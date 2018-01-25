15:17, 25 Ocak 2018 PerÅŸembe

Diyanet Afrika'ya 48 su kuyusu daha aÃ§acak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±nca (TDV) aÃ§lÄ±k ve kuraklÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelere yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan "Bir Damla Hayat" projesi kapsamÄ±nda 8 Afrika Ã¼lkesinde, 48 su kuyusu daha aÃ§Ä±lacak.

TDV'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re VakÄ±f, TÃ¼rkiye dÄ±ÅŸÄ±nda 135 Ã¼lkede eÄŸitimden, kÃ¼ltÃ¼re, sosyal ve hayri hizmetlerden, uluslararasÄ± insani yardÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na kadar farklÄ± alanlardaki projelerin yanÄ± sÄ±ra yoksulluk ve kuraklÄ±ÄŸÄ±n etkilediÄŸi coÄŸrafyalarda aÃ§tÄ±ÄŸÄ± su kuyularÄ±yla da yardÄ±ma koÅŸuyor.

Ulusal ve uluslararasÄ± Ã¶lÃ§ekte insani yardÄ±m, eÄŸitim, cami ve eÄŸitim merkezleri inÅŸasÄ± ile toplumsal geliÅŸim alanlarÄ±nda nitelikli, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir geliÅŸimi saÄŸlamak amacÄ±yla projeler Ã¼reten TDV'nin 2018 planlarÄ± arasÄ±nda kuraklÄ±k yaÅŸanan bÃ¶lgelerde uzun yÄ±llar temiz su ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacak, uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ yeni su kuyularÄ± projeleri bulunuyor.

DÃ¼nyada 800 milyondan fazla kiÅŸinin temiz suya eriÅŸim sorunu yaÅŸamasÄ± nedeniyle TDV, projelerinde Ã¶zellikle kuraklÄ±ÄŸÄ±n insan yaÅŸamÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir sorun oluÅŸturduÄŸu Afrika Ã¼lkelerindeki su kuyularÄ±na odaklanÄ±yor.

TDV'nin aÃ§lÄ±k ve kuraklÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelere yÃ¶nelik baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± "Bir Damla Hayat" projesi kapsamÄ±nda bugÃ¼ne kadar 15 Ã¼lkede aÃ§tÄ±ÄŸÄ± 132 su kuyusu susuzluk sorunuyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olan yÃ¼z binlerce insana umut oldu.

Bu kuyulara ilaveten TDV, Burkina Faso, Ã‡ad, Kenya, Nijer, Sudan, Togo, Uganda ve Zimbabwe'de 48 su kuyusu daha aÃ§arak, gÃ¼nlÃ¼k iÃ§me suyuna dahi ulaÅŸmayan bÃ¶lge insanÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ±na sunacak.

YapÄ±mlarÄ± tamamlanan su kuyularÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸlarÄ± vakÄ±f ekipleri tarafÄ±ndan, 25 Ocak-16 Åžubat'ta yapÄ±lacak.

Â