CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezinden,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanÂ ileÂ ABD BaÅŸkanÄ± Donald TrumpÂ arasÄ±nda bu akÅŸam gerÃ§ekleÅŸenÂ telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.
Buna gÃ¶re, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Suriye'deki son geliÅŸmeler ve TÃ¼rkiye'nin Afrin'de PYD/PKK VE DEAÅž'A karÅŸÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'yla ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸ teatisinin yanÄ± sÄ±ra ikili konulara da deÄŸinildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± uluslararasÄ± hukuk temelinde ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler ÅžartÄ±'nÄ±n 51. maddesinden kaynaklanan meÅŸru mÃ¼dafaa hakkÄ± ile BM GÃ¼venlik Konseyi'nin terÃ¶rizmle mÃ¼cadele konusundaki kararlarÄ± uyarÄ±nca gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini vurguladÄ±.
ErdoÄŸan'Ä±n, TÃ¼rkiye'nin kendi ulusal gÃ¼venliÄŸi iÃ§in Afrin'i terÃ¶r unsurlarÄ±ndan arÄ±ndÄ±rmayÄ± hedeflediÄŸini ifade ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, terÃ¶rle mÃ¼cadelede ikili iÅŸ birliÄŸinin Ã¶nemi Ã¼zerinde duruldu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, terÃ¶rle mÃ¼cadele Ã§erÃ§evesinde PYD/YPG'ye ABD'nin silah desteÄŸine son vermesi gerektiÄŸine tekrar dikkati Ã§ekti.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ErdoÄŸan ve Trump, gerek Suriye meselesi gerek ikili konularda TÃ¼rkiye-ABD arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸini ve yakÄ±n temasÄ± sÃ¼rdÃ¼rme noktasÄ±nda kararlÄ± olduklarÄ±nÄ± teyit etti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde ABD'nin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin iÃ§eriÄŸini tam yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede TÃ¼rkiye'deki OHAL'e hiÃ§ deÄŸinilmediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
Trump'Ä±n ErdoÄŸan'la yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede,Â AfrinÂ operasyonuyla ilgili "tÄ±rmanan ÅŸiddetten kaygÄ±"dan sÃ¶z etmediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
AyrÄ±ca ErdoÄŸan-Trump gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, ABD tarafÄ±nÄ±n; operasyonun belirli zaman dilimiyle sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine deÄŸindiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
ErdoÄŸan-Trump gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, ABD tarafÄ±nÄ±n;Â MÃ¼nbiÃ§'te az da olsa ABD askerinin mevcudiyetinden bahisle sÄ±cak Ã§atÄ±ÅŸma ihtimaline mahal verilmemesi gerektiÄŸine deÄŸindiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
BEYAZ SARAYâ€™DAN YAPILAN AÃ‡IKLAMADA NELERDEN BAHSEDÄ°LÄ°YOR
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamadan bazÄ± noktalarda farklÄ±lÄ±k gÃ¶steren Beyaz Saray aÃ§Ä±klamasÄ± ise ÅŸÃ¶yle:
Â Â
CumhurbaÅŸkanÄ± Donald J. Trump bugÃ¼n BaÅŸkan Recep Tayyip ErdoÄŸan'la bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±. BaÅŸkan Trump, Suriye, Afrin'deki artan ÅŸiddetin, her iki Ã¼lkeyi, Suriyeâ€™deki ortak hedeflerine zarar verme riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bÄ±rakmasÄ± noktasÄ±ndaki endiÅŸelerini iletti.
TÃ¼rkiye'yi askeri faaliyetlerinin dozajÄ±nÄ± azaltmaya ve sÄ±nÄ±rlamaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. AyrÄ±ca, sivil kayÄ±plarÄ±n, yerinden edilmiÅŸ ve mÃ¼lteci durumuna dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ kiÅŸilerin sayÄ±sÄ±nÄ± arttÄ±rmaktan kaÃ§Ä±nmaya davet etti Trump TÃ¼rkiyeâ€™yi, TÃ¼rk ve Amerikan kuvvetleri arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±kabilecek herhangi bir eylemden kaÃ§Ä±nma noktasÄ±nda azami dikkatli olmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.Â
Her iki Ã¼lkenin de tÃ¼m kesimleri ile DEAÅž'Ä±n sÃ¼rekli yenilgiye uÄŸratÄ±lmasÄ± konusundaki ortak amacÄ± Ã¼zerinde yoÄŸunlaÅŸmasÄ± gerektiÄŸini tekrarladÄ±. Ve her iki BaÅŸkan da, DEAÅž'Ä±n sÃ¼rmekte olan yenilgisinin ardÄ±ndan yÃ¼z binlerce Suriyeli mÃ¼ltecinin Ã¼lkesine dÃ¶nmesini memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± ifade ettiler,. Ä°lave olarak insanlarÄ±n evlerine dÃ¶nmesine yardÄ±mcÄ± olmak iÃ§in iÅŸbirliÄŸi yapmaya sÃ¶z verdiler.
CumhurbaÅŸkanÄ± Trump, TÃ¼rkiye'nin meÅŸru gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ±nÄ± gidermek iÃ§in yakÄ±n iÅŸbirliÄŸine davet etti. Liderler, TÃ¼rkiye de dahil olmak Ã¼zere komÅŸularÄ±na tehdit oluÅŸturmayan birleÅŸik bir Suriye'yi istikrara kavuÅŸturmanÄ±n Ã¶nemli bir ihtiyaÃ§ olduÄŸu Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸ veriÅŸinde bulundular.
