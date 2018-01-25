Diyanet Afrika'ya 48 su kuyusu daha aÃ§acak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±nca (TDV) aÃ§lÄ±k ve kuraklÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelere yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan "Bir Damla Hayat" projesi kapsamÄ±nda 8 Afrika Ã¼lkesinde, 48 su kuyusu daha aÃ§Ä±lacak.
TDV'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re VakÄ±f, TÃ¼rkiye dÄ±ÅŸÄ±nda 135 Ã¼lkede eÄŸitimden, kÃ¼ltÃ¼re, sosyal ve hayri hizmetlerden, uluslararasÄ± insani yardÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na kadar farklÄ± alanlardaki projelerin yanÄ± sÄ±ra yoksulluk ve kuraklÄ±ÄŸÄ±n etkilediÄŸi coÄŸrafyalarda aÃ§tÄ±ÄŸÄ± su kuyularÄ±yla da yardÄ±ma koÅŸuyor.
Ulusal ve uluslararasÄ± Ã¶lÃ§ekte insani yardÄ±m, eÄŸitim, cami ve eÄŸitim merkezleri inÅŸasÄ± ile toplumsal geliÅŸim alanlarÄ±nda nitelikli, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir geliÅŸimi saÄŸlamak amacÄ±yla projeler Ã¼reten TDV'nin 2018 planlarÄ± arasÄ±nda kuraklÄ±k yaÅŸanan bÃ¶lgelerde uzun yÄ±llar temiz su ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacak, uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ yeni su kuyularÄ± projeleri bulunuyor.
DÃ¼nyada 800 milyondan fazla kiÅŸinin temiz suya eriÅŸim sorunu yaÅŸamasÄ± nedeniyle TDV, projelerinde Ã¶zellikle kuraklÄ±ÄŸÄ±n insan yaÅŸamÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir sorun oluÅŸturduÄŸu Afrika Ã¼lkelerindeki su kuyularÄ±na odaklanÄ±yor.
TDV'nin aÃ§lÄ±k ve kuraklÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelere yÃ¶nelik baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± "Bir Damla Hayat" projesi kapsamÄ±nda bugÃ¼ne kadar 15 Ã¼lkede aÃ§tÄ±ÄŸÄ± 132 su kuyusu susuzluk sorunuyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olan yÃ¼z binlerce insana umut oldu.
Bu kuyulara ilaveten TDV, Burkina Faso, Ã‡ad, Kenya, Nijer, Sudan, Togo, Uganda ve Zimbabwe'de 48 su kuyusu daha aÃ§arak, gÃ¼nlÃ¼k iÃ§me suyuna dahi ulaÅŸmayan bÃ¶lge insanÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ±na sunacak.
YapÄ±mlarÄ± tamamlanan su kuyularÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸlarÄ± vakÄ±f ekipleri tarafÄ±ndan, 25 Ocak-16 Åžubat'ta yapÄ±lacak.
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Trump, Davos'taki 48. DÃ¼nya Ekonomik Forumu'nda Netanyahuâ€™yla yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Filistinlilerin ABD'ye saygÄ±sÄ±zlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rerek, Ä°srail'le masaya oturulmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece Filistin'e mali yardÄ±m verilmeyeceÄŸini sÃ¶yledi.
Almanya CumhurbaÅŸkanÄ± Steinmeier, aralarÄ±nda Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± AÅŸÄ±koÄŸlu'nun da bulunduÄŸu MÃ¼slÃ¼man derneklerin yetkilileri ile bir araya geldi. BasÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan gazetecilere aÃ§Ä±klama yapan AÅŸÄ±koÄŸlu, CumhurbaÅŸkanÄ± Steinmeier ile uzun zamandan beri arzu ettikleri bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini belirtti.
Davos'ta, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May bir araya geldi
Gazze Åžeridi'nde faaliyet gÃ¶steren hayÄ±r kuruluÅŸlarÄ±, bÃ¶lgedeki insani durumun "felaket" boyutuna ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "Gazze'yi kurtarÄ±n" kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.
Rusya'nÄ±n SoÃ§i kentinde 29-30 Ocak'ta yapÄ±lacak Ulusal Diyalog Kongresi'nin ana gÃ¼ndemini Suriyeli taraflarÄ±n anayasa komitesi kurmasÄ± oluÅŸturacak.
Etiyopya'da bir araya gelen GÃ¼ney SudanlÄ± siyasi taraflar, ateÅŸkes izleme heyetine serbest geÃ§iÅŸ hakkÄ± tanÄ±nmasÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, "Fransa ile birlikte TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venlik Ã§Ä±karlarÄ±nÄ±n dikkate alÄ±nmasÄ±ndan yana olacaÄŸÄ±z. Ancak Suriyeâ€™de barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ± konusunda siyasi mÃ¼zakereler yapma fÄ±rsatÄ± var ve bunun askeri Ã§atÄ±ÅŸmalarla durdurulmamasÄ± lazÄ±m" dedi
Ãœlkede 20 Ocak ile biten haftada ilk kez iÅŸsizlik maaÅŸÄ± talebinde bulunanlarÄ±n sayÄ±sÄ± Ã¶nceki haftaya kÄ±yasla 17 bin kiÅŸi artarak 233 bin oldu
Yunanistan'da doktorlar ve saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, "kemer sÄ±kma" politikalarÄ±nÄ± protesto etti
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te 2015'te aracÄ±ndaki tÃ¼pÃ¼n patlamasÄ± sonucu vÃ¼cudunun yÃ¼zde 60'Ä±nda birinci dereceden yanan Filistinli Cebais'in cezasÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi reddedildi
TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±nca, aÃ§lÄ±k ve kuraklÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelere yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan "Bir Damla Hayat" projesi kapsamÄ±nda 8 Afrika Ã¼lkesinde 48 su kuyusu daha aÃ§Ä±lacak
ASEAN'Ä±n 6 Ã¼yesi terÃ¶rle mÃ¼cadelede istihbarat iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±
Ã‡ekya cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinin ikinci turu, Rusya yanlÄ±sÄ± sÃ¶ylemleriyle bilinen ÅŸu anki CumhurbaÅŸkanÄ± Zeman ve Ã¼lkenin geleceÄŸini ABâ€™de gÃ¶ren Ã¼niversite profesÃ¶rÃ¼ Drahostâ€™un Ã§ekiÅŸmesine sahne olacak.
Pohang'daki POSCO demir Ã§elik fabrikasÄ±nda nitrojen olduÄŸu sanÄ±lan gaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± nedeniyle 4 iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti
Almanya'da son gÃ¼nlerde DÄ°TÄ°B'e baÄŸlÄ± camilere benzer saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenlenirken, son olarakta Hannover kentinde PYD/PKK yandaÅŸlarÄ±, camiye saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi. SaldÄ±rÄ±da caminin camlarÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±, duvarÄ±na boyayla tehdit mesajlarÄ± yazÄ±ldÄ±.
BM Afrika Ekonomi Komisyonu Genel Sekreteri Songwe, "Afrika BirliÄŸinin tahminlerine gÃ¶re kÄ±tada her yÄ±l 148 milyar dolar yolsuzluk faaliyetlerine akÄ±tÄ±lÄ±yor ve bu kÄ±tanÄ±n ortalama GSYHâ€™nin yÃ¼zde 25â€™ine denk geliyor" ifadelerini kullandÄ±