÄŸlu, YPG gÃ¼Ã§lerinin halen MÃ¼nbiÃ§'te olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, aynÄ± ÅŸekilde ABD'nin Rakka operasyonundan sonra YPG'nin Ã§ekileceÄŸini temin etmesine raÄŸmen, YPG'nin bÃ¶lgede DEAÅž'la savaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, varÄ±lan bir anlaÅŸma sonrasÄ±nda DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ unsurlarÄ±nÄ±n Rakka'dan Ã§ekildiÄŸini, ancak YPG'nin halen mevcudiyetini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "ABD birÃ§ok vaatte bulundu ancak yerine getirmedi. Ben bunu Rex Tillerson'la gÃ¶rÃ¼ÅŸmemde aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde dile getirdim." dedi.

ABD'nin YPG'ye yaklaÅŸÄ±k 5 bin kamyon silah yardÄ±mÄ±nda bulunduÄŸunu kaydeden Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bunun sadece TÃ¼rkiye'yi deÄŸil, Suriye'nin geleceÄŸini tehdit ettiÄŸini sÃ¶yledi.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD'nin PYD/PKK'nÄ±n paravanÄ± Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri'yle (SDG) bir sÄ±nÄ±r gÃ¼cÃ¼ kurup kurmayacaÄŸÄ± ile ilgili soruya, "ABD bizim endiÅŸelerimizi, kaygÄ±larÄ±mÄ±zÄ± anladÄ±. Bunun Ã§ok ciddi bir durum olduÄŸunu anladÄ±lar." yanÄ±tÄ± verdi.

Afrin harekatÄ± baÄŸlamÄ±nda birÃ§ok Ã¼lkenin TÃ¼rkiye'nin meÅŸru kaygÄ±larÄ±nÄ± anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdiÄŸini hatÄ±rlatan Ã‡avuÅŸoÄŸlu ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Afrin'de siviller Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼yor. YPG, Ã¶ldÃ¼rÃ¼len terÃ¶ristleri sivil gibi gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Siz de buna inanmak istiyorsunuz. Neden benim verdiÄŸim bilgilere inanmÄ±yorsunuz? Ben herkesten Ã§ok sivillerin durumunu ve insan haklarÄ±nÄ± Ã¶nemsiyorum. Ben Ã¼lkemde 3,5 milyon Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±ya ev sahipliÄŸi yapÄ±yorum. Bu benim omzumda bÃ¼yÃ¼k bir yÃ¼k oldu ve kimse bu yÃ¼kÃ¼ paylaÅŸmÄ±yor."

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Afrin'de KÄ±zÄ±lay ve AFAD gibi insani yardÄ±m Ã¶rgÃ¼tlerinin konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, halkÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± gidermek iÃ§in iki kamp kurulduÄŸunu belirtti.

Rusya ve Suriye'yle TSK'nÄ±n Afrin'e girmesi iÃ§in bir anlaÅŸma yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sorulmasÄ± Ã¼zerine Ã‡avuÅŸoÄŸlu, kimseyle anlaÅŸma yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gerekli tÃ¼m muhatap ve Ã¼lkelere operasyon hakkÄ±nda bilgi verildiÄŸini kaydetti.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Suriye rejiminden izin istemedim. Bu operasyon iÃ§in kimseyle bir pazarlÄ±k ya da anlaÅŸma yapmadÄ±k, Ã§Ã¼nkÃ¼ bu bizim iÃ§in bir gÃ¼venlik meselesi." ifadelerini kullandÄ±.