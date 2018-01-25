16:26, 25 Ocak 2018 PerÅŸembe

Ã‡avuÅŸoÄŸlu: ABD ile gÃ¶rÃ¼ÅŸebilmemiz iÃ§in Ã¶nce gÃ¼veni tesis etmemiz lazÄ±m

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, AmerikalÄ± mevkidaÅŸÄ± Rex Tillerson'Ä±n, kendisine, Afrin'de 30 kilometrelik gÃ¼venli hat oluÅŸturma Ã¶nerisinde bulunmasÄ±na iliÅŸkin, "ABD ile gÃ¼venli bÃ¶lge veya ciddi bir konuyu bÄ±rakÄ±n kabul etmeyi, gÃ¶rÃ¼ÅŸebilmemiz iÃ§in Ã¶nce gÃ¼veni tesis etmemiz lazÄ±m." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Avusturya DÄ±ÅŸiÅŸleri, Avrupa ve Uyum BakanÄ± Karin Kneissl ile DolmabahÃ§e'deki BaÅŸbakanlÄ±k Ã‡alÄ±ÅŸma Ofisi'nde gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu.

MevkidaÅŸÄ±nÄ± hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n uygun olmamasÄ± nedeniyle BÃ¼yÃ¼kada'da aÄŸÄ±rlayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve toplantÄ±larÄ±nÄ± DolmabahÃ§e'de yaptÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Kneissl'in hava ÅŸartlarÄ± uygun olduÄŸunda BÃ¼yÃ¼kada'ya gitmek iÃ§in sÃ¶z verdiÄŸini ifade etti.

Kneissl'in ilk gÃ¶reve geldiÄŸinde kendisini arayarak TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerini dÃ¼zeltme arzusunda olduÄŸunu ve bu konuda birlikte adÄ±m atabileceklerini kendisine sÃ¶ylediÄŸini aktaran Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bundan memnuniyet duyduÄŸunu ve mevkidaÅŸÄ±nÄ± bu vesileyle TÃ¼rkiye'ye davet ettiÄŸini sÃ¶yledi. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde yeni sayfayÄ± nasÄ±l aÃ§abilecekleri ve bu baÄŸlamda neler yapmalarÄ± gerektiÄŸini samimi bir ÅŸekilde konuÅŸtuklarÄ±nÄ± dile getiren Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rkiye olarak beklentilerini karÅŸÄ± tarafa ilettiklerini belirtti. Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Ä°liÅŸkilerimizi normalleÅŸtirme konusunda mutabÄ±k kaldÄ±k." dedi.

TÃ¼rkiye'nin gerek Avrupa gerekse tÃ¼m dÃ¼nyayla iliÅŸkileri Ã§ok daha iyi bir noktaya getirmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, hiÃ§bir millete karÅŸÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±klarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi. TÃ¼rkiye'den verilen tepkilerin ya TÃ¼rkiye ile ilgili alÄ±nan bir karar ya da TÃ¼rkiye ile ilgili yapÄ±lan bir aÃ§Ä±klamaya cevap olduÄŸuna dikkati Ã§eken Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "DolayÄ±sÄ±yla bizim basÄ±n aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla konuÅŸmayÄ± bÄ±rakÄ±p doÄŸrudan konuÅŸmamÄ±z daha faydalÄ± olur. BugÃ¼n her iki bakan arasÄ±nda da bu anlayÄ±ÅŸÄ±n olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼k. Biz Avusturya'dan TÃ¼rkiye ile ilgili dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini deÄŸiÅŸtirmesini isteyemeyiz ya da zorlayamayÄ±z ama her duyduÄŸu hissi de aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde gÃ¼ndeme getirmesine gerek yok. Biz Avusturya'nÄ±n tarihiyle hiÃ§ uÄŸraÅŸmÄ±yoruz. Kararlar da almÄ±yoruz. DolayÄ±sÄ±yla bu tÃ¼r adÄ±mlar atmamÄ±za gerek yok." ifadelerini kullandÄ±.

Pozitif konulara odaklanmak gerektiÄŸini belirten Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bu Ã§erÃ§evede siyasi istiÅŸare toplantÄ±larÄ±nÄ± yeniden baÅŸlatma konusunu ele aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, iki Ã¼lkenin kÃ¼ltÃ¼r bakanlarÄ± ile de yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan belirlenecek bir yÄ±lÄ±n, iki Ã¼lkenin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± kÃ¼ltÃ¼r yÄ±lÄ± ilan edileceÄŸini sÃ¶yledi.Â

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Daha Ã¶nce Avusturya'da atÄ±lan adÄ±mlar sebebiyle TÃ¼rkiye'deki AvusturyalÄ±larÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi arkeolojik kazÄ±larÄ± da biz durdurmuÅŸtuk. Esasen bu hoÅŸumuza giden bir adÄ±m deÄŸil ama bize karÅŸÄ± atÄ±lan adÄ±mlar ve sÃ¶ylemlerden dolayÄ± bÃ¶yle bir karar almÄ±ÅŸtÄ±k. Bunlara tekrar baÅŸlayabiliriz. Bu Avusturya iÃ§in de semboliktir. Ã‡ok iyi de bir iÅŸ birliÄŸi vardÄ± aramÄ±zda. Bu tÃ¼r iÅŸ birliklerini devam ettirebiliriz." dedi.

Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda Karma Ekonomik ToplantÄ±larÄ±nÄ± tekrar baÅŸlatmak ve iÅŸ adamlarÄ±nÄ± bir araya getirmek gerektiÄŸini sÃ¶yleyen Ã‡avuÅŸoÄŸlu, iÅŸ forumlarÄ± dÃ¼zenlenebileceÄŸini ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ±n teÅŸvik edilmesi iÃ§in adÄ±mlar atÄ±labileceÄŸini kaydetti.

