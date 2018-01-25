17:26, 25 Ocak 2018 PerÅŸembe

GÃ¼ney Sudan'da ateÅŸkes izleme heyetine serbest geÃ§iÅŸ hakkÄ±





Etiyopya'da bir araya gelen GÃ¼ney SudanlÄ± siyasi taraflar, ateÅŸkes izleme heyetine serbest geÃ§iÅŸ hakkÄ± tanÄ±nmasÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GÃ¼ney Sudan'da geÃ§en ay ateÅŸkes imzalayan iÃ§ savaÅŸÄ±n taraflarÄ±, ateÅŸkes izleme heyetine askeri noktalar dahil her yere serbest geÃ§iÅŸ hakkÄ± tanÄ±nmasÄ± iÃ§in anlaÅŸmaya vardÄ±. Siyasi gruplar, GÃ¼ney Sudan'daki AteÅŸkes ve GeÃ§iÅŸ DÃ¶nemi GÃ¼venlik DÃ¼zenlemeleri Ä°zleme MekanizmasÄ±nÄ±n (CTSAMM) dÃ¼zenlediÄŸi Ã§alÄ±ÅŸtay iÃ§in Etiyopya'nÄ±n baÅŸkenti Addis Ababa'da bir araya geldi. AA muhabirine aÃ§Ä±klamalarda bulunan CTSAMM BaÅŸkanÄ± Ä°brahim AbdÃ¼lcelil, "TÃ¼m ilgili taraflar bize serbest geÃ§iÅŸ hakkÄ± tanÄ±nmasÄ±nda anlaÅŸmaya vardÄ±lar." diye konuÅŸtu. TaraflarÄ±n askeri noktalarÄ±n aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±kacaÄŸÄ± endiÅŸesiyle anlaÅŸmadan Ã§ekindiÄŸini belirten AbdÃ¼lcelil, kararÄ±n siyasi taraflara bu noktalarÄ±n sÄ±r olarak saklanmasÄ± garantisi verilmesiyle alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. GÃ¼ney SudanlÄ± taraflar, aralÄ±k ayÄ±nda HÃ¼kÃ¼metlerarasÄ± KalkÄ±nma Otoritesi (IGAD) Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len mÃ¼zakerelerde ateÅŸkes kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Ãœlkedeki taraflar ateÅŸkesin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesinin Ã¼zerinden 24 saat geÃ§meden anlaÅŸmanÄ±n ihlal edildiÄŸini duyurmuÅŸtu. Sudan'dan ayrÄ±larak 2011'de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden GÃ¼ney Sudan, Devlet BaÅŸkanÄ± Salva Kiir Mayardit'in 16 AralÄ±k 2013'te yardÄ±mcÄ±sÄ± Machar'Ä± "darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼" iddiasÄ±yla gÃ¶revden almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iÃ§ savaÅŸa sÃ¼rÃ¼klenmiÅŸti. IGAD gÃ¶zetiminde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sonucu 17 AÄŸustos 2015'te taraflar arasÄ±nda anlaÅŸmaya varÄ±lmÄ±ÅŸsa da baÅŸkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da Ã§atÄ±ÅŸmalar yeniden patlak vermiÅŸti. Â

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