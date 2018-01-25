GÃ¼ncelleme: 01:15, 25 Ocak 2018 PerÅŸembe

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezinden,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanÂ ileÂ ABD BaÅŸkanÄ± Donald TrumpÂ arasÄ±nda bu akÅŸam gerÃ§ekleÅŸenÂ telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.

ZEYTÄ°N DALI HAREKATI GÃ–RÃœÅžÃœLDÃœ

Buna gÃ¶re, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Suriye'deki son geliÅŸmeler ve TÃ¼rkiye'nin Afrin'de PYD/PKK VE DEAÅž'A karÅŸÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'yla ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸ teatisinin yanÄ± sÄ±ra ikili konulara da deÄŸinildi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± uluslararasÄ± hukuk temelinde ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler ÅžartÄ±'nÄ±n 51. maddesinden kaynaklanan meÅŸru mÃ¼dafaa hakkÄ± ile BM GÃ¼venlik Konseyi'nin terÃ¶rizmle mÃ¼cadele konusundaki kararlarÄ± uyarÄ±nca gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini vurguladÄ±.

ERDOÄžAN:Â TÃœRKÄ°YE'NÄ°N ULUSAL GÃœVENLÄ°ÄžÄ° Ä°Ã‡Ä°N

ErdoÄŸan'Ä±n, TÃ¼rkiye'nin kendi ulusal gÃ¼venliÄŸi iÃ§in Afrin'i terÃ¶r unsurlarÄ±ndan arÄ±ndÄ±rmayÄ± hedeflediÄŸini ifade ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, terÃ¶rle mÃ¼cadelede ikili iÅŸ birliÄŸinin Ã¶nemi Ã¼zerinde duruldu.

"SÄ°LAH DESTEÄžÄ°NE SON VERÄ°LMELÄ°" VURGUSU

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, terÃ¶rle mÃ¼cadele Ã§erÃ§evesinde PYD/YPG'ye ABD'nin silah desteÄŸine son vermesi gerektiÄŸine tekrar dikkati Ã§ekti.

Ä°Åž BÄ°RLÄ°ÄžÄ° KONUSUNDA KARARLILIK AÃ‡IKLAMASI

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ErdoÄŸan ve Trump, gerek Suriye meselesi gerek ikili konularda TÃ¼rkiye-ABD arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸini ve yakÄ±n temasÄ± sÃ¼rdÃ¼rme noktasÄ±nda kararlÄ± olduklarÄ±nÄ± teyit etti.

GÃ–RÃœÅžMENÄ°N Ä°Ã‡ERÄ°ÄžÄ° TAM YANSITILMADI

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde ABD'nin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin iÃ§eriÄŸini tam yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede TÃ¼rkiye'deki OHAL'e hiÃ§ deÄŸinilmediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Trump'Ä±n ErdoÄŸan'la yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede,Â AfrinÂ operasyonuyla ilgili "tÄ±rmanan ÅŸiddetten kaygÄ±"dan sÃ¶z etmediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

AyrÄ±ca ErdoÄŸan-Trump gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, ABD tarafÄ±nÄ±n; operasyonun belirli zaman dilimiyle sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine deÄŸindiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

SICAK Ã‡ATIÅžMA Ä°HTÄ°MALÄ°

ErdoÄŸan-Trump gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, ABD tarafÄ±nÄ±n;Â MÃ¼nbiÃ§'te az da olsa ABD askerinin mevcudiyetinden bahisle sÄ±cak Ã§atÄ±ÅŸma ihtimaline mahal verilmemesi gerektiÄŸine deÄŸindiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

BEYAZ SARAYâ€™DAN YAPILAN AÃ‡IKLAMADA NELERDEN BAHSEDÄ°LÄ°YOR

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamadan bazÄ± noktalarda farklÄ±lÄ±k gÃ¶steren Beyaz Saray aÃ§Ä±klamasÄ± ise ÅŸÃ¶yle:

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CumhurbaÅŸkanÄ± Donald J. Trump bugÃ¼n BaÅŸkan Recep Tayyip ErdoÄŸan'la bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±. BaÅŸkan Trump, Suriye, Afrin'deki artan ÅŸiddetin, her iki Ã¼lkeyi, Suriyeâ€™deki ortak hedeflerine zarar verme riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bÄ±rakmasÄ± noktasÄ±ndaki endiÅŸelerini iletti.

TÃ¼rkiye'yi askeri faaliyetlerinin dozajÄ±nÄ± azaltmaya ve sÄ±nÄ±rlamaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. AyrÄ±ca, sivil kayÄ±plarÄ±n, yerinden edilmiÅŸ ve mÃ¼lteci durumuna dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ kiÅŸilerin sayÄ±sÄ±nÄ± arttÄ±rmaktan kaÃ§Ä±nmaya davet etti Trump TÃ¼rkiyeâ€™yi, TÃ¼rk ve Amerikan kuvvetleri arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±kabilecek herhangi bir eylemden kaÃ§Ä±nma noktasÄ±nda azami dikkatli olmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.Â

Her iki Ã¼lkenin de tÃ¼m kesimleri ile DEAÅž'Ä±n sÃ¼rekli yenilgiye uÄŸratÄ±lmasÄ± konusundaki ortak amacÄ± Ã¼zerinde yoÄŸunlaÅŸmasÄ± gerektiÄŸini tekrarladÄ±. Ve her iki BaÅŸkan da, DEAÅž'Ä±n sÃ¼rmekte olan yenilgisinin ardÄ±ndan yÃ¼z binlerce Suriyeli mÃ¼ltecinin Ã¼lkesine dÃ¶nmesini memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± ifade ettiler,. Ä°lave olarak insanlarÄ±n evlerine dÃ¶nmesine yardÄ±mcÄ± olmak iÃ§in iÅŸbirliÄŸi yapmaya sÃ¶z verdiler.

CumhurbaÅŸkanÄ± Trump, TÃ¼rkiye'nin meÅŸru gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ±nÄ± gidermek iÃ§in yakÄ±n iÅŸbirliÄŸine davet etti. Liderler, TÃ¼rkiye de dahil olmak Ã¼zere komÅŸularÄ±na tehdit oluÅŸturmayan birleÅŸik bir Suriye'yi istikrara kavuÅŸturmanÄ±n Ã¶nemli bir ihtiyaÃ§ olduÄŸu Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸ veriÅŸinde bulundular.

CumhurbaÅŸkanÄ± Trump, TÃ¼rkiye'deki OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ABD vatandaÅŸlarÄ± ve yerel Ã§alÄ±ÅŸanlar hakkÄ±nda geliÅŸen yÄ±kÄ±cÄ± ve yanlÄ±ÅŸ retorikten dolayÄ± endiÅŸelerini ifade etti.

Ä°ki lider, Ã¶zellikle de bÃ¶lgesel istikrarÄ± teÅŸvik etmek ve DEAÅž, KÃ¼rdistan Ä°ÅŸÃ§i Partisi (PKK), El-Kaide ve Ä°ran tarafÄ±ndan desteklenen her tÃ¼rlÃ¼ terÃ¶rle mÃ¼cadele etmek iÃ§in ABD ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki stratejik ortaklÄ±ÄŸÄ± iyileÅŸtirme sÃ¶zÃ¼ verdiler.