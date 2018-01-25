DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:37, 25 Ocak 2018 PerÅŸembe
Bilim Teknoloji
15:33, 25 Ocak 2018 PerÅŸembe

  • PaylaÅŸ
Kenya ilk uydusunu nisanda fÄ±rlatacak
Kenya ilk uydusunu nisanda fÄ±rlatacak

Nairobi Ãœniversitesi mÃ¼hendisleri, Ã¼lkenin ilk uydusunu yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DoÄŸu Afrika Ã¼lkesi Kenya, ilk uydusunu nisan ayÄ±nÄ±n sonuna doÄŸru uzaya fÄ±rlatmaya hazÄ±rlanÄ±yor.

Nairobi Ãœniversitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã¼niversite mÃ¼hendisleri tarafÄ±ndan Japonya Uzay AjansÄ± (JAXA) iÅŸ birliÄŸiyle geliÅŸtirilen uydunun nisan sonunda fÄ±rlatÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.

Uydu, Ã¼lkedeki tarÄ±m arazilerinin gÃ¶zlemlenmesi ve kÄ±yÄ± ÅŸeridinin izlenilmesine yardÄ±mcÄ± olacak.

YaklaÅŸÄ±k 1,2 milyon dolara mal olan uydunun maliyetinin bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ±nÄ±, Japonya karÅŸÄ±ladÄ±.

FÄ±rlatma iÅŸleminin baÅŸarÄ±yla tamamlanmasÄ± durumunda Kenya, uzaya uydu fÄ±rlatan Afrika Ã¼lkeleri arasÄ±ndaki yerini almÄ±ÅŸ olacak.

Daha Ã¶nce GÃ¼ney Afrika, Nijerya, Gana, Cezayir ve MÄ±sÄ±r uzaya uydu gÃ¶ndermiÅŸti.



Ä°lgili Konular Uydu kenya JAXA
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Bilim Teknoloji Haberleri
Kenya ilk uydusunu nisanda fÄ±rlatacak
Kenya ilk uydusunu nisanda fÄ±rlatacak

Nairobi Ãœniversitesi mÃ¼hendisleri, Ã¼lkenin ilk uydusunu yaptÄ±
Ã‡inli bilim adamlarÄ± maymun klonladÄ±
Ã‡inli bilim adamlarÄ± maymun klonladÄ±

Ã‡in'de uzun kuyruklu makak maymunlarÄ± klonlandÄ±. Primat canlÄ± olan maymunun klonlanmasÄ± ile insan klonlamanÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki teknik engelin aÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Dokuz EylÃ¼l Ãœniversitesinde dijital oyun geliÅŸtirilecek
Dokuz EylÃ¼l Ãœniversitesinde dijital oyun geliÅŸtirilecek

Netmarble TÃ¼rkiye ile Dokuz EylÃ¼l Ãœniversitesi arasÄ±nda "Dijital Oyun ve TasarÄ±m KuluÃ§kasÄ±" protokolÃ¼ imzalandÄ±
Kanada'da 508 milyon yÄ±llÄ±k solucan fosilleri bulundu
Kanada'da 508 milyon yÄ±llÄ±k solucan fosilleri bulundu

Toronto Ãœniversitesinden bir bilim heyetinin British Columbia eyaletinde bulduÄŸu fosillerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 500'e yakÄ±n olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±
quot SÄ±radan quot deri hÃ¼cresinden quot doÄŸurgan quot kÃ¶k hÃ¼cre
"SÄ±radan" deri hÃ¼cresinden "doÄŸurgan" kÃ¶k hÃ¼cre Ã¼retildi

ABD'deki Gladstone EnstitÃ¼sÃ¼nde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len araÅŸtÄ±rmada genom zincirindeki tek bir gen aktif hale getirilerek sÄ±radan deri hÃ¼creleri "uyarÄ±lmÄ±ÅŸ Ã§oklu doÄŸurgan" kÃ¶k hÃ¼crelere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Hubble'den yeni galaksi kÃ¼mesi
Hubble'den yeni galaksi kÃ¼mesi

Hubble, 3 katrilyon GÃ¼neÅŸ kÃ¼tlesinde galaksi kÃ¼mesini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi
quot VEX IQ Off Season Robotik TurnuvasÄ± quot baÅŸladÄ±
"VEX IQ Off Season Robotik TurnuvasÄ±" baÅŸladÄ±

GeleceÄŸin robot tasarÄ±mcÄ±larÄ± "VEX IQ Off Season Robotik TurnuvasÄ±"nda biraraya geldi
GenÃ§ beyinler robotik laboratuvarlarda buluÅŸ yapacak
GenÃ§ beyinler robotik laboratuvarlarda buluÅŸ yapacak

Kocaeli Bilim Merkezi ile Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ arasÄ±nda imzalanan protokol kapsamÄ±nda, kentteki 12 okulda kurulacak robotik laboratuvarla Ã§evresel alanlarda buluÅŸlarÄ±n yapÄ±lmasÄ± amaÃ§lanÄ±yor
Galaksilerin 13 milyar yÄ±l Ã¶nceki gaz girdaplarÄ± kaydedildi
Galaksilerin 13 milyar yÄ±l Ã¶nceki gaz girdaplarÄ± kaydedildi

