GÃ¼ncelleme: 14:38, 25 Ocak 2018 PerÅŸembe

ASEAN Ã¼yeleri arasÄ±nda terÃ¶re karÅŸÄ± istihbarat iÅŸ birliÄŸi





ASEAN'Ä±n 6 Ã¼yesi terÃ¶rle mÃ¼cadelede istihbarat iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GÃ¼neydoÄŸu Asya UluslarÄ± BirliÄŸinin (ASEAN) 6 Ã¼yesi, terÃ¶rizmle mÃ¼cadelede istihbarat iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±. Kyodo'nun haberine gÃ¶re, Endonezya'nÄ±n baÅŸkenti Cakarta ve Bali'de dÃ¼zenlenen ortak Ã§alÄ±ÅŸma grubu toplantÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Endonezya, Tayland, Brunei, Malezya, Singapur ve Filipinler arasÄ±nda terÃ¶rle mÃ¼cadelede istihbarat iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±. Endonezya Savunma BakanÄ± Ryamizard Ryacudu, Bali'de yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, istihbarat paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n terÃ¶rle mÃ¼cadelede Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu ifade ederek bÃ¶lgenin OrtadoÄŸu gibi olmasÄ±nÄ± engellemek iÃ§in uÄŸraÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Ryamizard, "GÃ¶zlerimiz" adÄ± verilen istihbarat paylaÅŸÄ±m giriÅŸiminin Endonezya'nÄ±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. ASEAN'Ä±n, kurucu Ã¼yeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanÄ± sÄ±ra Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve KamboÃ§ya olmak Ã¼zere toplam 10 Ã¼yesi bulunuyor.

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