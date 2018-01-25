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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:37, 25 Ocak 2018 PerÅŸembe
GÃ¼ncel
16:42, 25 Ocak 2018 PerÅŸembe

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Edirne'de 316 kaÃ§ak ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±
Edirne'de 316 kaÃ§ak ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±

Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan 316 kaÃ§ak ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Edirne'de 54. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± hudut askerleri ile Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, merkeze baÄŸlÄ± BosnakÃ¶y, KemalkÃ¶y ve Orhaniye kÃ¶yÃ¼ ile Ä°psala ve MeriÃ§ ilÃ§elerinde denetim yaptÄ±.

Denetimlerde, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan Afganistan, Pakistan, BangladeÅŸ ve Suriye uyruklu 316 kaÃ§ak ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±.

KaÃ§aklar ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Edirne GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶nderildi.



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