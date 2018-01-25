GÃ¼ncelleme: 18:28, 25 Ocak 2018 PerÅŸembe

SoÃ§i'deki Ulusal Diyalog Kongresi'nde gÃ¼ndem, anayasa komitesi olacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya'nÄ±nÂ SoÃ§iÂ kentinde dÃ¼zenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'nin ana gÃ¼ndeminin Suriyeli taraflarÄ±n oluÅŸturacaÄŸÄ± anayasa komitesi kurulmasÄ± olacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) gÃ¶zetimindeÂ Cenevre 9Â gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri kapsamÄ±nda Viyana'da baÅŸlayan Suriye konulu Ã¶zel toplantÄ±da heyetler,Â Suriye Ulusal Diyalog KongresiÂ hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± deÄŸerlendiriyor.

Rusya'nÄ±n SoÃ§i kentinde 4 gÃ¼n sonra yapÄ±lacak Kongre'nin ana gÃ¼ndemini, anayasa komitesi kurulmasÄ± oluÅŸturacak.

Komitenin, yaklaÅŸÄ±k bin 600 Suriyelinin katÄ±lacaÄŸÄ± Kongre'de rejim ve muhalefet temsilcilerinden oluÅŸan Ã§ekirdek bir yapÄ± ÅŸeklinde kurulmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

ANAYASA KOMÄ°TESÄ°NÄ°N SURÄ°YE ANAYASASINI HAZIRLAMASI PLANLANIYOR

Anayasa komitesinin, Cenevre'de BM gÃ¶zetimindeki sÃ¼reÃ§te bir araya gelerek, Suriye anayasasÄ±nÄ± hazÄ±rlamasÄ± planlanÄ±yor.

BÃ¶ylece SoÃ§i-Cenevre baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n kurulmasÄ± ve Cenevre sÃ¼recinin de gÃ¼Ã§lendirilmesi hedefleniyor.

Muhalefet, rejim ve garantÃ¶r Ã¼lkeler TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran arasÄ±nda komitenin kurulmasÄ± konusunda mutabakata varÄ±lÄ±p varÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ve komitenin teÅŸkilinin nasÄ±l olacaÄŸÄ± Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler devam ediyor.

Muhalefet kaynaklarÄ±na gÃ¶re, kendileri ve garantÃ¶rleri TÃ¼rkiye, anayasa komitesi kurulmasÄ± halinde, dengeli bir temsil olmasÄ± ve komitede muhalefeti "muteber" muhaliflerin temsil etmesi hususlarÄ±nÄ±n Ã¼stÃ¼ne duruyor.

SoÃ§i'de konuÅŸulacak bir diÄŸer konunun da siyasi geÃ§iÅŸ sÃ¼reci iÃ§erisinde adil, demokratik ve ÅŸeffaf seÃ§imlerin dÃ¼zenlenmesi olacaÄŸÄ± ifade ediliyor.Â