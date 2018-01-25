GÃ¼ncelleme: 12:58, 25 Ocak 2018 PerÅŸembe

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m: 300'den fazla terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakanÂ Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkiye Ortak Ã–deme Platformu Ä°mza TÃ¶reni'nde konuÅŸtu.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada,Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n 300'den fazla elemanÄ± etkisiz hale getirilmiÅŸtir." dedi.

"ÃœLKEMÄ°ZÄ°NÂ YENÄ° SORUNLARA Ä°TÄ°LMESÄ°NE ASLA RIZA GÃ–STERMEYÄ°Z"

Ä°ran'dan Akdeniz'e; Irak, Suriye, gÃ¼ney hudut boyunca, bin 350 kilometre boyunca hiÃ§bir terÃ¶r oluÅŸumuna izin vermeyeceklerini belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ä°ster FÄ±rat'Ä±n doÄŸusu olsun ister FÄ±rat'Ä±n batÄ±sÄ±. Ãœlkemizin, milletimizin geleceÄŸine, huzuruna, insanÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸine, bÃ¶lgenin yeni kaoslara, yeni sorunlara itilmesine asla rÄ±za gÃ¶stermeyiz." ifadelerini kullandÄ±.

"ADLARINI Ä°STER YPG Ä°STER PYD KOYSUNLAR, BÄ°Z ONLARI BÄ°LÄ°RÄ°Z"

Zeytin DalÄ± HarekatÄ± planlandÄ±ÄŸÄ± gibi gittiÄŸini vurgulayan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Burada DEAÅž ve PKK ile mÃ¼cadele ediyoruz. AdlarÄ±nÄ± ister YPG ister PYD koysunlar, biz onlarÄ± biliriz. Hangi kÄ±lÄ±ÄŸa girerse girsinler, biz onlarÄ± kÄ±rk yÄ±ldÄ±r biliriz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"EÄžER YÃœREÄžÄ°NÄ°Z YETÄ°YORSA MEHMETÃ‡Ä°K'Ä°N Ã–NÃœNE Ã‡IKIN"

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, PYD/PKK'nÄ±n Kilis'e attÄ±ÄŸÄ± roketin camiye isabet etmesine iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Camide toplanmÄ±ÅŸ dua eden insanlardan ne istiyorsunuz, alÃ§aklar. EÄŸer yÃ¼reÄŸiniz yetiyorsa MehmetÃ§ik'in Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±kÄ±n."

"AMERÄ°KA ADINA Ã‡OK KÃœÃ‡ÃœK DÃœÅžÃœRÃœCÃœ BÄ°R Ä°Åž"

YÄ±ldÄ±rÄ±m, ABD'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'yÄ± desteklemesiyle ilgili, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle iÅŸ tutmasÄ±, bÃ¶lgede planladÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle yapmasÄ± hakikaten Amerika adÄ±na Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼ bir iÅŸtir." ifadesini kullandÄ±.

"EKONOMÄ°YÄ° ANLATAN EN GÃœZEL ÅžEY"

Trabzon Liman Ä°ÅŸletmeciliÄŸi AÅžâ€™nin halka arzÄ±na yedi kat talep geldiÄŸine dikkati Ã§eken BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, bunun ekonomiyi anlatan en gÃ¼zel ÅŸey olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.

"AKLA ZÄ°YAN BÄ°R Ä°Åž"

ABD'yi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne verdiÄŸi destekten dolayÄ± eleÅŸtiren YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"YÄ±llarca TÃ¼rkiye ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ, NATO'da birlikte olduÄŸumuz bir Ã¼lkenin, NATO sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± korumasÄ± gerekirken NATO sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± hedef alan silahlÄ± oluÅŸumlara Ã¶rtÃ¼lÃ¼, aÃ§Ä±k destek vermesi hakikaten akla ziyan bir iÅŸtir. Asla kabul edilemez."

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