17:07, 25 Ocak 2018 PerÅŸembe

Almanya'dan TÃ¼rkiye aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel, "Fransa ile birlikte TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venlik Ã§Ä±karlarÄ±nÄ±n dikkate alÄ±nmasÄ±ndan yana olacaÄŸÄ±z. Ancak Suriyeâ€™de barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ± konusunda siyasi mÃ¼zakereler yapma fÄ±rsatÄ± var ve bunun askeri Ã§atÄ±ÅŸmalarla durdurulmamasÄ± lazÄ±m." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Gabriel, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Alman hÃ¼kÃ¼metinin Suriyeâ€™nin kuzeyindeki askeri ihtilaftan dolayÄ± endiÅŸe duyduÄŸunu belirterek, bundan dolayÄ± Fransa ile birlikte gerilimin artmasÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±, insani yardÄ±mlarÄ±n giriÅŸine imkan saÄŸlanmasÄ± ve sivil halkÄ±n korunmasÄ±ndan yana olduklarÄ±nÄ± kaydetti.

"Fransa ile birlikte TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venlik Ã§Ä±karlarÄ±nÄ±n dikkate alÄ±nmasÄ±ndan yana olacaÄŸÄ±z. Ancak Suriyeâ€™de barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ± konusunda siyasi mÃ¼zakereler yapma fÄ±rsatÄ± var ve bunun askeri Ã§atÄ±ÅŸmalarla durdurulmamasÄ± lazÄ±m." ifadesini kullanan Gabriel, bunu TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metine birÃ§ok sefer aÃ§Ä±kÃ§a ifade ettiÄŸini kaydetti.

Gabriel, aynÄ± zamanda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenbergâ€™den NATO iÃ§in Suriyeâ€™deki durum ve bu Ã¼lkenin kuzeyi konusunda gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±lmasÄ±nÄ± talep ettiÄŸini dile getirdi.

Silah satÄ±ÅŸlarÄ±na konusunda da Gabriel, â€œSilah ihracatÄ±na iliÅŸkin mÃ¼zakerelerde Alman hÃ¼kÃ¼meti iÃ§in gerginliÄŸin olduÄŸu bÃ¶lgelere silah satÄ±ÅŸÄ± yapmamamÄ±z ve bunu yapmayacaÄŸÄ±mÄ±z aÃ§Ä±ktÄ±r. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda silah satÄ±ÅŸlarÄ± konusu koalisyon mÃ¼zakerelerinde Ã¶nemli bir rol oynayacak. Bundan dolayÄ± biz geÃ§ici hÃ¼kÃ¼met olarak devam eden koalisyon mÃ¼zakerelerinin sonucunu bekleme konusunda hemfikiriz. Bu kritik gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler iÃ§in yeni hÃ¼kÃ¼metin kurulmasÄ±nÄ± bekleyeceÄŸiz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.