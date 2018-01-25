14:18, 25 Ocak 2018 PerÅŸembe

TekirdaÄŸ'da deniz Ã§ekildi, tekneler karaya oturdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Marmara EreÄŸlisi'nde halk plajÄ±nÄ±n olduÄŸu deniz kÄ±yÄ±dan 10 metre Ã§ekilirken, sahildeki bazÄ± tekneler karaya oturdu. Deniz kÄ±yÄ±sÄ±nda Ã§ekilmeyle birlikte bÃ¼yÃ¼k kum adacÄ±klarÄ± oluÅŸtu. Denizin ikinci kez bu kadar Ã§ekilmesinin ilginÃ§ olduÄŸunu belirten su altÄ± balÄ±kÃ§Ä±sÄ± Osman Poyraz, "EylÃ¼l ve Ekim aylarÄ±nda denizin Ã§ekilmesini gÃ¶rÃ¼yorduk. Ancak bu ikinci kez Ã§ekildi. Ben uzun yÄ±llardÄ±r su altÄ± balÄ±kÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yapÄ±yorum. Ama bunu bir felaket habercisi olarak gÃ¶rmÃ¼yorum" dedi.

Marmara EreÄŸlisi Belediye BaÅŸkanÄ± CHPâ€™li Ä°brahim Uyan ise denizin Ã§ekilmesinin bu mevsimlerde yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek 'mevsimsel' deÄŸerlendirmesinde bulundu.