Avusturya firmalarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'de yatÄ±rÄ±m yapmaktan memnun olduÄŸunu, TÃ¼rk ve AvrupalÄ± ortaklarÄ±yla Ã§ok Ã¶nemli projelere imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ã‡avuÅŸoÄŸlu, iki Ã¼lkenin ekonomik iÅŸ birliÄŸini ve ikili ticaret hacmini rahatlÄ±kla artÄ±rabileceÄŸini belirtti.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede PKK ve FETÃ– ile mÃ¼cadele konularÄ±nÄ± da ele aldÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Avusturya ile, FETÃ– ile ilgili konularda da TÃ¼rkiye'den istenen daha detaylÄ± istihbari bilgileri paylaÅŸacaklarÄ±nÄ± dile getirdi.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu ayrÄ±ca mevkidaÅŸÄ±nÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ±na iliÅŸkin bilgilendirdiÄŸini de sÃ¶yledi.

"GÃœVENLÄ° BÃ–LGE Ä°Ã‡Ä°N Ã–NCE ABD Ä°LE GÃœVEN TESÄ°S EDÄ°LMELÄ°"

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson'Ä±n, Afrin'de 30 kilometrelik gÃ¼venli hat oluÅŸturma Ã¶nerisine TÃ¼rkiye'nin onay verip vermediÄŸine iliÅŸkin soruya, "Zeytin DalÄ± Operasyonu'nu Afrin'de baÅŸlattÄ±ktan sonra Rex Tillerson'dan bir aÃ§Ä±klama gelmiÅŸti 'gÃ¼venli bÃ¶lge konusunda TÃ¼rkiye ile beraber Ã§alÄ±ÅŸabiliriz' diye. Biz de zaten operasyonu baÅŸlatÄ±rken buralarÄ±n Afrin bÃ¶lgesindeki Suriye halkÄ± iÃ§in hiÃ§ ayrÄ±m yapmaksÄ±zÄ±n, Araplar, TÃ¼rkmenler, KÃ¼rtler iÃ§in ve evlerini terk eden gÃ¶Ã§menler ve yerinden edilmiÅŸ insanlar iÃ§in adeta gÃ¼venli bÃ¶lgeler olacak demiÅŸtik. Sonra bÃ¶yle bir aÃ§Ä±klama geldi." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Paris'teki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde AmerikalÄ± mevkidaÅŸÄ±na ne demek istediÄŸini sorduÄŸunu aktaran Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Kendisi, tÃ¼m TÃ¼rkiye-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda baÅŸtan sona, 911 kilometrede bir 10 kilometrelik gÃ¼venli bÃ¶lge dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini, ama 30 kilometre Ã¶teden de TÃ¼rkiye'ye roketler geldiÄŸi iÃ§in 30 km olabileceÄŸini, dolayÄ±sÄ±yla bÃ¶yle bir tampon bÃ¶lge oluÅŸturmayÄ± kastettiÄŸini sÃ¶yledi." dedi.

GÃ¼venli bÃ¶lge konusunu daha Ã¶nce CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n gÃ¼ndeme getirdiÄŸini hatÄ±rlatan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ama bundan ne anlÄ±yoruz? FarklÄ± yorumlarÄ±mÄ±z, hedef ve beklentilerimiz olabilir. Bizim anladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸey farklÄ±, onlarÄ±nki farklÄ± olabilir. Ama her ÅŸeyden Ã¶nce bizim ABD ile gÃ¼venli bÃ¶lge veya baÅŸka bir konuyu, yani ciddi bir konuyu samimi bir ÅŸekilde bÄ±rakÄ±n kabul etmeyi, gÃ¶rÃ¼ÅŸebilmemiz iÃ§in Ã¶nce gÃ¼veni yeniden tesis etmemiz lazÄ±m. Daha Ã¶nce neden gÃ¼venemeyeceÄŸimize dair aÃ§Ä±klamalarda bulundum, sebeplerini de aÃ§Ä±kladÄ±m. ABD'nin YPG'ye verdiÄŸi silah, MÃ¼nbiÃ§'ten bu yana ABD'nin bize verdiÄŸi hiÃ§bir sÃ¶zÃ¼ tutmamasÄ±, en son sayÄ±n Trump'Ä±n 'YPG'ye bundan sonra silah vermeyeceÄŸiz' demesi, hatta dÃ¼n akÅŸamki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde 'artÄ±k vermiyoruz' demesi. BunlarÄ± uygulamada da gÃ¶rmemiz lazÄ±m. DolayÄ±sÄ±yla FETÃ–'nÃ¼n ABD'de yaÅŸamasÄ± vesaire, bir gÃ¼ven bunalÄ±mÄ± oldu. Ã–nce herhangi bir ÅŸeyi bizim sizinle gÃ¶rÃ¼ÅŸebilmemiz iÃ§in bu gÃ¼veni tesis etmemiz lazÄ±m dedim. GÃ¼veni tesis edebilmek iÃ§in de ABD'den somut adÄ±mlar gÃ¶rmemiz gerektiÄŸini sÃ¶yledik. DolayÄ±sÄ±yla, sadece bununla sÄ±nÄ±rlÄ±. 'Ã–yle bir teklif geldi, hemen kabul et' olmaz. Bunlar ciddi iÅŸler. DetayÄ±nÄ± da gÃ¶rÃ¼ÅŸebilmek iÃ§in Ã¶nce o gÃ¼venin yeniden tesis edilmesi lazÄ±m ki, bizim neden gÃ¼ven duymadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± kendileri de biliyor, halkÄ±mÄ±z da biliyor."