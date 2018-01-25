Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:39, 25 Ocak 2018 Perşembe
Afrika
Güncelleme: 13:29, 25 Ocak 2018 Perşembe

  • Paylaş
'Afrika'da her yıl 148 milyar dolarlık yolsuzluk yapılıyor'
'Afrika'da her yıl 148 milyar dolarlık yolsuzluk yapılıyor'
Foto: BM Afrika Ekonomi Komisyonu Genel Sekreteri Vera Songwe

BM Afrika Ekonomi Komisyonu Genel Sekreteri Songwe, "Afrika Birliğinin tahminlerine göre kıtada her yıl 148 milyar dolar yolsuzluk faaliyetlerine akıtılıyor ve bu kıtanın ortalama GSYH’nin yüzde 25’ine denk geliyor" ifadelerini kullandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomi Komisyonu Genel Sekreteri Vera Songwe, Afrika kıtasında her yıl yaklaşık 148 milyar dolar yolsuzluk yapıldığını söyledi.

Songwe, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da devam eden 30. Afrika Birliği Zirvesi'ndeki Afrika Birliği Yürütme Kurulu toplantıs​ında konuşma yaptı.

Yolsuzluğun ekonomik büyümeyi, yatırımları, devlet kapasitesini ve halkın devlet kurumuna olan güvenini azalttığına vurgu yapan Songwe, yolsuzluğun ülkelerin gayrisafi yurtiçi hasılasında (GSYH) ciddi düşüşlere yol açtığını kaydetti.

Songwe, “Afrika Birliğinin tahminlerine göre, kıtada her yıl 148 milyar dolar yolsuzluk faaliyetlerine akıtılıyor ve bu kıtanın ortalama GSYH’nin yüzde 25’ine denk geliyor.” dedi. 

Yolsuzluğun aynı zamanda iş yapma maliyetlerinde yol açtığı artış sebebiyle de yatırımları riske soktuğuna dikkati çeken Songwe, yolsuzluğun yasa dışı para akışına neden olduğunu söyledi. Songwe, yolsuzluğa karşı savaşı kazanmak için Afrika’nın yeniden yapılandırılması gerektiğini kaydetti. 

Toplantıda konuşan Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ise kıtadaki yolsuzluğun son bulması için köklü çözümlere ihtiyaç olduğunu ve Afrika’nın kaynaklarının kalkınmaya harcanmasının gerektiğini belirtti.

 


İlgili Konular 30. Afrika Birliği Zirvesi Songwe afrika
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Afrika Haberleri
Trump'tan Davos'ta Filistinlilere hakaret ve tehdit
Trump'tan Davos'ta Filistinlilere hakaret ve tehdit

Trump, Davos'taki 48. Dünya Ekonomik Forumu'nda Netanyahu’yla yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Filistinlilerin ABD'ye saygısızlık yaptığını öne sürerek, İsrail'le masaya oturulmadığı sürece Filistin'e mali yardım verilmeyeceğini söyledi.
Steinmeier Müslüman dernek temsilcilerini kabul etti
Steinmeier Müslüman dernek temsilcilerini kabul etti

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, aralarında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Başkanı Aşıkoğlu'nun da bulunduğu Müslüman derneklerin yetkilileri ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Aşıkoğlu, Cumhurbaşkanı Steinmeier ile uzun zamandan beri arzu ettikleri bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.
Trump ile May Davos'ta görüştü
Trump ile May Davos'ta görüştü

Davos'ta, ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Theresa May bir araya geldi
Hayır kuruluşlarından quot Gazze'yi kurtarın quot çığlığı
Hayır kuruluşlarından "Gazze'yi kurtarın" çığlığı

Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren hayır kuruluşları, bölgedeki insani durumun "felaket" boyutuna ulaştığını belirterek "Gazze'yi kurtarın" kampanyası başlattı.
Soçi'deki Ulusal Diyalog Kongresi'nde gündem anayasa komitesi olacak
Soçi'deki Ulusal Diyalog Kongresi'nde gündem, anayasa komitesi olacak

Rusya'nın Soçi kentinde 29-30 Ocak'ta yapılacak Ulusal Diyalog Kongresi'nin ana gündemini Suriyeli tarafların anayasa komitesi kurması oluşturacak.
Güney Sudan'da ateşkes izleme heyetine serbest geçiş hakkı
Güney Sudan'da ateşkes izleme heyetine serbest geçiş hakkı

