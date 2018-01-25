16:53, 25 Ocak 2018 PerÅŸembe

ABD'de iÅŸsizlik baÅŸvurularÄ± yÃ¼kseldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'de ilk kez iÅŸsizlik maaÅŸÄ± baÅŸvurusunda bulunanlarÄ±n sayÄ±sÄ±, geÃ§en hafta 233 kiÅŸiye ulaÅŸtÄ±.

ABD Ã‡alÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ± verilerine gÃ¶re, Ã¼lkede 20 Ocak ile biten haftada ilk kez iÅŸsizlik maaÅŸÄ± talebinde bulunanlarÄ±n sayÄ±sÄ± Ã¶nceki haftaya kÄ±yasla 17 bin kiÅŸi artarak 233 bin oldu.

BaÅŸvurulara yÃ¶nelik piyasa beklentisi 235 bin dÃ¼zeyindeydi.

Bir Ã¶nceki haftaya iliÅŸkin baÅŸvuru sayÄ±sÄ± ise 220 binden 216 bine revize edildi. Bu rakam, iÅŸsizlik maaÅŸÄ± talebinin Ã¶lÃ§Ã¼lmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± 1973â€™ten bu yana en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviye olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.

Veriler, ayrÄ±ca geÃ§en hafta itibarÄ±yla 4 haftalÄ±k ortalama iÅŸsizlik maaÅŸÄ± baÅŸvurularÄ±nÄ±n 3 bin 500 kiÅŸi azalarak 240 bine gerilediÄŸini gÃ¶sterdi. SÃ¼regelen iÅŸsizlik baÅŸvurularÄ± da 28 bin kiÅŸi gerileyerek 1 milyon 937 bine indi.