'Viyana'daki Suriye konulu özel toplantı kilit önemde'

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) sözcülerinden Yahya Aridi, Avusturya’nın başkenti Viyana’da yapılacak Suriye konulu özel toplantı öncesinde basın toplantısı düzenledi.
Toplantının önemine işaret eden Aridi, şöyle devam etti:
"Viyana'da 25-26 Ocak'ta düzenlenecek siyasi geçiş müzakereleri kilit önemde. Burada emin olmak istediğimiz iki husus var. Rejim, BM Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararları hayata geçirecek mi? Görüşmeler, aynı zamanda Rusya için de Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararını uygulayıp uygulamayacağını göstermesi için bir test olacak.”
Aridi, MYK heyetinin dün Moskova'ya bir ziyarette bulunarak Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştüğünü anımsattı.
"(Rusya'ya) 'Bu kanlı rejimi desteklemeyin' dedik" ifadesini kullanan Aridi, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde saldırıların sürdüğünü ifade etti.
Aridi, "Daha iki saat önce bir katliam gerçekleşti. İdlib'de, Rus uçakları tarafından bir saldırı düzenlendi. Ölü sayısı 8, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyor." diye konuştu.
MYK sözcüsü Aridi, olumsuz sonuçlanan 8. Cenevre görüşmelerinin ardından Rusya'nın dışında Türkiye, İngiltere, ABD ve Almanya gibi birçok ülkeye ziyaretler gerçekleştirdiklerini ve değerlendirme toplantıları yaptıklarını kaydetti.
BM Cenevre ofisinden 17 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Suriye konulu Cenevre görüşmeleri kapsamında 25-26 Ocak'ta Viyana'daki BM Ofisi'nde özel bir toplantı yapılacağı bildirilmişti.
Cenevre'deki 8. tur görüşmeler, Beşşar Esed rejiminin uzlaşmaz tutumu nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
Muhalefet heyeti, rejimin "muhatap bulamama" bahanesini ortadan kaldırabilmek için geçen tura ilk defa, geniş kapsamlı tek bir heyet ile katılmıştı.
Buna rağmen rejim heyeti, üç hafta süren görüşmelerin yalnızca 9 gününde yer almıştı.
Muhalifler, "doğrudan" ve "ön koşulsuz" siyasi geçiş müzakerelerine geçmeyi teklif ederken, rejim heyeti, süreci oyalamak için terörle mücadele başlığına odaklanmayı seçmişti.
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Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi sözcülerinden Aridi, Esad rejiminin ateşkes ihlallerinin sürdüğünü belirterek, Viyana'da 25-26 Ocak'ta düzenlenecek siyasi geçiş müzakerelerinin kilit önemde olduğunu söyledi.
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