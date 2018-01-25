13:27, 25 Ocak 2018 PerÅŸembe

Balkan ve Rumeli derneklerinden "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±"na destek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'de faaliyet gÃ¶steren Balkan ve Rumeli dernekleri, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin (TSK) "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±"na destek aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

BayrampaÅŸa'daki Bosna-Sancak KÃ¼ltÃ¼r ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi'nde bir araya gelen yaklaÅŸÄ±k 60 derneÄŸin yÃ¶neticileri, Zeytin DalÄ± Harekat'na destek olduklarÄ±nÄ± bildirdi.

Dernekler adÄ±na aÃ§Ä±klama yapan Bosna-Sancak KÃ¼ltÃ¼r ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Muhammed Sancaktar, TSK'nÄ±n baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± operasyonun, TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde Ã¶n planda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Sancaktar, TÃ¼rkiye'nin yasal zeminde haklÄ± bir mÃ¼cadele yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurguladÄ±.

Operasyonun sonuna kadar destekÃ§isi olduklarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Sancaktar, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bizler, vatan ve bayrak sevdalÄ±sÄ± Rumelililer, TÃ¼rk milletinin bÃ¶lÃ¼nmez bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne, sÄ±nÄ±rlarÄ± dahilinde ve sÄ±nÄ±r Ã¶tesinde tehdit oluÅŸturabilecek tÃ¼m oluÅŸumlara karÅŸÄ± yapÄ±lacak tÃ¼m operasyonlarÄ± destekliyoruz. Bizler, asla savaÅŸ ve ÅŸiddet yanlÄ±sÄ± bir toplum deÄŸiliz. Bizler kan ve gÃ¶zyaÅŸÄ± yanlÄ±sÄ± insanlar deÄŸiliz. Bizler, Bosna'da, Sancak'ta, Makedonyaâ€™da, Bulgaristanâ€™da, Kosovaâ€™da ve bÃ¼tÃ¼n Balkanlar'da yaÅŸanan onlarca soykÄ±rÄ±mÄ±n, katliamÄ±n kurbanlarÄ±, meÅŸru mÃ¼dafaanÄ±n ne demek olduÄŸunu en iyi bilenleriz. Ancak Suriyeâ€™de yÄ±llardÄ±r akan gÃ¶zyaÅŸÄ±nÄ±n ve kanayan yaralarÄ±n son bulmasÄ±, TÃ¼rk milletinin ve bÃ¶lge coÄŸrafyasÄ±nÄ±n huzur ve sÃ¼kunu iÃ§in yapÄ±lacak operasyonlarÄ±n da bayraktarÄ±yÄ±z. Bu vatan, bu bayrak ve bu gÃ¼zel insanlar iÃ§in canÄ±mÄ±zÄ± vermekten bir an olsun tereddÃ¼t etmeyiz."

TÃ¼rk ordusunun savaÅŸta ve barÄ±ÅŸta her zaman Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen gÃ¶revi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Sancaktar, ÅŸehitlere rahmet, gazilere de ÅŸifa diledi.