Etiyopya'da bir araya gelen Güney Sudanlı siyasi taraflar, ateşkes izleme heyetine serbest geçiş hakkı tanınması konusunda anlaştı
Almanya'dan Türkiye açıklaması
Almanya'dan Türkiye açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, "Fransa ile birlikte Türkiye'nin güvenlik çıkarlarının dikkate alınmasından yana olacağız. Ancak Suriye’de barış ve istikrarın sağlanması konusunda siyasi müzakereler yapma fırsatı var ve bunun askeri çatışmalarla durdurulmaması lazım" dedi
ABD'de işsizlik başvuruları yükseldi
ABD'de işsizlik başvuruları yükseldi

Ülkede 20 Ocak ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı önceki haftaya kıyasla 17 bin kişi artarak 233 bin oldu
Yunanistan'da sağlık çalışanları grevde
Yunanistan'da sağlık çalışanları grevde

Yunanistan'da doktorlar ve sağlık çalışanları, "kemer sıkma" politikalarını protesto etti
İsrail mahkemesi quot Ceabis'in cezasının düşürülmesi quot talebini reddetti
İsrail mahkemesi "Ceabis'in cezasının düşürülmesi" talebini reddetti

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 2015'te aracındaki tüpün patlaması sonucu vücudunun yüzde 60'ında birinci dereceden yanan Filistinli Cebais'in cezasının düşürülmesi reddedildi
Diyanet Afrika'ya 48 su kuyusu daha açacak
Diyanet Afrika'ya 48 su kuyusu daha açacak

Türkiye Diyanet Vakfınca, açlık ve kuraklığın yaşandığı bölgelere yönelik başlatılan "Bir Damla Hayat" projesi kapsamında 8 Afrika ülkesinde 48 su kuyusu daha açılacak
ASEAN üyeleri arasında teröre karşı istihbarat iş birliği
ASEAN üyeleri arasında teröre karşı istihbarat iş birliği

ASEAN'ın 6 üyesi terörle mücadelede istihbarat iş birliği anlaşması imzaladı
AB-Rusya çekişmesi Çekya seçimlerine de yansıdı GRAFİK
AB-Rusya çekişmesi Çekya seçimlerine de yansıdı | GRAFİK

Çekya cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu, Rusya yanlısı söylemleriyle bilinen şu anki Cumhurbaşkanı Zeman ve ülkenin geleceğini AB’de gören üniversite profesörü Drahost’un çekişmesine sahne olacak.
Güney Kore'de fabrikada gaz sızıntısı 4 ölü
Güney Kore'de fabrikada gaz sızıntısı: 4 ölü

Pohang'daki POSCO demir çelik fabrikasında nitrojen olduğu sanılan gaz sızıntısı nedeniyle 4 işçi hayatını kaybetti
Almanya'da PYD PKK'nın camilere saldırıları sürüyor
Almanya'da PYD/PKK'nın camilere saldırıları sürüyor

Almanya'da son günlerde DİTİB'e bağlı camilere benzer saldırılar düzenlenirken, son olarakta Hannover kentinde PYD/PKK yandaşları, camiye saldırı düzenledi. Saldırıda caminin camları kırıldı, duvarına boyayla tehdit mesajları yazıldı.
Afrika'da her yıl 148 milyar dolarlık yolsuzluk yapılıyor'
'Afrika'da her yıl 148 milyar dolarlık yolsuzluk yapılıyor'

BM Afrika Ekonomi Komisyonu Genel Sekreteri Songwe, "Afrika Birliğinin tahminlerine göre kıtada her yıl 148 milyar dolar yolsuzluk faaliyetlerine akıtılıyor ve bu kıtanın ortalama GSYH’nin yüzde 25’ine denk geliyor" ifadelerini kullandı

Haberler

Diyanet Afrika'ya 48 su kuyusu daha açacak
Diyanet Afrika'ya 48 su kuyusu daha açacak

Gambiya'da AIDS vakaları artıyor
Gambiya'da AIDS vakaları artıyor

Madagaskar'da kaplumbağa eti yiyen 8 çocuk hayatını kaybetti
Madagaskar'da kaplumbağa eti yiyen 8 çocuk hayatını kaybetti

Afrika ülkeleri Trump'tan özür bekliyor
Afrika ülkeleri Trump'tan özür bekliyor

Fas'ın 'kırmızı çizgisi' Batı Sahra | GRAFİK
Fas'ın 'kırmızı çizgisi' Batı Sahra GRAFİK

Fas'ta "Afrika'nın Göç Planı" konferansı
Fas'ta quot Afrika'nın Göç Planı quot konferansı

Afrikalı yetimler için gönüllüler aranıyor
Afrikalı yetimler için gönüllüler aranıyor

Nijerya'da Kamerunlu ayrılıkçılara operasyon
Nijerya'da Kamerunlu ayrılıkçılara operasyon






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 