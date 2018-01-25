Kenya ilk uydusunu nisanda fÄ±rlatacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DoÄŸu Afrika Ã¼lkesi Kenya, ilk uydusunu nisan ayÄ±nÄ±n sonuna doÄŸru uzaya fÄ±rlatmaya hazÄ±rlanÄ±yor.
Nairobi Ãœniversitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã¼niversite mÃ¼hendisleri tarafÄ±ndan Japonya Uzay AjansÄ± (JAXA) iÅŸ birliÄŸiyle geliÅŸtirilen uydunun nisan sonunda fÄ±rlatÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.
Uydu, Ã¼lkedeki tarÄ±m arazilerinin gÃ¶zlemlenmesi ve kÄ±yÄ± ÅŸeridinin izlenilmesine yardÄ±mcÄ± olacak.
YaklaÅŸÄ±k 1,2 milyon dolara mal olan uydunun maliyetinin bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ±nÄ±, Japonya karÅŸÄ±ladÄ±.
FÄ±rlatma iÅŸleminin baÅŸarÄ±yla tamamlanmasÄ± durumunda Kenya, uzaya uydu fÄ±rlatan Afrika Ã¼lkeleri arasÄ±ndaki yerini almÄ±ÅŸ olacak.
Daha Ã¶nce GÃ¼ney Afrika, Nijerya, Gana, Cezayir ve MÄ±sÄ±r uzaya uydu gÃ¶ndermiÅŸti.
Nairobi Ãœniversitesi mÃ¼hendisleri, Ã¼lkenin ilk uydusunu yaptÄ±
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