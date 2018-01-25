Edirne'de 316 kaÃ§ak ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±

Alman basÄ±nÄ±nÄ±n 'Leopard' iddiasÄ±na Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan cevap

Alman Der Spiegel dergisi, TÃ¼rkiye'nin Afrin operasyonu nedeniyle Alman hÃ¼kÃ¼metinin TSK'nÄ±n elindeki Leopard tanklarÄ±nÄ±n modernizasyonu projesini dondurduÄŸu iddiasÄ±nda bulundu etti. Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu ise iddialara iliÅŸkin, 'Leopard tanklarÄ±yla ilgili bir komisyon toplanacaktÄ±. Bu komisyon toplantÄ±sÄ± ertelendi. AskÄ±ya alma ya da iptal diye bir ÅŸey yok' ifadelerini kullandÄ±.