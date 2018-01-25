Trump ile May Davos'ta gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Davos ZirvesiÂ marjÄ±nda gerÃ§ekleÅŸenÂ ABD BaÅŸkanÄ± Donald TrumpÂ ileÂ Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa MayÂ gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan 2 lider basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Trump, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin gÃ¼cÃ¼ne deÄŸinerek, "Size bir ÅŸey olduÄŸunda yanÄ±nÄ±zdayÄ±z ve sizin iÃ§in mÃ¼cadele vereceÄŸiz." dedi.
Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki ticaretin gelecek yÄ±llar iÃ§inde katbekat artacaÄŸÄ±nÄ± belirten Trump, "Bu sÃ¼reÃ§ daha biz konuÅŸurken baÅŸlamÄ±ÅŸ durumda." ifadesini kullandÄ±.
Theresa May de "Ä°ngiltere ile ABD arasÄ±ndaki Ã¶zel iliÅŸki devam edecek." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Ä°ki Ã¼lkenin "omuz omuza" olacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan May, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada aynÄ± sorunlarla yÃ¼z yÃ¼zeyiz. Sizin de dediÄŸiniz gibi bu sorunlarÄ± yenmek iÃ§in birlikte Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.
May, Ä°ngiltere ile ABD arasÄ±nda her iki Ã¼lkenin de yararÄ±na olacak daha iyi bir ticari iliÅŸki kurulmasÄ± Ã¼midini de dile getirdi.
Trump'Ä±n Ä°ngiltere'ye gerÃ§ekleÅŸtirmesi beklenen resmi ziyaretiyle ilgili soru Ã¼zerine her iki lider de bu konunun "ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶ylemekle yetindi.
May, Ocak 2017'de Trump'a KraliÃ§e 2. Elizabeth'in davetini iletmiÅŸti. Trump, daveti kabul etmiÅŸ ancak Ä°ngiltere kamuoyunda oluÅŸan tepki Ã¼zerine ziyaret belirsiz bir tarihe ertelenmiÅŸti.
Ä°ngiltere'de Trump'Ä±n ziyaretine karÅŸÄ± yaklaÅŸÄ±k 2 milyon imzalÄ± bir dilekÃ§e parlamentoya sunulurken, Parlamento BaÅŸkanÄ± John Bercow da Trump'Ä± milletvekillerine hitap etmesi iÃ§in davet etmeyeceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Trump'Ä±n geÃ§en yÄ±l sonunda Ä°ngiltere'de aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± bir grubun Ä°slamofobik videolarÄ±nÄ± Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸmasÄ± da Ä°ngiliz kamuoyunda tepki Ã§ekmiÅŸti.
Donald Trump'Ä±n ÅŸubatta Ã¼lkesinin Londra bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin yeni binasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapmak Ã¼zere Ä°ngiltere'ye gelmesi bekleniyordu. Ancak Trump geÃ§en ay yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± Twitter mesajÄ±nda bu ziyareti iptal ettiÄŸini duyurmuÅŸtu.
Trump, iptal gerekÃ§esi olarak yeni bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik binasÄ±nÄ± tasvip etmemesini gÃ¶sterse de Ä°ngiltere'de karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± kitlesel protestolardan Ã§ekindiÄŸi yorumu yapÄ±lÄ±yor.
ABD BaÅŸkanÄ±nÄ±n ziyareti etrafÄ±nda yaÅŸanan krizin yanÄ± sÄ±ra iki Ã¼lkenin son dÃ¶nemde Ä°ran'la yapÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸma ve KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼ gibi konularda farklÄ± tutumlar almasÄ±, aralarÄ±ndaki iliÅŸkide problemler olduÄŸu yorumlarÄ±na yol aÃ§tÄ±.
Trump, Davos'taki 48. DÃ¼nya Ekonomik Forumu'nda Netanyahuâ€™yla yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Filistinlilerin ABD'ye saygÄ±sÄ±zlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rerek, Ä°srail'le masaya oturulmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece Filistin'e mali yardÄ±m verilmeyeceÄŸini sÃ¶yledi.
