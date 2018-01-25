GÃ¼ncelleme: 18:56, 25 Ocak 2018 PerÅŸembe

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 6. gÃ¼nÃ¼nde Hatayâ€™daki Harekat Merkeziâ€™ne gitti. ErdoÄŸan, askerlere hitabÄ±nda, ulusal gÃ¼venliÄŸi saÄŸlama nedeniyle Afrinâ€™de gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonun bÃ¶lgeyi terÃ¶r unsurlarÄ±ndan temizlemeyi amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±nÂ 6. gÃ¼nÃ¼ndeÂ Hatay'daki Harekat Merkezi'neÂ gitti. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'la akÅŸam saatlerinde Ankara'dan Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu'nun Hatay'daki Harekat Merkezi'ne geÃ§ti.Â CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Bekir BozdaÄŸ, Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli, Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler'in de refakat ettikleri kaydedildi.Â CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n beraberindeki heyetle birlikte Harekat Merkezi'ndeki 2. Ordu KomutanÄ± Korgeneral Ä°smail Metin Temel ve diÄŸer askeri yetkililerden Zeytin DalÄ± HarekatÄ± hakkÄ±nda bilgi almakta olduÄŸu belirtildi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve beraberindeki heyete, Hatay'daki Harekat Merkezi'ne yapÄ±lan ziyarette Hatay Valisi Erdal Ata da refakat ediyor. SÃ¼rpriz ziyaret nedeniyle, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n BeÅŸtepe'de BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± kabulÃ¼nÃ¼n de ertelendiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. HAREKAT MERKEZÄ°'NDE GÃ–REV YAPAN ASKERLERE HÄ°TAP ETTÄ° Bu arada, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±â€™nÄ±n sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Orduâ€™nun Hatayâ€™daki Harekat Merkeziâ€™nde gÃ¶rev yapan askerlere hitap etti. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, askerlere hitabÄ±nda, ulusal gÃ¼venliÄŸi saÄŸlama nedeniyle Afrinâ€™de gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonun bÃ¶lgeyi terÃ¶r unsurlarÄ±ndan temizlemeyi amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.

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