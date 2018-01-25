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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:38, 25 Ocak 2018 PerÅŸembe
Asya
13:22, 25 Ocak 2018 PerÅŸembe

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Ã‡in, Nijerya'ya yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±
Ã‡in, Nijerya'ya yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±

Ã‡in'in Abuja BÃ¼yÃ¼kelÃ§i YardÄ±mcÄ±sÄ± Jing, "Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki ticaret hacmi 2017'nin ocak ayÄ±ndan kasÄ±ma kadar olan sÃ¼reÃ§te 12,3 milyar dolara yÃ¼kseldi. Bu rakamlara gÃ¶re ikili ticaret hacmimiz 2016'ya gÃ¶re yÃ¼zde 30 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in ile Nijerya arasÄ±ndaki ticaret hacmi, 2017'de 12,3 milyar dolara yÃ¼kselerek 2016'ya oranla yÃ¼zde 30'luk artÄ±ÅŸ kaydetti.

Ã‡in'in Abuja BÃ¼yÃ¼kelÃ§i YardÄ±mcÄ±sÄ± Lin Jing tarafÄ±ndan Nijerya Haber AjansÄ±'na (NAN) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ticaret hacminin geÃ§en yÄ±l 12,3 milyar dolar olduÄŸu bildirildi.

AÃ§Ä±klamasÄ±nda Jing, "Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki ticaret hacmi 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n ocak ayÄ±ndan kasÄ±m ayÄ±na kadar olan sÃ¼reÃ§te 12,3 milyar dolara yÃ¼kseldi. Bu rakamlara gÃ¶re ikili ticaret hacmimiz 2016 yÄ±lÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 30 oranÄ±nda artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi." ifadelerine yer verdi.

Jing, Nijerya ile Ã‡in arasÄ±ndaki diplomatik iliÅŸkilerin 1971 yÄ±lÄ±nda baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "Nijerya, Ã‡in'in Afrika'daki en bÃ¼yÃ¼k yatÄ±rÄ±m bÃ¶lgesi ve aynÄ± zamanda ikinci en bÃ¼yÃ¼k ihracat merkezidir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.



Ä°lgili Konular Ã‡in ekonomisi nijerya
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