GÃ¶kbilimciler, 13 milyar yÄ±l Ã¶nce oluÅŸan, evrenin en eski bazÄ± galaksilerinin ilk dÃ¶nemlerindeki gaz girdaplarÄ±nÄ± kayda aldÄ±
quot Ã–te gezegenler tÄ±patÄ±p aynÄ± quot
"Ã–te gezegenler tÄ±patÄ±p aynÄ±"

Kepler Teleskobunun keÅŸfettiÄŸi 355 yÄ±ldÄ±z ve 909 gezegen Ã¼zerinde yapÄ±lan incelemeye gÃ¶re Ã¶te gezegenler birbirinin aynÄ±
Alaska'da quot ilk AmerikalÄ±larÄ±n quot DNA'larÄ±na Ä±ÅŸÄ±k tutacak keÅŸif
Alaska'da "ilk AmerikalÄ±larÄ±n" DNA'larÄ±na Ä±ÅŸÄ±k tutacak keÅŸif

11 bin 500 yÄ±llÄ±k kÄ±z bebek kalÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n ait olduÄŸu eski Ã§aÄŸ toplumunun, yerli AmerikalÄ±larÄ±n atalarÄ± olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor
Google'dan 'iÅŸlemcilerde gÃ¼venlik aÃ§Ä±ÄŸÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±
Google'dan 'iÅŸlemcilerde gÃ¼venlik aÃ§Ä±ÄŸÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±

Google, Ä°ntel ve diÄŸer firmalarÄ±n Ã¼rettiÄŸi Ã§iplerde ciddi gÃ¼venlik aÃ§Ä±klarÄ± tespit ettiÄŸini bildirdi.
Ä°ÅŸitme engelliler mobil eldivenle 'konuÅŸacak'
Ä°ÅŸitme engelliler mobil eldivenle 'konuÅŸacak'

Konya'da iki Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi, iÅŸitme engellilerin iletiÅŸim kurmasÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmak amacÄ±yla iÅŸaret dilini sese ve yazÄ±ya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ren mobil "KonuÅŸan Eller" isimli eldiven tasarladÄ±.
quot Mor Beyin quot yazÄ±lÄ±mcÄ±sÄ± ErbakÄ±rcÄ± hakkÄ±nda suÃ§ duyurusu
"Mor Beyin" yazÄ±lÄ±mcÄ±sÄ± ErbakÄ±rcÄ± hakkÄ±nda suÃ§ duyurusu

ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan ve tutuklanan, yaklaÅŸÄ±k 9 ay sonra serbest bÄ±rakÄ±lan eski Bursa 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi BaÅŸkanÄ± BaÅŸ, "Mor Beyin" yazÄ±lÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen FETÃ– firarisi eski TÃœBÄ°TAK Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ErbakÄ±rcÄ± hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu
TAI Teknopark Ä°stanbul aÃ§Ä±ldÄ±
TAI Teknopark Ä°stanbul aÃ§Ä±ldÄ±

TAI tarafÄ±ndan, Ã¼rÃ¼nlerin rekabet gÃ¼cÃ¼nÃ¼ artÄ±racak nitelikte uygulamalÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar yapmasÄ± adÄ±na Teknopark Ä°stanbul'un aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
GÃ¼ney Kore uzun menzilli radar projesini iptal etti
GÃ¼ney Kore uzun menzilli radar projesini iptal etti

GÃ¼ney Kore, yerel bir ÅŸirketin geliÅŸtirdiÄŸi uzun menzilli radar sistemi projesini iptal etti.

Haberler

Japonya'nÄ±n uzay temizleme misyonu hÃ¼sranla sonuÃ§landÄ±
Japonya'nÄ±n uzay temizleme misyonu hÃ¼sranla sonuÃ§landÄ±

GÃ¼neÅŸ Ã¼zerindeki en bÃ¼yÃ¼k patlama kaydedildi |VÄ°DEO
GÃ¼neÅŸ Ã¼zerindeki en bÃ¼yÃ¼k patlama kaydedildi VÄ°DEO

TÃœRKSAT 4A uydusu fÄ±rlatÄ±ldÄ±
TÃœRKSAT 4A uydusu fÄ±rlatÄ±ldÄ±

KenyalÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kamplarda yaÅŸam mÃ¼cadelesi
KenyalÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kamplarda yaÅŸam mÃ¼cadelesi

TÄ°KA'dan Kenya'daki engelli Ã¶ÄŸrencilere yardÄ±m
TÄ°KA'dan Kenya'daki engelli Ã¶ÄŸrencilere yardÄ±m

Kenya ordusundan EÅŸ-Åžebab'a operasyon
Kenya ordusundan EÅŸ-Åžebab'a operasyon

Nargileyi yasaklayan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Afrika Ã¼lkesi Kenya oldu
Nargileyi yasaklayan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Afrika Ã¼lkesi Kenya oldu

Kenya'daki seÃ§imin bilanÃ§osu aÄŸÄ±r oldu: 92 Ã¶lÃ¼
Kenya'daki seÃ§imin bilanÃ§osu aÄŸÄ±r oldu 92 Ã¶lÃ¼






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 