SoÃ§i'deki Ulusal Diyalog Kongresi'nde gÃ¼ndem, anayasa komitesi olacak

Rusya'nÄ±nÂ SoÃ§iÂ kentinde dÃ¼zenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'nin ana gÃ¼ndeminin Suriyeli taraflarÄ±n oluÅŸturacaÄŸÄ± anayasa komitesi kurulmasÄ± olacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) gÃ¶zetimindeÂ Cenevre 9Â gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri kapsamÄ±nda Viyana'da baÅŸlayan Suriye konulu Ã¶zel toplantÄ±da heyetler,Â Suriye Ulusal Diyalog KongresiÂ hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± deÄŸerlendiriyor.
Rusya'nÄ±n SoÃ§i kentinde 4 gÃ¼n sonra yapÄ±lacak Kongre'nin ana gÃ¼ndemini, anayasa komitesi kurulmasÄ± oluÅŸturacak.
Komitenin, yaklaÅŸÄ±k bin 600 Suriyelinin katÄ±lacaÄŸÄ± Kongre'de rejim ve muhalefet temsilcilerinden oluÅŸan Ã§ekirdek bir yapÄ± ÅŸeklinde kurulmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Anayasa komitesinin, Cenevre'de BM gÃ¶zetimindeki sÃ¼reÃ§te bir araya gelerek, Suriye anayasasÄ±nÄ± hazÄ±rlamasÄ± planlanÄ±yor.
BÃ¶ylece SoÃ§i-Cenevre baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n kurulmasÄ± ve Cenevre sÃ¼recinin de gÃ¼Ã§lendirilmesi hedefleniyor.
Muhalefet, rejim ve garantÃ¶r Ã¼lkeler TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran arasÄ±nda komitenin kurulmasÄ± konusunda mutabakata varÄ±lÄ±p varÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ve komitenin teÅŸkilinin nasÄ±l olacaÄŸÄ± Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler devam ediyor.
Muhalefet kaynaklarÄ±na gÃ¶re, kendileri ve garantÃ¶rleri TÃ¼rkiye, anayasa komitesi kurulmasÄ± halinde, dengeli bir temsil olmasÄ± ve komitede muhalefeti "muteber" muhaliflerin temsil etmesi hususlarÄ±nÄ±n Ã¼stÃ¼ne duruyor.
SoÃ§i'de konuÅŸulacak bir diÄŸer konunun da siyasi geÃ§iÅŸ sÃ¼reci iÃ§erisinde adil, demokratik ve ÅŸeffaf seÃ§imlerin dÃ¼zenlenmesi olacaÄŸÄ± ifade ediliyor.Â
Trump, Davos'taki 48. DÃ¼nya Ekonomik Forumu'nda Netanyahuâ€™yla yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Filistinlilerin ABD'ye saygÄ±sÄ±zlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rerek, Ä°srail'le masaya oturulmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece Filistin'e mali yardÄ±m verilmeyeceÄŸini sÃ¶yledi.
Almanya CumhurbaÅŸkanÄ± Steinmeier, aralarÄ±nda Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± AÅŸÄ±koÄŸlu'nun da bulunduÄŸu MÃ¼slÃ¼man derneklerin yetkilileri ile bir araya geldi. BasÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan gazetecilere aÃ§Ä±klama yapan AÅŸÄ±koÄŸlu, CumhurbaÅŸkanÄ± Steinmeier ile uzun zamandan beri arzu ettikleri bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini belirtti.
Davos'ta, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May bir araya geldi
Gazze Åžeridi'nde faaliyet gÃ¶steren hayÄ±r kuruluÅŸlarÄ±, bÃ¶lgedeki insani durumun "felaket" boyutuna ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "Gazze'yi kurtarÄ±n" kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.
Rusya'nÄ±n SoÃ§i kentinde 29-30 Ocak'ta yapÄ±lacak Ulusal Diyalog Kongresi'nin ana gÃ¼ndemini Suriyeli taraflarÄ±n anayasa komitesi kurmasÄ± oluÅŸturacak.
Etiyopya'da bir araya gelen GÃ¼ney SudanlÄ± siyasi taraflar, ateÅŸkes izleme heyetine serbest geÃ§iÅŸ hakkÄ± tanÄ±nmasÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, "Fransa ile birlikte TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venlik Ã§Ä±karlarÄ±nÄ±n dikkate alÄ±nmasÄ±ndan yana olacaÄŸÄ±z. Ancak Suriyeâ€™de barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ± konusunda siyasi mÃ¼zakereler yapma fÄ±rsatÄ± var ve bunun askeri Ã§atÄ±ÅŸmalarla durdurulmamasÄ± lazÄ±m" dedi
Ãœlkede 20 Ocak ile biten haftada ilk kez iÅŸsizlik maaÅŸÄ± talebinde bulunanlarÄ±n sayÄ±sÄ± Ã¶nceki haftaya kÄ±yasla 17 bin kiÅŸi artarak 233 bin oldu
Yunanistan'da doktorlar ve saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, "kemer sÄ±kma" politikalarÄ±nÄ± protesto etti
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te 2015'te aracÄ±ndaki tÃ¼pÃ¼n patlamasÄ± sonucu vÃ¼cudunun yÃ¼zde 60'Ä±nda birinci dereceden yanan Filistinli Cebais'in cezasÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi reddedildi
TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±nca, aÃ§lÄ±k ve kuraklÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelere yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan "Bir Damla Hayat" projesi kapsamÄ±nda 8 Afrika Ã¼lkesinde 48 su kuyusu daha aÃ§Ä±lacak
ASEAN'Ä±n 6 Ã¼yesi terÃ¶rle mÃ¼cadelede istihbarat iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±
Ã‡ekya cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinin ikinci turu, Rusya yanlÄ±sÄ± sÃ¶ylemleriyle bilinen ÅŸu anki CumhurbaÅŸkanÄ± Zeman ve Ã¼lkenin geleceÄŸini ABâ€™de gÃ¶ren Ã¼niversite profesÃ¶rÃ¼ Drahostâ€™un Ã§ekiÅŸmesine sahne olacak.
Pohang'daki POSCO demir Ã§elik fabrikasÄ±nda nitrojen olduÄŸu sanÄ±lan gaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± nedeniyle 4 iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti
Almanya'da son gÃ¼nlerde DÄ°TÄ°B'e baÄŸlÄ± camilere benzer saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenlenirken, son olarakta Hannover kentinde PYD/PKK yandaÅŸlarÄ±, camiye saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi. SaldÄ±rÄ±da caminin camlarÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±, duvarÄ±na boyayla tehdit mesajlarÄ± yazÄ±ldÄ±.
BM Afrika Ekonomi Komisyonu Genel Sekreteri Songwe, "Afrika BirliÄŸinin tahminlerine gÃ¶re kÄ±tada her yÄ±l 148 milyar dolar yolsuzluk faaliyetlerine akÄ±tÄ±lÄ±yor ve bu kÄ±tanÄ±n ortalama GSYHâ€™nin yÃ¼zde 25â€™ine denk geliyor" ifadelerini kullandÄ±