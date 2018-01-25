GÃ¼ncelleme: 19:15, 25 Ocak 2018 PerÅŸembe

Trump ile May Davos'ta gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Davos ZirvesiÂ marjÄ±nda gerÃ§ekleÅŸenÂ ABD BaÅŸkanÄ± Donald TrumpÂ ileÂ Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa MayÂ gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan 2 lider basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Trump, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin gÃ¼cÃ¼ne deÄŸinerek, "Size bir ÅŸey olduÄŸunda yanÄ±nÄ±zdayÄ±z ve sizin iÃ§in mÃ¼cadele vereceÄŸiz." dedi.

Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki ticaretin gelecek yÄ±llar iÃ§inde katbekat artacaÄŸÄ±nÄ± belirten Trump, "Bu sÃ¼reÃ§ daha biz konuÅŸurken baÅŸlamÄ±ÅŸ durumda." ifadesini kullandÄ±.

Theresa May de "Ä°ngiltere ile ABD arasÄ±ndaki Ã¶zel iliÅŸki devam edecek." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ä°ki Ã¼lkenin "omuz omuza" olacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan May, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada aynÄ± sorunlarla yÃ¼z yÃ¼zeyiz. Sizin de dediÄŸiniz gibi bu sorunlarÄ± yenmek iÃ§in birlikte Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.

May, Ä°ngiltere ile ABD arasÄ±nda her iki Ã¼lkenin de yararÄ±na olacak daha iyi bir ticari iliÅŸki kurulmasÄ± Ã¼midini de dile getirdi.

Trump'Ä±n Ä°ngiltere'ye gerÃ§ekleÅŸtirmesi beklenen resmi ziyaretiyle ilgili soru Ã¼zerine her iki lider de bu konunun "ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶ylemekle yetindi.

Ä°NGÄ°LTERE'DE TRUMP KRÄ°ZÄ°

May, Ocak 2017'de Trump'a KraliÃ§e 2. Elizabeth'in davetini iletmiÅŸti. Trump, daveti kabul etmiÅŸ ancak Ä°ngiltere kamuoyunda oluÅŸan tepki Ã¼zerine ziyaret belirsiz bir tarihe ertelenmiÅŸti.

Ä°ngiltere'de Trump'Ä±n ziyaretine karÅŸÄ± yaklaÅŸÄ±k 2 milyon imzalÄ± bir dilekÃ§e parlamentoya sunulurken, Parlamento BaÅŸkanÄ± John Bercow da Trump'Ä± milletvekillerine hitap etmesi iÃ§in davet etmeyeceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Trump'Ä±n geÃ§en yÄ±l sonunda Ä°ngiltere'de aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± bir grubun Ä°slamofobik videolarÄ±nÄ± Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸmasÄ± da Ä°ngiliz kamuoyunda tepki Ã§ekmiÅŸti.

Donald Trump'Ä±n ÅŸubatta Ã¼lkesinin Londra bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin yeni binasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapmak Ã¼zere Ä°ngiltere'ye gelmesi bekleniyordu. Ancak Trump geÃ§en ay yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± Twitter mesajÄ±nda bu ziyareti iptal ettiÄŸini duyurmuÅŸtu.

Trump, iptal gerekÃ§esi olarak yeni bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik binasÄ±nÄ± tasvip etmemesini gÃ¶sterse de Ä°ngiltere'de karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± kitlesel protestolardan Ã§ekindiÄŸi yorumu yapÄ±lÄ±yor.

ABD BaÅŸkanÄ±nÄ±n ziyareti etrafÄ±nda yaÅŸanan krizin yanÄ± sÄ±ra iki Ã¼lkenin son dÃ¶nemde Ä°ran'la yapÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸma ve KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼ gibi konularda farklÄ± tutumlar almasÄ±, aralarÄ±ndaki iliÅŸkide problemler olduÄŸu yorumlarÄ±na yol aÃ§tÄ±.