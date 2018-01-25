15:21, 25 Ocak 2018 PerÅŸembe

Ä°srail mahkemesi "Ceabis'in cezasÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi" talebini reddetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail YÃ¼ksek Mahkemesi, iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te otomobilindeki tÃ¼pÃ¼n patlamasÄ± sonucu vÃ¼cudunun yÃ¼zde 60'Ä± yanan, ancak olayda yakÄ±ndaki bir Ä°srail askerinin de yaralanmasÄ± nedeniyle 11 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan Filistinli Ä°sra Ceabis'in cezasÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi talebini reddetti.

Filistin Esirler Cemiyeti BaÅŸkanÄ± Kadura Faris, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°srail mahkemesinin Ä°srail gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan yapÄ±lan muameleleri meÅŸrulaÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ± kÄ±nÄ±yoruz." dedi.

OlayÄ±n sorumlusunun Ä°srail askerleri olduÄŸunu belirten Faris, "Askerlerin ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu Ä°sra'nÄ±n arabasÄ±ndaki tÃ¼p patladÄ±. TÃ¼pÃ¼n patlamasÄ±yla aracÄ±nÄ±n alev almasÄ±, Ä°sra'nÄ±n vÃ¼cudunda aÄŸÄ±r ve tehlikeli yanÄ±klara neden oldu." ifadelerini kullandÄ±.

Ä°srail makamlarÄ±nÄ±n ateÅŸ aÃ§an askerler yerine Ceabis'i yargÄ±lamasÄ±na tepki gÃ¶steren Faris, "Onu gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±lar ve askerlerin iddialarÄ± doÄŸrultusunda yargÄ±ladÄ±lar. Bu felakete yol aÃ§an askeri yargÄ±lamak ve cezalandÄ±rmak yerine Ä°sra'yÄ± vahÅŸice suÃ§ladÄ±lar." diye konuÅŸtu.

Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te 11 Haziran 2015'te aracÄ±ndaki tÃ¼pÃ¼n patlamasÄ± sonucu vÃ¼cudunun yÃ¼zde 60'Ä±nda birinci, ikinci ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ dereceden yanÄ±klar oluÅŸan Filistinli Cebais, Ä°srail makamlarÄ± tarafÄ±ndan askeri kontrol noktasÄ±na saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemekle suÃ§lanmÄ±ÅŸtÄ±.

Evli ve bir Ã§ocuk annesi olan 33 yaÅŸÄ±ndaki Ceabis, 7 KasÄ±m 2016'da Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemede 11 yÄ±l hapis ile olayda yaralanan Ä°srail askerine Ã¶denmek Ã¼zere 20 bin ÅŸekel (yaklaÅŸÄ±k 5 bin 200 dolar) para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ceabis daha Ã¶nce yazdÄ±ÄŸÄ± mektubunda, Ã¶zel bakÄ±m ve tÄ±bbi yardÄ±ma muhtaÃ§ olmasÄ±na raÄŸmen Ä°srail makamlarÄ± tarafÄ±ndan ihmal edildiÄŸini belirtmiÅŸti.

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