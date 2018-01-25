17:41, 25 Ocak 2018 PerÅŸembe

TÃ¼rk Tabipleri BirliÄŸi Merkez Konseyinin Afrin bildirisine kÄ±nama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kepez Devlet Hastanesi Ã¶nÃ¼nde bir araya gelen grup adÄ±na aÃ§Ä±klama yapan hastanenin beyin ve sinir cerrahisi doktorlarÄ±ndan SÃ¼leyman CoÅŸkun, TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venliÄŸini tehdit eden unsurlarÄ± ortadan kaldÄ±rmak, TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n can gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla yapÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± sonuna kadar desteklediklerini sÃ¶yledi.

Milli ve manevi deÄŸerlere baÄŸlÄ± birÃ§ok doktorun Ã¼yesi bulunduÄŸu TTB'nin dÃ¼n bir aÃ§Ä±klama yaparak sÃ¶zde barÄ±ÅŸ Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduÄŸunu sÃ¶yleyen CoÅŸkun, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Adeta terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ aÄŸzÄ±yla yapÄ±lan bu aÃ§Ä±klamayÄ± kabul etmemiz ve iÃ§imize sindirmemiz mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. Kendi meslek grubundan hekim arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z gÃ¶rev baÅŸÄ±nda darp edilip saldÄ±rÄ±ya uÄŸrarken dut yemiÅŸ bÃ¼lbÃ¼le dÃ¶nen bu birliÄŸin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamayÄ± bir TÃ¼rk hekimi olarak kabul etmiyorum. TÃ¼rk milletinin birlik ve beraberliÄŸe en Ã§ok ihtiyaÃ§ duyduÄŸu bir dÃ¶nemde bÃ¶ylesine zavallÄ± bir gÃ¼ruh tarafÄ±ndan tÃ¼m hekimler adÄ±na yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen aÃ§Ä±klama sadece bizleri deÄŸil, aslanlar gibi cephede kahramanca Ã§arpÄ±ÅŸan, gerektiÄŸi zaman kan veren, can veren MehmetÃ§ik'lerimizi de derinden Ã¼zmÃ¼ÅŸtÃ¼r."

TTB'nin aÃ§Ä±klamasÄ±nda fÃ¼tursuzca cÃ¼mleler kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran CoÅŸkun, aÃ§Ä±klamayÄ± yapanlarÄ±n kendi ruh halini kontrol etmeleri gerektiÄŸini dile getirdi.

Bu kiÅŸiler istiyorlarsa Ã¼cretsiz olarak kendilerini tedavi etmeye hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± aktaran CoÅŸkun, "(SÃ¶z konusu vatansa gerisi teferruattÄ±r) diyen Ulu Ã–nder AtatÃ¼rk'Ã¼n bu sÃ¶zÃ¼nÃ¼ kendine dÃ¼stur edinmiÅŸ TÃ¼rk hekimleri olarak her zaman ve her ÅŸart altÄ±nda kahraman ordumuzun yanÄ±nda olduÄŸumuzu ifade ediyoruz. TÃ¼m kalbimizle Ã¼lkemizin ve milletimizin gÃ¼venliÄŸi iÃ§in gÃ¶rev yapan kahraman gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimize baÅŸarÄ±lar diliyoruz." diye konuÅŸtu.

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