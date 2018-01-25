GÃ¼ncelleme: 13:14, 25 Ocak 2018 PerÅŸembe

Salih MÃ¼slim, Afrin iÃ§in 'kara propaganda' yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken rezil oldu





PYD/PKK elebaÅŸlarÄ±ndan Salih MÃ¼slim'in sosyal medyadaki hesabÄ±ndan desteklediÄŸi, "TÃ¼rkiye Afrin'de katliam yapÄ±yor" iddiasÄ±yla servis edilen gÃ¶rselin, DoÄŸu Guta'da 2014'te Ã§ekildiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi PYD/PKKÂ elebaÅŸlarÄ±ndanÂ Salih MÃ¼slim,Â Afrin'deki Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± karalamak iÃ§in "Sivil katliamÄ± yapÄ±lÄ±yor" iddiasÄ±yla Esad rejimininÂ DoÄŸu Guta'da vurduÄŸu Ã§ocuklarÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. MÃ¼slim, resmi Twitter hesabÄ±ndan, Ã¶rgÃ¼tÃ¼e yakÄ±n bir hesap tarafÄ±ndan "TÃ¼rkiye, Afrin'de katliam yapÄ±yor" iddiasÄ±yla servis edilen yaralÄ± Ã§ocuklarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rseli yeniden paylaÅŸarak kara propagandaya destek verdi. Ancak MÃ¼slim'in Afrin diye paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ±n, BeÅŸÅŸar Esad rejiminin abluka altÄ±nda tuttuÄŸu ve doÄŸrudan sivilleri hedef aldÄ±ÄŸÄ±, muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da 14 EylÃ¼l 2014'te Ã§ekildiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. FotoÄŸrafta, DoÄŸu Guta'da yer alan Duma ilÃ§esinde Esad gÃ¼Ã§lerinin yaptÄ±ÄŸÄ± hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan 3 Ã§ocuk ve bir bebek gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ã–rgÃ¼t destekÃ§ilerinin kara propagandasÄ±nÄ±n ifÅŸa olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan MÃ¼slim, AA'nÄ±n ekran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ aldÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mÄ± derhal hesabÄ±ndan kaldÄ±rdÄ±. MÃ¼slim, PKK'nÄ±n Kandil elebaÅŸlarÄ±nca, PYD/PKK'nÄ±n siyasi propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zde eÅŸ baÅŸkanlÄ±k pozisyonundan alÄ±nÄ±p icra komitesi Ã¼yeliÄŸine verilmiÅŸti. Sosyal medyada Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± karalama amacÄ±yla paylaÅŸÄ±lan Ã§ok sayÄ±da fotoÄŸrafÄ±n, harekatla hiÃ§bir ilgisi olmadÄ±ÄŸÄ± ispatlanmÄ±ÅŸtÄ±. AA'nÄ±n TSK'ya yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len karalama kampanyasÄ±nÄ± ifÅŸa etmesinin ardÄ±ndan Ã¶rgÃ¼te yakÄ±n hesaplar Ã§Ä±kmaza girmiÅŸ ve rastgele bulduklarÄ± internet sitelerinden gÃ¶rseller kullanmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

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