Almanya CumhurbaÅŸkanÄ± Steinmeier, aralarÄ±nda Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± AÅŸÄ±koÄŸlu'nun da bulunduÄŸu MÃ¼slÃ¼man derneklerin yetkilileri ile bir araya geldi. BasÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan gazetecilere aÃ§Ä±klama yapan AÅŸÄ±koÄŸlu, CumhurbaÅŸkanÄ± Steinmeier ile uzun zamandan beri arzu ettikleri bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini belirtti.
Davos'ta, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May bir araya geldi
Gazze Åžeridi'nde faaliyet gÃ¶steren hayÄ±r kuruluÅŸlarÄ±, bÃ¶lgedeki insani durumun "felaket" boyutuna ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "Gazze'yi kurtarÄ±n" kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.
Rusya'nÄ±n SoÃ§i kentinde 29-30 Ocak'ta yapÄ±lacak Ulusal Diyalog Kongresi'nin ana gÃ¼ndemini Suriyeli taraflarÄ±n anayasa komitesi kurmasÄ± oluÅŸturacak.
Etiyopya'da bir araya gelen GÃ¼ney SudanlÄ± siyasi taraflar, ateÅŸkes izleme heyetine serbest geÃ§iÅŸ hakkÄ± tanÄ±nmasÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, "Fransa ile birlikte TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venlik Ã§Ä±karlarÄ±nÄ±n dikkate alÄ±nmasÄ±ndan yana olacaÄŸÄ±z. Ancak Suriyeâ€™de barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ± konusunda siyasi mÃ¼zakereler yapma fÄ±rsatÄ± var ve bunun askeri Ã§atÄ±ÅŸmalarla durdurulmamasÄ± lazÄ±m" dedi
Ãœlkede 20 Ocak ile biten haftada ilk kez iÅŸsizlik maaÅŸÄ± talebinde bulunanlarÄ±n sayÄ±sÄ± Ã¶nceki haftaya kÄ±yasla 17 bin kiÅŸi artarak 233 bin oldu
Yunanistan'da doktorlar ve saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, "kemer sÄ±kma" politikalarÄ±nÄ± protesto etti
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te 2015'te aracÄ±ndaki tÃ¼pÃ¼n patlamasÄ± sonucu vÃ¼cudunun yÃ¼zde 60'Ä±nda birinci dereceden yanan Filistinli Cebais'in cezasÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi reddedildi
TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±nca, aÃ§lÄ±k ve kuraklÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelere yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan "Bir Damla Hayat" projesi kapsamÄ±nda 8 Afrika Ã¼lkesinde 48 su kuyusu daha aÃ§Ä±lacak
ASEAN'Ä±n 6 Ã¼yesi terÃ¶rle mÃ¼cadelede istihbarat iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±
Ã‡ekya cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinin ikinci turu, Rusya yanlÄ±sÄ± sÃ¶ylemleriyle bilinen ÅŸu anki CumhurbaÅŸkanÄ± Zeman ve Ã¼lkenin geleceÄŸini ABâ€™de gÃ¶ren Ã¼niversite profesÃ¶rÃ¼ Drahostâ€™un Ã§ekiÅŸmesine sahne olacak.
Pohang'daki POSCO demir Ã§elik fabrikasÄ±nda nitrojen olduÄŸu sanÄ±lan gaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± nedeniyle 4 iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti
Almanya'da son gÃ¼nlerde DÄ°TÄ°B'e baÄŸlÄ± camilere benzer saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenlenirken, son olarakta Hannover kentinde PYD/PKK yandaÅŸlarÄ±, camiye saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi. SaldÄ±rÄ±da caminin camlarÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±, duvarÄ±na boyayla tehdit mesajlarÄ± yazÄ±ldÄ±.
BM Afrika Ekonomi Komisyonu Genel Sekreteri Songwe, "Afrika BirliÄŸinin tahminlerine gÃ¶re kÄ±tada her yÄ±l 148 milyar dolar yolsuzluk faaliyetlerine akÄ±tÄ±lÄ±yor ve bu kÄ±tanÄ±n ortalama GSYHâ€™nin yÃ¼zde 25â€™ine denk geliyor" ifadelerini kullandÄ±