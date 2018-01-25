GÃ¼ncelleme: 18:42, 25 Ocak 2018 PerÅŸembe

HayÄ±r kuruluÅŸlarÄ±ndan "Gazze'yi kurtarÄ±n" Ã§Ä±ÄŸlÄ±ÄŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Gazze Åžeridi'nde faaliyet gÃ¶steren hayÄ±r kuruluÅŸlarÄ±, bÃ¶lgedeki insani durumun "felaket" boyutuna ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "Gazze'yi kurtarÄ±n" kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.

BaÄŸÄ±msÄ±z YardÄ±m KuruluÅŸlarÄ± BirliÄŸi KoordinatÃ¶rÃ¼ Ahmed el-Kurd, Gazze kentinde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Ä°srail'in 11 yÄ±ldÄ±r abluka altÄ±nda tuttuÄŸu bÃ¶lgedeki hayat ÅŸartlarÄ±nÄ±n gittikÃ§e aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Kurd, 2 milyondan fazla Filistinlinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Gazze Åžeridi'ni "felaket bÃ¶lgesi" ilan ettiklerini ve "Gazze'yi kurtarÄ±n" kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.

Kampanya ile Gazze'nin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak Ã¼zere dÃ¼nya kamuoyunu harekete geÃ§irmeyi amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± belirten Kurd, "Abluka nedeniyle Gazze'de fakirlik yÃ¼zde 80'e, iÅŸsizlik yÃ¼zde 50'ye Ã§Ä±ktÄ±. Yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda yaÅŸayanlarÄ±n oranÄ± ise yÃ¼zde 65'e ulaÅŸtÄ±." dedi.

BÃ¶lgede 1 milyondan fazla kiÅŸinin acil insani yardÄ±mlarla hayatÄ±nÄ± idame ettirdiÄŸine dikkati Ã§eken Kurd, BM DÃ¼nya GÄ±da ProgramÄ±'nÄ±n yardÄ±mlarÄ±nÄ± askÄ±ya almasÄ±yla 60 bin ailenin durumunun iyice kÃ¶tÃ¼ye gideceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

GAZZE GÃœNDE 12 Ä°LA 20 SAAT ELEKTRÄ°KSÄ°Z

Kurd, Gazze'de felaket boyutuna ulaÅŸan insani durumla ilgili ÅŸu bilgileri verdi:

"Gazze'deki 17 bin yetimin temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamada mali sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸanÄ±yor. Bu yetimlerin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan hayÄ±r kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n banka hesaplarÄ± kapatÄ±ldÄ±. Gazze'de Ã¶zel rehabilitasyon ihtiyacÄ± olan 50 bin kiÅŸi var. Kentte gÃ¼n iÃ§inde 12 ila 20 saat elektrik kesintisi yaÅŸanÄ±yor. ElektriÄŸe alternatif olarak mum ve tahta yakÄ±lmasÄ± nedeniyle Ã§Ä±kan yangÄ±nlarda 2010'dan bu yana 13'Ã¼ Ã§ocuk toplam 31 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. SaÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼nde durum gittikÃ§e kÃ¶tÃ¼ye gidiyor. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± depolarÄ±nda 230 Ã§eÅŸit ilaÃ§ eksik ve bu nedenle can kayÄ±plarÄ± oluyor. SavaÅŸlar nedeniyle altyapÄ± Ã§ok zarar gÃ¶rdÃ¼. KullanÄ±lan iÃ§me sularÄ±nÄ±n yÃ¼zde 95'i insani kullanÄ±ma elveriÅŸli deÄŸil."

UluslararasÄ± topluma Gazze'ye "acil yardÄ±m" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Kurd, MÄ±sÄ±r yÃ¶netiminden de Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ±n acilen aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± talep etti.