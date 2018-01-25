Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri 14 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

Steinmeier MÃ¼slÃ¼man dernek temsilcilerini kabul etti

Almanya CumhurbaÅŸkanÄ± Steinmeier, aralarÄ±nda Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± AÅŸÄ±koÄŸlu'nun da bulunduÄŸu MÃ¼slÃ¼man derneklerin yetkilileri ile bir araya geldi. BasÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan gazetecilere aÃ§Ä±klama yapan AÅŸÄ±koÄŸlu, CumhurbaÅŸkanÄ± Steinmeier ile uzun zamandan beri arzu ettikleri bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini belirtti.