CumhurbaÅŸkanÄ± Trump, TÃ¼rkiye'deki OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ABD vatandaÅŸlarÄ± ve yerel Ã§alÄ±ÅŸanlar hakkÄ±nda geliÅŸen yÄ±kÄ±cÄ± ve yanlÄ±ÅŸ retorikten dolayÄ± endiÅŸelerini ifade etti.
Ä°ki lider, Ã¶zellikle de bÃ¶lgesel istikrarÄ± teÅŸvik etmek ve DEAÅž, KÃ¼rdistan Ä°ÅŸÃ§i Partisi (PKK), El-Kaide ve Ä°ran tarafÄ±ndan desteklenen her tÃ¼rlÃ¼ terÃ¶rle mÃ¼cadele etmek iÃ§in ABD ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki stratejik ortaklÄ±ÄŸÄ± iyileÅŸtirme sÃ¶zÃ¼ verdiler.
AKPM TÃ¼rk Heyeti BaÅŸkanÄ± ve AK Parti Samsun Milletvekili KÄ±lÄ±Ã§, "TÃ¼rkiye PKK/PYD/YPG/DEAÅž gibi Ã¶rgÃ¼tlerin tehdidi altÄ±ndadÄ±r ve TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri buna karÅŸÄ± operasyonu baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, terÃ¶rle mÃ¼cadele Ã§erÃ§evesinde PYD/YPG'ye ABD'nin silah desteÄŸine son vermesi gerektiÄŸine dikkati Ã§ekti. AyrÄ±ca, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Trump'Ä±n telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinden sonra ABD'nin yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamanÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin iÃ§eriÄŸini tam yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Åžu anda Afrin hedefte ama gelecekte MÃ¼nbiÃ§'te ve FÄ±rat'Ä±n doÄŸusunda operasyonlar baÅŸlatabiliriz." dedi.
TSK'nÄ±n hava saldÄ±rÄ±larÄ± ve TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ± iÃ§indeki mevzilerden top atÄ±ÅŸlarÄ± ile 20 Ocak'ta baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ±, 5. gÃ¼nÃ¼nÃ¼ dolduruyor. Harekat, arazideki zor ÅŸartlar ve PYD/PKK'nÄ±n kurduÄŸu tuzaklara karÅŸÄ± gÃ¼venli ÅŸekilde sÃ¼rÃ¼yor.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Rus mevkidaÅŸÄ± Sergey Lavrov ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Afrin'deki PYD/PKK'lÄ±lar tarafÄ±ndan Kilis'e atÄ±lan 2 roket, Ã‡alÄ±k Camisi ile bir eve isabet etti. AkÅŸam namazÄ± iÃ§in camide bulunan cemaatten 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, toplam 11 kiÅŸi yaralandÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, dÃ¼n Libya'da meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±
19 Ocak 2018 tarihinde gÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±zdaki terÃ¶r gruplarÄ±na yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan "Zeytin DalÄ±" harekÃ¢tÄ± ile ilgili TÃ¼rkiye GÃ¶nÃ¼llÃ¼ TeÅŸekkÃ¼ller VakfÄ± destek aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Nusaybin ilÃ§esindeki hudut karakoluna, Suriye tarafÄ±ndan PYD/PKK mensuplarÄ±nca aÃ§Ä±lan taciz ateÅŸine misliyle karÅŸÄ±lÄ±k verilmesi sonucu 3 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± izleyen gazeteciler iÃ§in CilvegÃ¶zÃ¼ SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda mobil basÄ±n merkezi oluÅŸturuldu
Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan yabancÄ± uyruklu 161 kiÅŸi yakalandÄ±.
Gazeteci yazar Mumcu, Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 25. yÄ±lÄ±nda bombalÄ± suikaste uÄŸradÄ±ÄŸÄ±, adÄ± verilen sokaktaki evinin Ã¶nÃ¼nde anÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "44. Muhtarlar ToplantÄ±sÄ±"nda, 15 ilden gelen muhtarlarla bir araya geldi. ErdoÄŸan, harekata 'Zeytin Dal'Ä± isminin neden verildiÄŸini de aÃ§Ä±kladÄ±
DEÄ°K TÃ¼rkiye-MÄ±sÄ±r Ä°ÅŸ Konseyi BaÅŸkanÄ± Toprak, TÃ¼rk ÅŸirketlerinin MÄ±sÄ±râ€™da yaklaÅŸÄ±k 2 milyar dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±mÄ± olduÄŸunu kaydederek, "Arap BaharÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda, ticaret hacmimizdeki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼n bir diÄŸer sebebi de MÄ±sÄ±râ€™da son yÄ±llarda artan korumacÄ±lÄ±k Ã¶nlemleridir. Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki yatÄ±rÄ±mlar ve iÅŸ birliklerinin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± iyi niyet Ã§erÃ§evesinde artacaÄŸÄ±nÄ± umut ediyoruz"
Engelli Kamu Personel SeÃ§me SÄ±navÄ±na (EKPSS) baÅŸvurular 6 Åžubat'ta baÅŸlayacak.
Sultan 2. AbdÃ¼lhamid'in torunu Nilhan OsmanoÄŸlu, "Sultan AbdÃ¼lhamid Han aslÄ±nda Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼, feraset sahibi bir insan olduÄŸu iÃ§in Filistin'in, KudÃ¼s'Ã¼n durumunu, bugÃ¼nkÃ¼ yaÅŸayacaÄŸÄ±mÄ±z olayÄ± 100 sene Ã¶ncesinden gÃ¶ren bir padiÅŸah." dedi.