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08:39, 25 Ocak 2018 Perşembe
Dış Politika
Güncelleme: 01:45, 25 Ocak 2018 Perşembe

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AKPM Genel Kurulu'nda, Zeytin Dalı Harekatı tartışıldı
AKPM Genel Kurulu'nda, Zeytin Dalı Harekatı tartışıldı

AKPM Türk Heyeti Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Kılıç, "Türkiye PKK/PYD/YPG/DEAŞ gibi örgütlerin tehdidi altındadır ve Türk Silahlı Kuvvetleri buna karşı operasyonu başlatmıştır." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu'nda düzenlenen oturumda tartışıldı.

AKPM Birleşik Sol Grubunun (UEL/GUE) Hollandalı üyesi Tiny Kox tarafından "acil görüşme" şeklinde düzenlenmesi talep edilen fakat reddedilerek "güncel tartışma" kategorisinde gündeme alınan konu hakkında meclis üyeleri görüşlerini dile getirdi.

Oturumda söz alan AKPM Türk Heyeti Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, 7. yılına giren krizin Suriye sınırları dışına taştığını belirterek, "Türkiye PKK/PYD/YPG/DEAŞ gibi örgütlerin tehdidi altındadır ve Türk Silahlı Kuvvetleri buna karşı operasyonu başlatmıştır." dedi.

Afrin'de ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerinin çocukların ellerine silah vererek kalkan olarak kullandığına dikkati çeken Kılıç, "Burada bazı üyeler tarafından dile getirilen görüşler terör gruplarına destek vermektedir.” uyarısında bulundu.

Hür Demokratlar Grubu adına söz alan AKPM'nin Azerbaycan Heyeti üyesi Ganire Paşayeva da Zeytin Dalı Harekatı'nın "Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan hakları sonucu başlatıldığına" işaret ederek, "YPG/PYD ve PKK, DEAŞ’a karşı savaşmak yerine Türkiye’ye karşı terör estirmektedir." ifadelerini kullandı. Paşayeva, "Bu harekat Kuzey Suriye’ye istikrar ve barış getirecektir." dedi.

Muhafazakar Grup adına konuşan ve terörü bir kansere benzeterek konuşmasına başlayan AKPM Azerbaycan Heyeti Başkanı Samed Seyidov, "Bu ne bir işgaldir ne de bir saldırıdır. Bu teröre karşı başlatılan bir harekattır. DEAŞ ve PKK isimli iki örgüte karşı düzenlenen bir harekattır ve bölgeyi terör örgütlerinden temizleme amaçlıdır." diye konuştu.

Son dönemde terör örgütlerine verilen 4 bin tır silahı kimsenin dile getirmediğini belirten Seyidov, "Bunu neden kimse konuşmadı? Londra, Paris, Brüksel gibi başkentleri de korumak için düzenlenen bir operasyondur bu." ifadelerini kullandı.

"YPG SİVİL İNSANLARI KALKAN OARAK KULLANIYOR"

AKPM'nin Belçikalı üyesi Petra de Sutter'in, "Suriye'deki iç savaşı daha da artıracaktır" iddiasıyla eleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı hakkında AKPM Türk Heyeti üyesi ve AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, "Türkiye, ulusal güvenliği için risk ve tehdit oluşturan birçok terör örgütüyle mücadele etmektedir. Yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşü için terörden arındırılmış bölgeler oluşturulmuştur. Görev bittikten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye’ye dönecektir." dedi.

AKPM Azerbaycan Heyeti üyesi Sahiba Gafarova da AKPM üyeleri olarak, Türkiye’ye bölgeye barış ve istikrarı getirecek bu hamlesinde destek vermeleri gerektiğini vurguladı.

Daha önce PKK lehine faaliyetlerde bulunduğu ortaya çıkarılan Birleşik Sol Grubunun Alman üyesi Andrej Hunko, YPG'nin Paris, Brüksel ve Londra’da saldırıda bulunmadığını iddia ederek, "Türkiye’nin bölgeye askeri harekat düzenlemek için BM’den izin alması gerektiğini" savundu.

Fransız üye Nicole Duranton da daha önce seçim gözlemcisi olarak gittiği Türkiye'de hazırladığı rapor nedeniyle "terörist olarak görüldüğünü" öne sürdü.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal, Türkiye'nin ülkenin geleceği ve kalkınması için harcayabileceği 300 milyar doları "PKK terör belasının bertaraf edilmesi için" kullanmak zorunda kaldığını söyledi.

Oturumda söz alan MHP Ankara Milletvekili Zühal Topçu da Genel Kurulda, "PKK ile bağlantılı olan YPG örgütünün sivil insanları kalkan olarak kullandığını" belirtti.

"Türkiye'nin Suriye'de askeri müdahalesi" başlığıyla düzenlenen bilgilendirme amaçlı oturum, herhangi bir karar alınmadan sona erdi.



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