BM'den MÄ±sÄ±r'a 'gÃ¼venilir' seÃ§im kampanyasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM),Â MÄ±sÄ±r'da mart ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleriÂ iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek kampanyalarÄ±n gÃ¼venilir, kapsayÄ±cÄ±, barÄ±ÅŸÃ§Ä±l ve katÄ±lÄ±ma aÃ§Ä±k olmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
BM Genel Sekreter SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Stephane Dujarric, gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n brifinginde, seÃ§imlerde aday olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Sami Anan'Ä±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±ndan endiÅŸe duyduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Dujarric, MÄ±sÄ±rlÄ± yetkililere, seÃ§im kampanyalarÄ±nÄ±n ''gÃ¼venilir, kapsayÄ±cÄ±, barÄ±ÅŸÃ§Ä±l ve katÄ±lÄ±ma aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde'' yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Aday olacaÄŸÄ±nÄ± geÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼ internet Ã¼zerinden yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ mesajla duyuran Anan hakkÄ±nda dÃ¼n soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸ, akÅŸam saatlerinde ise Ananâ€™Ä±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu.
Milli SeÃ§im Kurulu gece saatlerinde Ananâ€™Ä±n adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± iptal etmiÅŸti.
MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi, ikinci dÃ¶nem CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri adaylÄ±k mÃ¼racaatÄ± iÃ§in Milli SeÃ§im Kuruluna (MSK) baÅŸvurmuÅŸtu.
BirleÅŸik Arap Emirlikleriâ€™nden (BAE) kasÄ±m ayÄ± sonunda MÄ±sÄ±râ€™a dÃ¶nen devrik CumhurbaÅŸkanÄ± HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barek dÃ¶neminin eski BaÅŸbakanÄ± Ahmed Åžefik de Ã¼lkesine gelmeden Ã¶nce aday olma niyetini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ ancak MÄ±sÄ±râ€™a geldikten sonra geri adÄ±m atmÄ±ÅŸtÄ±.
Asker kÃ¶kenli adaylarÄ±n sahneden Ã§ekilmesinin ardÄ±ndan muhtemel adaylardan geriye sadece liberal muhalif lider Avukat Halid Aliâ€™nin kaldÄ±ÄŸÄ±, onun da her an Ã§ekilebileceÄŸi konuÅŸuluyor.
MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri ilk turu gelecek mart ayÄ±nda yapÄ±lacak. Reel politik ve Ã¼lkenin iÃ§inde bulunduÄŸu ÅŸartlardan hareket eden gÃ¶zlemciler, Sisiâ€™nin kazanmasÄ±na kesin gÃ¶zÃ¼yle bakÄ±yor.
Suriyeli muhaliflerin, TÃ¼rkmen DaÄŸÄ±'nda Esad rejiminin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelere baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± operasyonu tamamlandÄ±
BirleÅŸmiÅŸ Milletler, MÄ±sÄ±r'da mart ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek kampanyalarÄ±n gÃ¼venilir, kapsayÄ±cÄ±, barÄ±ÅŸÃ§Ä±l ve katÄ±lÄ±ma aÃ§Ä±k olmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Suriyeli muhaliflerin oluÅŸturduÄŸu MÃ¼zakere YÃ¼ksek Komitesi sÃ¶zcÃ¼lerinden Aridi, Esad rejiminin ateÅŸkes ihlallerinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, Viyana'da 25-26 Ocak'ta dÃ¼zenlenecek siyasi geÃ§iÅŸ mÃ¼zakerelerinin kilit Ã¶nemde olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Suriyeâ€™de Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 4'Ã¼ kadÄ±n ve Ã§ocuk 8 sivil Ã¶ldÃ¼.
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MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi MSK'ya adaylÄ±k mÃ¼racaatÄ±nda bulundu