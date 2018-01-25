82 tonluk Ramses heykeli mÃ¼zeye taÅŸÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
MÄ±sÄ±r'da firavun 2. Ramses (Firavun)'in heykeli, Ã¼nlÃ¼ Giza piramitlerinin yakÄ±nÄ±nda yapÄ±lan BÃ¼yÃ¼k MÄ±sÄ±r MÃ¼zesi'ne taÅŸÄ±ndÄ±.
MÄ±sÄ±r Tarihi Eserler BakanÄ± Halid el-Anani, heykelin taÅŸÄ±nmasÄ± iÃ§in dÃ¼zenlenen tÃ¶rende yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 2. Ramses heykelinin 82 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸunu belirtti.
Anani, heykelin zarar gÃ¶rmemesi iÃ§in Ã¶zel bir kaplamayla muhafaza edildiÄŸini, Ã¶zel nakil araÃ§larÄ±yla taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, bu iÅŸlemlerin 13,6 milyon cÃ¼neyhe (yaklaÅŸÄ±k 760 bin dolar) mal olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Heykelin nakil tÃ¶renine bazÄ± MÄ±sÄ±rlÄ± bakanlar, yetkililer, yerli ve yabancÄ± davetliler katÄ±ldÄ±.
MÄ±sÄ±râ€™Ä± M.Ã– 1279-1213 tarihleri arasÄ±nda yÃ¶neten 2. Ramsesâ€™in heykeli MÄ±sÄ±r tarihinin en Ã¶nemli eserlerinden birisi olarak kabul ediliyor. Heykel, 2006 yÄ±lÄ±nda kendi adÄ±yla anÄ±lan Kahireâ€™nin Ramses MeydanÄ±â€™ndan 30 kilometre uzaÄŸa, Gizaâ€™ya taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸ ve yapÄ±mÄ± yeni bitirilen BÃ¼yÃ¼k MÃ¼zeâ€™nin 400 metre yakÄ±nÄ±na yerleÅŸtirilmiÅŸti.
BÃ¼yÃ¼k MÄ±sÄ±r MÃ¼zesiâ€™nin yapÄ±mÄ± bitirilen bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n bu yÄ±l aÃ§Ä±lmasÄ± bekleniyor.
MÄ±sÄ±râ€™Ä± M.Ã– 1279-1213 tarihleri arasÄ±nda yÃ¶neten 2. Ramsesâ€™in heykeli BÃ¼yÃ¼k MÄ±sÄ±r MÃ¼zesi'ne taÅŸÄ±ndÄ±.
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