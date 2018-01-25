TÃ¼rkiye'den Ã‡ipras'Ä±n 'saldÄ±rgan' aÃ§Ä±klamalarÄ±na tepki

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hami Aksoy,Â Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Aleksis Ã‡ipras'Ä±n, Davos'ta TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik sarf ettiÄŸi ifadelerin kabul edilemez olduÄŸunu vurgulayarak, "BaÅŸbakan Ã‡ipras'Ä±n 'saldÄ±rgan' tanÄ±mÄ±nÄ± somutlaÅŸtÄ±rmak iÃ§in esas kendi kabinesine bakmasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz." ifadesini kullandÄ±.
SÃ¶zcÃ¼ Aksoy, Ã‡ipras'Ä±n, DÃ¼nya Ekonomik Forumu'nun dÃ¼zenlediÄŸi Davos Zirvesi'nde, TÃ¼rkiye'nin "saldÄ±rgan (agresif)" bir komÅŸu olduÄŸuna yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalarÄ± hakkÄ±ndaki soruya yazÄ±lÄ± yanÄ±t verdi.
Aksoy, "Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Ã‡iprasâ€™Ä±n dÃ¼n Davosâ€™ta, Ã¼lkemize yÃ¶nelik sarf ettiÄŸi ifadeleri kabul etmemiz mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. BaÅŸbakan Ã‡iprasâ€™Ä±n 'saldÄ±rgan' tanÄ±mÄ±nÄ± somutlaÅŸtÄ±rmak iÃ§in esas kendi kabinesine bakmasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Kendi Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±ndan bazÄ±larÄ±nÄ±n bu tanÄ±ma Ã§ok iyi uyduÄŸunu herkes biliyor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, "Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Ã‡ipras'Ä±n dÃ¼n Davos'ta Ã¼lkemize yÃ¶nelik sarf ettiÄŸi ifadeleri kabul etmemiz mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 6. gÃ¼nÃ¼nde Hatayâ€™daki Harekat Merkeziâ€™ne gitti. ErdoÄŸan, askerlere hitabÄ±nda, ulusal gÃ¼venliÄŸi saÄŸlama nedeniyle Afrinâ€™de gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonun bÃ¶lgeyi terÃ¶r unsurlarÄ±ndan temizlemeyi amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ek
Alman Der Spiegel dergisi, TÃ¼rkiye'nin Afrin operasyonu nedeniyle Alman hÃ¼kÃ¼metinin TSK'nÄ±n elindeki Leopard tanklarÄ±nÄ±n modernizasyonu projesini dondurduÄŸu iddiasÄ±nda bulundu etti. Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu ise iddialara iliÅŸkin, 'Leopard tanklarÄ±yla ilgili bir komisyon toplanacaktÄ±. Bu komisyon toplantÄ±sÄ± ertelendi. AskÄ±ya alma ya da iptal diye bir ÅŸey yok' ifadelerini kullandÄ±.
Antalya'da bir grup doktor, TÃ¼rk Tabipleri BirliÄŸi Merkez Konseyinin (TTB) Afrin bildirisini kÄ±nadÄ±.
Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan 316 kaÃ§ak ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "ABD ile gÃ¼venli bÃ¶lge veya ciddi bir konuyu bÄ±rakÄ±n kabul etmeyi, gÃ¶rÃ¼ÅŸebilmemiz iÃ§in Ã¶nce gÃ¼veni tesis etmemiz lazÄ±m" dedi
TekirdaÄŸ'Ä±n Marmara EreÄŸlisi ilÃ§esinde deniz, kÄ±yÄ±dan yaklaÅŸÄ±k 10 metre Ã§ekilirken tekneler karaya oturdu. Uzmanlar Ã§ekilmenin mevsimsel olduÄŸunu ifade etti.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n 300'den fazla elemanÄ± etkisiz hale getirilmiÅŸtir." dedi.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 6. gÃ¼nÃ¼nde, PYD/PKK'nÄ±n Afrin kÄ±rsalÄ±ndaki mevzileri obÃ¼s ve top atÄ±ÅŸlarÄ±yla ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±. AtÄ±ÅŸlarda harekat ÅŸehitleri Usta, Ã–zalkan ve MuratdaÄŸÄ±'nÄ±n isimlerinin yazÄ±lÄ± olduÄŸu havan mermisi de kullanÄ±ldÄ±.
Marmara BÃ¶lgesi'nin doÄŸusu ile Ä°stanbul'un hafif karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ile kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda aÃ§Ä±k bulunan birinci derece kadrolu BakanlÄ±k MÃ¼ÅŸavirliÄŸine Sibel Eraslan atandÄ±.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, Ankara merkezli 21 ilde baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda, FETÃ– ile iltisaklÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle KHK ile meslekten ihraÃ§ edilen 129 eski emniyet personeli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. Ekiplerin 21 ilde sabah erken saatlerde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi eÅŸ zamanlÄ± operasyonlarda 60 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi Genel Sekreteri Prof. Dr. el-KaradaÄŸi, TÃ¼rkiye'nin Afrin'de PYD/PKK ve DEAÅž unsurlarÄ±na karÅŸÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin, TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± ve halkÄ±nÄ± savunma hakkÄ±nÄ± desteklediklerini aÃ§Ä±kladÄ±.
AKPM TÃ¼rk Heyeti BaÅŸkanÄ± ve AK Parti Samsun Milletvekili KÄ±lÄ±Ã§, "TÃ¼rkiye PKK/PYD/YPG/DEAÅž gibi Ã¶rgÃ¼tlerin tehdidi altÄ±ndadÄ±r ve TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri buna karÅŸÄ± operasyonu baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, terÃ¶rle mÃ¼cadele Ã§erÃ§evesinde PYD/YPG'ye ABD'nin silah desteÄŸine son vermesi gerektiÄŸine dikkati Ã§ekti. AyrÄ±ca, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Trump'Ä±n telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinden sonra ABD'nin yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamanÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin iÃ§eriÄŸini tam yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Åžu anda Afrin hedefte ama gelecekte MÃ¼nbiÃ§'te ve FÄ±rat'Ä±n doÄŸusunda operasyonlar baÅŸlatabiliriz." dedi.