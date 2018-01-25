Suriyeli muhalifler, TÃ¼rkmen DaÄŸÄ±'ndaki operasyonu tamamladÄ±

SuriyeliÂ muhalifler,Â LazkiyeÂ ilinin kuzeyindekiÂ TÃ¼rkmen DaÄŸÄ±'nda, BeÅŸÅŸar EsadÂ rejiminin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelere yÃ¶nelik baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± operasyonu tamamladÄ±.
Cebel el Ä°slam Taburu KomutanÄ± Zahir Ebu Usame,Â operasyonla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
Usame, "Ä°dlib'deÂ rejim ve Rusya'nÄ±n yoÄŸun saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ±n TÃ¼rkmen DaÄŸÄ±'ndaki rejimin kontrolÃ¼ndeki Sarraf beldesi ve etrafÄ±na operasyon baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±k. Bu operasyonla 20 rejim askeri Ã¶ldÃ¼, 19'u yaralandÄ±." dedi.
Usame, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"TÃ¼rkmenlerin aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olduÄŸu rejim karÅŸÄ±tÄ± muhalif olarak TÃ¼rkmen DaÄŸÄ±'ndaki KapÄ±kaya ve Villa bÃ¶lgelerindeki dÃ¶rt ayrÄ± noktanÄ±n aynÄ± anda basÄ±lmasÄ±yla operasyon baÅŸlattÄ±k. NoktalarÄ± basan muhalifler, rejim noktalarÄ±ndaki askeri malzemeleri ele geÃ§irdikten sonra noktalardaki Ã§adÄ±rlarÄ± imha ederek geri dÃ¶ndÃ¼ler."
Lazkiye ilinin kuzeyindeki TÃ¼rkmen DaÄŸÄ±, 2016 yÄ±lÄ±nda rejim ve destekÃ§ilerinin yoÄŸun saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kaldÄ±. Rusya'nÄ±n hava desteÄŸi ile Lazkiye kÄ±rsalÄ±nda ilerleyen Esed rejimi, 2016 yÄ±lÄ± sonunda TÃ¼rkmen DaÄŸÄ±'nÄ±n yÃ¼zde 80â€™ini ele geÃ§irdi. TÃ¼rkmen DaÄŸÄ±'ndaki muhalifler, ellerinde kalan 6 kÃ¶y ve birkaÃ§ Ã§iftlikle rejime karÅŸÄ± mÃ¼cadelelerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
Suriyeli muhaliflerin, TÃ¼rkmen DaÄŸÄ±'nda Esad rejiminin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelere baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± operasyonu tamamlandÄ±
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