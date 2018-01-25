GÃ¼ncelleme: 13:49, 25 Ocak 2018 PerÅŸembe

Almanya'da PYD/PKK'nÄ±n camilere saldÄ±rÄ±larÄ± sÃ¼rÃ¼yor





Almanya'da son gÃ¼nlerde DÄ°TÄ°B'e baÄŸlÄ± camilere benzer saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenlenirken, son olarakta Hannover kentinde PYD/PKK yandaÅŸlarÄ±, camiye saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi. SaldÄ±rÄ±da caminin camlarÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±, duvarÄ±na boyayla tehdit mesajlarÄ± yazÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Almanyaâ€™nÄ±nÂ HannoverÂ kentinde PYD/PKKÂ yandaÅŸlarÄ±,Â camiye saldÄ±rÄ±Â dÃ¼zenledi. Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸine (DÄ°TÄ°B) baÄŸlÄ± Stade-BÃ¼tzfleth Ulu Cami'ye yerel saatle 02.00 sularÄ±nda dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da caminin ve gÃ¼neyindeki genÃ§lik lokalinin camlarÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±.Â Caminin duvarÄ±na boyayla sloganlar ve tehdit mesajlarÄ± yazÄ±ldÄ±. Cami derneÄŸi yÃ¶netiminin ÅŸikayeti Ã¼zerine polis, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. Almanya'da son gÃ¼nlerde DÄ°TÄ°B'e baÄŸlÄ± camilere benzer saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenlenmiÅŸti. Minden kentindeki DÄ°TÄ°B YeÅŸil Cami ile Saksonya eyaletinin Leipzig kentindeki DÄ°TÄ°B EyÃ¼p Sultan Camisi'ne 20 ve 21 Ocak'ta, Frankfurt kentindeki EyÃ¼p Sultan Camisi'ne ise dÃ¼n PYD/PKK yandaÅŸlarÄ± saldÄ±rÄ±da bulunmuÅŸtu.

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